Rafael Nadal: entrenar la fortaleza mental fuera y dentro del deporte

La capacidad de gestionar y resistir a situaciones difíciles sin caer en la frustración, en eso consiste la fortaleza mental. Desarrollar esta habilidad resulta un factor clave a la hora de interpretar y actuar sobre todo lo que nos rodea, tanto en el ámbito personal como profesional. Para ello existen factores de la personalidad que hay que trabajar y poner en práctica, ya sea en solitario o acompañado de un experto en salud mental.

Cuanto mayor sea la fuerza mental de una persona, mejor será su capacidad para gestionar el estrés y las inseguridades. Por esta razón, trabajarla es uno de los secretos de los deportistas de élite. Además de dominar el deporte que practican, para estos profesionales también es importante contar con la capacidad de gestionar sus acciones y emociones para no caer en la frustración, sobre todo durante el juego.

Rafael Nadal es uno de los deportistas reconocidos a nivel mundial que ha encontrado en la fortaleza mental una herramienta con la que dar lo mejor de sí mismo en cada partido. El tenista, con 21 Grand Slam y 5 Copas Davis, entre otros triunfos, lleva trabajando su estado físico y mental desde el primer momento en el que cogió una raqueta. Mantenerse en estado de alerta, saber controlar los pensamientos y centrarse en el presente son algunas de las prácticas en las que Nadal ha profundizado para llegar tan lejos.

Desde el comienzo de su carrera, Rafa Nadal no se ha permitido tener ningún tipo de actitud negativa sobre la pista. La capacidad de controlar sus emociones durante el juego y centrar toda su atención en la pista son dos de las soluciones que utiliza el deportista para tener la cabeza fría. “El estado de alerta te ayuda a ganar muchos partidos pero también tienes tanto respeto por los rivales que te generas muchas dudas. De todo hay que tener una visión clara”, asegura Nadal. Gracias a este trabajo bajo presión, el deportista es capaz de analizar las cosas desde una perspectiva adecuada y respetar siempre tanto al rival como al deporte en sí.

La importancia del presente

Sin perder de vista el autocontrol, el éxito de Rafael Nadal consiste, principalmente, en buscar en todo momento una solución estratégica durante cada partido y, al mismo tiempo, disfrutar del proceso de superación. “En el tenis el aquí y ahora es todo el rato. Los partidos cambian de manera drástica dependiendo de los momentos en los que uno es capaz de aprovechar según qué tipo de oportunidades. Por algo hay jugadores que son capaces de tener una regularidad muy grande dentro de su carrera deportiva y otros son más intermitentes. Los mejores jugadores viven el aquí y el ahora cuando las cosas van bien, cuando van normal y cuando van mal o muy mal”, comparte el tenista.

Además de centrarse en el presente, Nadal también trabaja sobre su nivel de autoexigencia para cumplir con las expectativas de las personas externas, pero fundamentalmente con las propias. Si ha habido un esfuerzo previo, para el deportista el nivel de autoexigencia tiene que ser el justo para no caer en la frustración, independientemente de los resultados. “Cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado a más. Lo que me exijo siempre es tener un buen comportamiento, esforzarme y estar ahí hasta el final. Cuando las cosas van mal te quedas triste por un tiempo pero uno sabe que ha hecho todo lo que ha podido, si el otro ha sido mejor, le felicitas, y a lo siguiente”, explica con la idea de incidir en que el esfuerzo siempre merece la pena.

Dejarse ayudar para tomar decisiones

Para llegar tan lejos y alcanzar ese estado de fortaleza mental, Rafa Nadal asegura que “es importante tener gente de confianza al lado, con la que tú estés convencido de que quieren lo mejor para ti”. Además de contar con sus consejos y experiencia, también es imprescindible dejarse ayudar para tomar según qué tipo de decisiones. “Si tú no haces sentir que las personas que tienes alrededor tienen la libertad de poder decirte las cosas, sean cuales sean, sin que pongan en riesgo su puesto de trabajo, es que no te estás dejando ayudar. Si no tienes la humildad como para querer escuchar las cosas que no te gustan tanto, es difícil seguir por el buen camino”, comparte Rafa Nadal al referirse al gran equipo que le acompaña desde que comenzó en este deporte.

