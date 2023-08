La 'táctica' para acabar con las violaciones en Magaluf: infiltrar policías de paisano entre turistas

Como cada verano, la situación se ha vuelto casi insostenible en Magaluf. Esta localidad turística situada en la isla de Mallorca es conocida por sus largas playas de arena fina, pero también por su animada y su agitada vida nocturna. Esa fiesta que no cesa y en la que turistas llegados desde toda Europa se descontrolan hasta el límite de sus fuerzas, se ha convertido en el lugar perfecto para que muchos lleven a cabo sus delitos.

El último fue la violación en grupo que cometieron seis turistas contra una joven. Cinco de ellos franceses y otro suizo que terminaron siendo detenidos y que ahora han sido enviados a prisión a petición del juez al frente del caso.

En paralelo al estallido de este lamentable suceso, las autoridades investigan otra serie de delitos que se han cometido en los últimos días y que han vuelto a convertir a Magaluf en el epicentro de la polémica de las islas Baleares. Por ello, el Ayuntamiento de Calvià ha decidido tomar cartas en el asunto e intentar desarrollar una táctica para poner freno a esta lamentable situación que servirá para llenar las calles de la localidad mallorquina de policías infiltrados.

La táctica espía de Magaluf contra las violaciones: policías infiltrados por las calles

El Ayuntamiento de Calvià se ha cansado de la terrible situación que se vive, un verano más, en las calles de Magaluf. Por ello, ha tomado la decisión de infiltrar policías de paisano entre los grupos de turistas para controlar los posibles conatos de delitos que se puedan producir.

Además, las autoridades consideran necesaria esta medida para intentar acabar con los excesos que se producen en una zona que ya es mundialmente conocida por su turismo de borrachera. Los bajos precios que ofertan los establecimientos hoteleros convierten cada verano a Magaluf en el paraíso de la fiesta de miles y miles de turistas europeos, especialmente británicos y alemanes.

[La extraña muerte del hermano del rey del cannabis medicinal tras un altercado en Magaluf]

El último caso de violación que se ha producido en la zona ha provocado que salten todas las alarmas. Al parecer, un grupo formado por cinco turistas franceses y uno suizo abusó sexualmente de una joven británica de tan solo 18 años. El grupo, que ha pasado ser conocido como 'la manada francesa de Magaluf', violó a la joven en la habitación de un hotel mientras grababan su fechoría. Ahora, un juez de Palma ha decretado prisión provisional para todos ellos tras ser detenidos por la Guardia Civil.

La situación de Magaluf, y en especial la de la calle Punta Ballena, famosa por las ofertas alcohólicas que allí se pueden encontrar, preocupa y mucho a las autoridades. Por ello, el Ayuntamiento de Calvià, gobernado ahora por el PP y Vox, ha decidido establecer un plan de acción contra la delincuencia nocturna. Esperanza Catalá, teniente de alcalde de la formación verde, se encuentra al frente de este programa que ha decidido infiltrar policías de paisano por las calles.

Magaluf, cerrado.

Se espera que en los próximos días se pueda aumentar una dotación que ha comenzado siendo de cuatro agentes, los cuales recorren esta zona para intentar identificar delitos especialmente graves. Además, en breve se presentará un informe con las actuaciones policiales que se han llevado a cabo este verano para sacar conclusiones.

De momento, las labores de estos agentes se centran en la inspección de locales para que cumplan la normativa antiexcesos, hurtos en las playas y tráfico de drogas. "Los resultados están siendo tan buenos que queremos continuar esta vigilancia camuflada durante el invierno y pediremos a la Delegación del Gobierno que nos permita doblar el número de agentes".

¿Cuál es la situación actual en Magaluf?

Magaluf y la Platja de Palma se encuentran regidas bajo un decreto que intenta combatir el turismo de excesos que fue aprobado por el anterior gobierno balear, el presidido por Francina Armengol, nueva presidenta del Congreso. Este prohibía la venta de alcohol en los comercios durante la noche, las tradicionales excursiones etílicas por bares y pubs de la zona, las ofertas como la happy hour y los hoteles con modalidad de todo incluido para evitar la ingesta descontrolada de bebidas alcohólicas.

Actualmente, bajo la nueva dirección de Vox en el programa de actuación contra la delincuencia en Magaluf, se acaba de imponer una sanción de 100.000 euros a un comercio que incumplió la prohibición de vender alcohol de noche y otra de 16.000 euros a una empresa por organizar excursiones etílicas en barcos.

[El turismo de borrachera que sufrí como 'chica chupito' llega a su fin: Baleares lo prohíbe por ley]

Dentro de este decreto también se prohíbe de manera expresa el 'balconing' con importantes multas tanto para quien lo practica como para quien lo permite. Desde el ayuntamiento se destaca que este año no ha habido ningún caso registrado en la zona. No obstante, no ocultan la preocupación que siguen generando hechos como esta violación en grupo a una joven británica.

Este caso ha supuesto el segundo que se produce en la zona, ya que anteriormente se vivió una situación similar en la Platja de Mallorca. Una joven alemana denunció una agresión en grupo por parte de un grupo de seis hombres de la misma nacionalidad. Este suceso también se produjo en la habitación del hotel de los agresores. Además, fue igualmente grabada. Cinco de los seis alemanes que fueron detenidos en un primer momento siguen en la prisión de Palma por orden de un juez. Con esta nueva 'táctica espía' y con el endurecimiento de las medidas ya aprobadas se espera conseguir una mejora de la situación en la conflictiva zona.

