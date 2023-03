El susto del Kun Agüero sufriendo una arritmia en directo con Ibai Llanos

Ha pasado más de un año desde que el Kun Agüero se viera obligado a renunciar a jugar al fútbol por un problema del corazón. El delantero argentino sufrió una arritmia cardiaca en pleno partido con el FC Barcelona y, tras semanas de rehabilitación, tomó la decisión de colgar las botas.

Desde entonces se ha vuelto costumbre ver al Kun a través de plataformas digitales como Twitch. Es un habitual en los grandes eventos de streamers y también protagoniza sus propios directos en su canal. Su último proyecto con notable repercusión fue formar parte de la Kings League como propietario de uno de los doce equipo (Kunisports).

Este miércoles, Agüero acompañó a su amigo Ibai Llanos en streaming desde su casa. Ambos charlaban tranquilamente cuando, de repente, el Kun se llevó la mano al pecho y mantuvo varios segundos de silencio.

Agüero reveló que había sufrido algún tipo de dolencia en su corazón, una "miniarritmia", como se la definió a un desconcertado Ibai: "¿Ahora mismo?", le preguntaba. El streamer español, visiblemente preocupado, dijo a su amigo si necesitaba algún tipo de ayuda: "¿Quieres que vayamos al médico?".

Sin embargo, el Kun tranquilizó tanto a Ibai como a los espectadores que seguían el stream en directo. "No, no", respondió sobre si necesitaba un médico. "Porque tengo un chip [en el corazón] y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", explicó. Por tanto, todo pareció que quedó en un susto y un momento de tensión.

La vida actual de Agüero

El Kun Agüero, a pesar de su problema de corazón, trata de llevar su vida con normalidad. Alguna vez ha podido, incluso, saltarse las recomendaciones de su médico. Lo reconoció él mismo sobre la celebración del Mundial de Argentina tras la final ganada ante Francia en Doha. Él fue uno más en la fiesta de sus excompañeros, como Messi, y dejó alguna de las imágenes más virales.

Además, Agüero ha vuelto a jugar al fútbol. Lo ha hecho en la Kings League, en un ambiente y un ritmo competitivo lejos del que se tercia en el fútbol profesional, eso sí. Primero participó en una de las jornadas de la liga y repitió en los playoffs de cuartos de final, donde no pudo evitar la derrota de su equipo ante Saiyans FC (3-2).

