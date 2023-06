Quién es Peso Pluma: el protagonista de la última sesión de Bizarrap y que deja en shock a Ibai Llanos

Bizarrap lo ha vuelto a hacer. El productor discográfico, DJ y compositor de origen argentino ha lanzado una de sus habituales sesiones de música que tan virales se han hecho en los últimos meses. Desde que tocó el cielo con éxitos junto a Quevedo o Shakira, el anuncio de sus nuevas canciones se ha convertido en un evento multitudinario. La última de ellas ha provocado la reacción más viral del Ibai Llanos, el conocido streamer y creador de contenidos español.

La Bizarrap Music Session #55 ha tenido un particular protagonista. Se trata de Peso Pluma, un artista mexicano que no es muy conocido en España, pero que promete convertirse en el nuevo fenómeno de Latinoamérica. De momento, el tema, aunque solo lleva unas horas publicado, ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones solo en la plataforma de YouTube.

Ahora conocemos un poco más sobre quién es Peso Pluma y sobre su nueva canción a partir de las palabras que ha dejado Ibai Llanos, quien ha hecho uno de sus tradicionales vídeos reaccionando a las Bizarrap Mussic Sessions. Sin embargo, tal y como él mismo explica, esta se ha tratado de una versión de sus reacciones un tanto especial.

¿Qué opina Ibai Llanos sobre la nueva Bizarrap Mussic Sessions?

Bizarrap, productor musical afincado en Buenos Aires, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la música. Por eso, cada uno de sus estrenos paraliza el mundo. Su ultima canción, la BZRP Mussic Sessions #55 junto a Peso Pluma, ya cuenta con millones de reproducciones a pesar de que solo lleva 7 horas en el aire.

Después de haber tenido éxitos increíbles junto a cantantes como Quevedo, Shakira o Villano Antillano, superando en algunas de ellas los 500 millones de reproducciones en YouTube, su última sesión junto a Arcángel no había conseguido el éxito esperado, quedándose en los 75 millones de reproducciones. El reto de componer junto a Peso Pluma es grande, ya que este joven se ha convertido en toda una estrella en México gracias a su estilo, los tumbados corridos.

[Quién es Amouranth, la reina del ASMR y modelo de Only Fans que boxeará en La Velada 3 de Ibai]

Ibai Llanos comenzaba su vídeo con cierta ironía: "Yo como experto en música reaccionaré a la nueva canción de Bizarrap. Soy experto en los corridos tumbados mexicanos". El streamer español reconoce haber conocido a Peso Pluma hace unas semanas y haber escuchado un poco de este peculiar estilo para poder valorar más en profundidad el tema.

De hecho, en un momento de la canción, asegura lo siguiente: "Parecería que esto es puro trap, pero esto es un corrido tumbado". Una vez Ibai termina de escuchar la canción en directo, comienza a dejar una reflexión importante sobre la BZRP Music Sessions #55, la cual ya se ha hecho viral.

@ibaillanos Mi opinión sobre la Session de Biza y Peso Pluma ♬ sonido original - Ibai

"Voy a intentar hacer una crítica constructiva. No voy a hacer una reacción a Bizarrap al uso". Ibai no se corta y lanza un mensaje que se ha interpretado en algunos foros como un palo hacia Peso Pluma: "Para mí lo que falta es mucho contexto cultural de lo que son los corridos tumbados. Yo soy español y evidentemente estoy muy alejado de lo que es un corrido mexicano".

El creador de contenido e influencer español reconoce haber escuchado a otros artistas especialistas en corridos tumbados como Eslabón Armado y Nathanael Cano para poder hacer un juicio más elaborado sobre el tema de Peso Pluma:"Si escuchas la nueva Bizarrap Music Sessions, sin conocer demasiado el contexto de Peso Pluma, solo por una canción y si no tienes ni idea de lo que es un corrido tumbado, probablemente hayas quedado en shock".

[La Velada del Año III de Ibai Llanos: qué es, cuándo es, combates de boxeo y artistas que van al evento]

"Hay que invertir un poco de tiempo para saber este tipo de cosas. Yo he perdido algunas horas en investigar esto un poco y conocer el estilo. Entonces ya me esperaba un poco lo que iba a ser. No iba a encontrar algo como Eladio Carrión. Luego ya que cada uno elija lo que más le guste".

