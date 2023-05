Loquillo, sobre la "grave" enfermedad que padece: "No hago planes desde hace unos años"

José María Sanz Beltrán, más conocido por el apodo de Loquillo, es uno de los mejores artistas españoles de las últimas décadas. Tras más de 40 años de trayectoria en la élite de la música, se encuentra viviendo su momento más complicado. Desde hace muchos meses lucha contra una complicada enfermedad en su cuello.

Esta situación ha provocado importantes cambios en su vida y en su carrera profesional. Ahora le gusta decir que ya no hace planes a futuro y que intenta vivir más el día a día. Lidia en todo momento con este problema de salud que le tiene, en cierto modo, algo tocado. Sin embargo, asegura que tiene a su alrededor motivación suficiente para seguir luchando.

Ahora, Loquillo ha pasado por el programa Hora 25 de la Cadena SER para charlar con Aimar Bretos sobre este problema que está marcando su presente y que también marca de manera poderosa su futuro. Una situación complicada, pero que no le ha impedido sacar un nuevo trabajo, Diario de una tregua. Se trata de un disco que promete sonar fuerte en un 2023 que va a ser muy diferente para este trotamundos de los escenarios.

¿Qué enfermedad tiene Loquillo?

A pesar de que Loquillo cuenta con millones de aficionados en todo el mundo, la enfermedad que padece no es muy conocida. No se trata de algo nuevo, ya que él mismo habló abiertamente de ella por primera vez en el año 2021. El cantante de El Clot, en Barcelona, sufre un bocio multinodular de tiroides.

El tiroides, la zona del organismo de Loquillo en la que se localiza su enfermedad, se trata de una glándula que suele enfermar con cierta facilidad. Por su parte, el bocio multinodular es una complicada alteración del tiroidesque provoca que esta glándula crezca de manera irregular por culpa de un estímulo anormal de la hormona hipofisaria.

Este crecimiento se puede apreciar a simple vista, ya que se produce un aumento del diámetro del cuello por culpa de la formación de múltiples nódulos. Aunque suele afectar más en mujeres, los hombres tampoco se escapan como evidencia el caso de Loquillo.

Uno de los mayores peligros de esta enfermedad es que el crecimiento del bocio multinodular puede provocar problemas respiratorios si crece hacia la zona superior del tórax debido a una gran falta de flujo de aire. Sin embargo, el riesgo más importante para aquellos que sufren esta enfermedad es que un bocio multinodular tras varios años de evolución puede derivar en la aparición de un cáncer tiroides, dando lugar a una situación mucho más dramática.

¿Cómo avanza la enfermedad de Loquillo?

Loquillo, a sus 62 años, se encuentra luchando contra esta enfermedad de la que habló por primera vez en el 2021. Sin embargo, dos años después, afirma no haber salido todavía de un trance que le acompañará, por desgracia, durante mucho tiempo. Ahora, ha aportado nuevos detalles de cómo está sobrellevando esta situación en la Cadena SER.

El cantante catalán se encuentra a pocas horas de comenzar una nueva gira, la que arrancará este 25 de mayo. Un tour muy especial, ya que se ha gestado en mitad de su lucha contra esta "grave" enfermedad. Un calificativo que no usa él, sino su equipo médico, el cual le aconsejó que debía pasar por el quirófano. La única manera de tratar este tipo de problemas es mediante intervención quirúrgica. Pero Loquillo tenía clara la respuesta: "No".

Loquillo, sobre el escenario.

"Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor, esto dura lo que dure". A pesar de todo, reconoce que su cuello está bien aunque no le permita hacer grandes excesos: "De momento de lo del cuello estoy bien, pero no hago planes por adelantado desde hace unos años. Disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo".

Además, el cantante de Barcelona confiesa cuál es su mayor ejemplo de motivación para sus peores momentos. Tiene a una persona, muy cercana, que lucha cada día desde hace mucho tiempo contra una grave enfermedad sin perder la sonrisa: "Creo que uno tiene que vivir esto con mucha dignidad y yo tengo un ejemplo en casa, una persona que lleva 12 años luchando contra el cáncer".

¿Qué planes de futuro tiene Loquillo?

A pesar de que José María, su verdadero nombre, afirma que ya no mira al futuro a largo plazo y que se quitó de la cabeza la idea de hacer grandes planes hace unos años, lo que no puede esconder es que vive el presente con muchas ganas. Así lo ejemplifica el viaje en el que está inmerso y que arrancará, de manera consistente, en pocas horas.

Este 25 de mayo arranca una nueva gira para él con ese tour en honor a su último trabajo, Diario de una tregua. A pesar de su complicada situación, Loquillo girará sin freno por las ciudades más importantes de nuestro país viviendo su enésima juventud.

Es precisamente su último trabajo otra de sus grandes motivaciones para no detenerse a pesar de los grandes reveses de la vida: "A mí me gusta llevar mis canciones por todo el país. Me gusta tocar por todas partes. Es un problema, pero yo haciendo esto evito problemas a los demás. A mí me preguntas si soy feliz con esto y te digo que completamente". Los planes de futuro de Loquillo pasan por seguir viviendo la música a pleno rendimiento hasta que el cuerpo aguante, sin pensar en la retirada ni en cuál será su último disco, ya que el mejor siempre es el que está por venir.

