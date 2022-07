La Fundación "la Caixa" cumple 25 años de acción internacional llegando a 16 millones de personas

La Fundación "la Caixa" está de celebración. Este mes su programa de Cooperación Internacional ha cumplido 25 años en los que ha impulsado 663 proyectos en 65 países de Asia, África y América Latina, con los que ha llegado a más de 16 millones de personas.

La entidad, que tiene 117 años de historia, siempre se ha caracterizado por su fuerte compromiso social y en 1997 decidió llevar su vocación de trabajo al área internacional para luchar contra las desigualdades en otras partes del mundo, siempre en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Área Internacional actúa como catalizador, impulsor y dinamizador de la estrategia internacional de la Fundación "la Caixa" con el fin de potenciar su impacto transformador y su notoriedad. Entre sus prioridades está el establecimiento de alianzas con otras fundaciones y organismos para conseguir juntos un mayor impacto. Así, en estos 25 años ha trabajado con cerca de 800 entidades colaboradoras y en 2010 abrió una oficina en Washington DC, para impulsar su presencia en foros internacionales y fomentar la colaboración con otros organismos.

Además de las alianzas y la colaboración, el Área Internacional tiene como pilares de actuación la innovación, que busca las principales tendencias de la ayuda al desarrollo, potenciando la digitalización e inclusión de nuevas tecnologías; la sensibilización y fundraising (captación de fondos); y la transparencia, mediante el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de todos los proyectos.

Con estos principios siempre presentes, su acción de cooperación internacional se divide en seis categorías: fomento del empleo, salud global e investigación, ayuda humanitaria y de emergencia, formación, convocatoria de cooperación internacional, y alianzas internacionales.

Celebrando 25 años

El pasado uno de julio, la Fundación "la Caixa" organizó un acto en el que reunió a importantes figuras de la Cooperación Internacional y el Desarrollo para reflexionar sobre estos 25 años de trabajo y debatir sobre el presente y el futuro de la cooperación internacional.

Con la periodista Cristina Villanueva como maestra de ceremonias, hubo varias mesas redondas moderadas por Jaime Sepúlveda, profesor Distinguido de Salud Global, y Delphine Moralis, directora ejecutiva de la Philanthropy Europe Association (PHILEA).

Entre los participantes estuvieron Graça Machel, fundadora de Graça Machel Trudt; Chris Elias, presidente de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates; Pedro Alonso, consultor de Salud Global; Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi de Vaccine Alliance; Vincent Cochetel, director de la oficina Europea en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Ashok Koshla, presidente de Development Alternative Group; y Peter Simons, director gerente de WSBI-ESGB.

Todos los ponentes han coincidido en que el objetivo común es "seguir transformando vidas" y han puesto de manifiesto la importancia de unir fuerzas y construir redes en los distintos países en los que trabajan para superar juntos los retos a los que se enfrenta la cooperación.

A través del programa de Vacunación Infantil, desarrollado con Gavi, the Vaccine Alliance, se ha contribuido a vacunar a más de 8 millones de niños.

Los proyectos

Asimismo, la Fundación "la Caixa" ha puesto en valor su trabajo de estos 25 años, recordando proyectos tan relevantes como Work4Progress, perteneciente a la categoría de fomento del empleo. Este proyecto, cuyo objetivo es generar nuevas oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes, mediante plataformas abiertas de innovación social, ha generado ya más de 11.000 puestos de trabajo en India, Mozambique y Perú.

En salud global e investigación, destaca el programa de Vacunación Infantil, desarrollado con Gavi, the Vaccine Alliance, mediante el cual se ha contribuido a vacunar a más de 8 millones de niños en países de renta baja y media.

También las alianzas en la lucha contra la malaria con ISGlobal y la Fundación Bill y Melinda Gates, que fomentan los programas de investigación aplicada para reducir la mortalidad infantil y la incidencia de malaria. A través de estas alianzas, más de 20 mil niños de Sierra Leona participaron en el programa ICARIA (Improving Care through Azithromycin Research for Infants in Africa).

En la línea de ayuda humanitaria y de emergencia, hay proyectos como MOM, que lucha contra la malnutrición infantil. En colaboración con ACNUR, ha contribuido a la mejora de las condiciones nutricionales de los niños menores de 5 años y sus madres en campos de refugiados en Etiopía. En total, se ha atendido a más de 620.000 menores y se han formado más de mil grupos de apoyo para las madres.

La Fundación "la Caixa" también participa en el primer bono de impacto humanitario que financia servicios esenciales para personas con discapacidad en países azotados por los conflictos. De esta manera, ha atendido a más de 4.000 pacientes en República Democrática del Congo, Nigeria y Mali.

Entre los programas más actuales se encuentra la ayuda humanitaria en Ucrania. Ha colaborado con UNICEF con un millón de euros para la atención de la infancia vulnerable afectada por el conflicto y ha destinado otro millón de euros a ACNUR, que trabaja con los refugiados y desplazados de la guerra.

Asimismo, para contribuir a la formación de jóvenes en situación de emergencia, ha desarrollado el programa de becas para estudiantes sirios, con el que ha ayudado a 51 jóvenes que cursan sus estudios de grado y máster en España y Portugal. También ayuda a mejorar la gestión y coordinación de las investigaciones en los Países Africanos de Idioma Oficial Portugués (PALOP) a través de formación especializada. Por todas estas acciones, que buscan permanecer en el tiempo, Fundación "la Caixa" ha recibido 17 premios y reconocimientos internacionales.

