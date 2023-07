¿Se puede romper la ventanilla de un coche para salvar a un perro durante una ola de calor?

Las altas temperaturas que provocan las olas de calor pueden hacer sufrir a los animales durante el verano. Durante los trayectos cortos, muchos ciudadanos suelen dejar a sus mascotas dentro del coche, sobre todo si se trata de una parada de unos minutos dentro de la rutina cotidiana.

Sin embargo, dejar que los animales permanezcan dentro del vehículo puede resultar muy perjudicial para su bienestar. Aunque las ventanas del coche estén bajadas, estos pueden sufrir por las elevadas temperaturas de la calle. Los perros pueden llegar a agobiarse y a aumentar su temperatura corporal.

Un perro tiene una temperatura corporal media de 39 grados, mientras que un coche puede rozar los 47 grados al sol. Por ello, es imprescindible mantener la ventilación y que los animales puedan respirar sin sensación de agobio sofocante. Con ello, surgen algunas dudas sobre si se puede rescatar a un animal que permanece dentro de un coche.

Los primeros indicios para saber si a una mascota le está dando un golpe de calor es observar su temperatura corporal y las glándulas sudoríparas, como señala la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) a El Periódico de España.

Por otra parte, señala que para que pueda sufrir un golpe de calor tiene que encontrarse en un espacio interior a unas temperaturas elevadas y llegar a un colapso interno en un transcurso de 15 minutos. No obstante, para que la mascota no sufra y se puedan evitar estas situaciones, no es recomendable dejarla en el coche.

¿Puedo romper la ventana de un coche si me encuentro a un perro encerrado?

Si hemos dejado a la mascota en interior del vehículo o nos encontramos a otra por la calle en esta situación, tenemos que fijarnos en si las ventanillas están subidas o bajadas. Si se encuentran bajadas, las temperaturas podrían sobrepasar los 40 grados y, en este caso, es recomendable avisar a Emergencias para que puedan rescatar al animal.

Si, por el contrario, las ventanillas están subidas, los Mossos d'Esquadra señalan que romperlas no supondría un acto ilegal, aunque esto causaría daños en el vehículo y el dueño podría denunciar y solicitar una indemnización.

En el caso de que se trate de un animal que esté sufriendo o agonizando, muchas personas se lanzarían a rescatarlo. Este sería un hecho que, como acabamos de mencionar, no está prohibido, pero conllevaría consecuencias económicas y el propietario podría llevarnos a juicio.

Otra de las recomendaciones que apuntan los agentes es que si vamos a rescatar a un animal, se grabe para que quede constancia de cuál era la situación inicial y así los servicios de emergencia pueden ayudar al animal de la mejor forma posible.

¿Cómo puedo ayudar a un animal que sufre un golpe de calor?

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ha lanzado una serie de primeros auxilios para facilitar la intervención de asistencia hacia los animales que pueden estar sufriendo un golpe de calor.

Lo primero que aconsejan es mover al animal hacia una zona menos cálida donde se pueda respirar aire fresco. Después, se debe echar agua fría sobre el perro y ponerle toallas mojadas o un ventilador. A continuación, se debe dar al perro agua fría en pequeñas cantidades hasta que se tranquilice y deje de temblar. Por último, hay que llevar al perro al veterinario para que lo puedan observar y tratar de la mejor forma posible.