La reflexión de Ibai Llanos sobre Peso Pluma

Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas del momento. No solo en México, si no en todo el mundo, acumulando millones de reproducciones entre YouTube y Spotify. Su fama se disparó cuando hace unas semanas participó en el conocido festival Coachella en Estados Unidos junto a otra estrella como Becky G.

[El susto del Kun Agüero sufriendo una arritmia en directo con Ibai Llanos]

Fue allí precisamente donde Ibai Llanos le descubrió y empezó a escuchar su música: "Hoy he descubierto a Peso Pluma y llevo dos horas escuchando a Peso Pluma". Las primeras reacciones de Ibai Llanos sobre Peso Pluma fueron muy positivas e invitó a todos sus seguidores a escuchar al joven artista que dio sus primeros pasos en la música en el año 2019, pero que hasta ahora no ha vivido su explosión.

El hecho de que Ibai compartiera su descubrimiento a través de todas sus redes sociales provocó que en España creciera el interés por su música y que las reproducciones se dispararan, aumentando la exposición internacional del cantante que ahora ha protagonizado la Bizarrap Music Sessions #55. Seguro que la reacción a la nueva canción con 'Biza' hará que su fama crezca aún más, ya que el vídeo de Ibai cuenta con 2,3 millones de visualizaciones en TikTok y con más de 600.000 en YouTube.

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma se ha convertido en uno de los nuevos fenómenos del panorama musical. Es de origen mexicano, nacido en Zazopan, el 15 de junio de 1999, por lo que tiene 23 años, camino de los 24. Sus canciones combinan varios estilos, ya que se considera rapero y amante del hip hop, pero también del trap, el estilo más comercial de la actualidad.

No obstante, Peso Pluma también incorpora a sus obras toques de la música regional mexicana, de ahí la producción de sus tumbados corridos como ha ocurrido con la BZRP Music Sessions #55. Así se ha convertido en un representante más de la nueva corriente que mezcla sonidos a partir del folclore latino y de la música urbana. Lanzó su primer sencillo en 2019 y ahora se ha convertido en un gran ídolo de masas.

Con una de sus últimas obras, Ella baila sola, canción que interpreta junto a Eslabón Armado, consiguió destronar a Miley Cyrus y apartarla del Top1 de Spotify. En las últimas semanas, su fama ha ido en aumento por dos motivos. El primero fue la anteriormente citada aparición en el festival Coachella de Estados Unidos. El segundo, su aparición en el conocido show de Jimmy Fallon.

Peso Pluma procede de la región de Jalisco, concretamente del seno de una humilde familia de Zazopan, en la frontera con Estados Unidos. Su núcleo más cercano siempre fue amante de la música, por lo que creció entre sonidos e instrumentos. Cuando era un adolescente empezó a tocar la guitarra y debido a su delgadez se ganó el apodo de Peso Pluma, el cual hoy conserva.

[Fiestón de la Kings League de Ibai y Piqué en el Camp Nou: sorpresa con Neymar y audiencia millonaria]

Sus inicios en la música están junto al artista Roberto 'Tito' Laija, con quien escribió sus primeras canciones. Su primer álbum, Disco en Vivo, llegó en 2020 bajo el sello El Cartel de los Ángeles. Ese mismo año publicó su primer álbum de estudio titulado Ah y Qué? y su segundo álbum en vivo y tercer álbum en total, Disco en Vivo (En Vivo), Vol. 2.

Ahora se ha convertido en uno de los mayores representantes de los corridos tumbados junto a Nathanael Cano, Carín León o Grupo Frontera. En el 2021 empezó a cosechar sus primeros éxitos gracias a canciones como Mil Historias, Con Dinero Baila el Perro, Lo Que Me Das y Por las Noches, de su álbum Efectos Secundarios. Así se ganó su primera entrada en solitario a la lista Billboard Hot 100.

Esta repercusión le abrió las puertas a grandes colaboraciones con estrellas como Nicki Nicole y Ovy on the Drums. Pero no solo empezó a llamar la atención por su talento, si no también por sus polémicas. Uno de sus temas, Siempre Pendientes, que vio la luz en 2022, fue retirada de YouTube porque su letra hace mención a 'El Chapo Guzmán', por lo que se consideró apología del delito. Las críticas también le han llegado desde su propio sector, desde donde se afirma que no está sabiendo gestionar el éxito y que tiene la intención de apropiarse del género de los corridos tumbados.

Sigue los temas que te interesan