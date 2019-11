El gemelo del cineasta Bayona, atropellado en bici, busca testigos: "La conductora se ha fugado"

Carlos Bayona, hermano del conocido director de cine Juan Antonio Bayona, ha pedido a través de su cuenta de Twitter que le ayuden a localizar a la persona que esta mañana le ha atropellado. El hombre se encontraba montado en su bicicleta por las calles de Barcelona, cuando un coche le ha golpeado. "Yo estoy bien, solo es un susto", ha especificado en sus redes sociales.

Aun así, ha detallado cómo ocurrieron los hechos para tratar de dar con la conductora a la fuga. "Hoy viernes sobre las 9 de la mañana he tenido un accidente de bici BCN en c/Diputación con Roger de Llúria. La conductora que me ha dado se ha dado a la fuga. Necesito encontrar algún testigo. Por favor difundir a ver si tengo suerte", ha compartido. De esta manera, Bayona pretende encontrar a alguna de las persona que ha presenciado el aparatoso accidente. En un segundo tuit ha comentado que ha sufrido un golpe en la mano y en el codo, pero que a pesar de todo, "se encuentra bien".

Hoy viernes sobre las 9 de la mañana he tenido un accidente de bici BCN en c/Diputación con Roger de Llúria. La conductora que me ha dado se ha dado a la fuga. Necesito encontrar algún testigo. Por favor difundir a ver si tengo suerte. Yo estoy bien, sólo es un golpe y el susto. — Carlos Bayona (@CarlosGBayona) November 8, 2019

En otra respuesta el hombre ha añadido que tras decirle a la conductora "que le había atropellado" y que aunque estaba bien, quería que llamasen a la Guardia Urbana y a la Ambulancia "por si acaso", la mujer se ha marchado del lugar. Por su parte, las cámaras de la televisión balear retransmitieron un hecho insólito: el atropello de una joven mallorquina en patinete eléctrico a la que un reportero acababa de entrevistar. La mujer había sido preguntada por la nueva normativa de uso de este medio de transporte.

El periodista le preguntó a la joven sobre la norma aprobado por el Consistorio, algo a lo que ella respondió correctamente; conocía la nueva normativa a la perfección. Logró el "aprobadísimo" por parte del reportero. "No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici, todavía no es obligatorio llevar el caso, no se pueden llevar casco de música... y creo he leído que de noche se puede ir por todas partes", aseguraba la entrevistada ante las cámaras. En ese momento, cruzó el paso de cebra y cuando se encontraba en la última parte fue arrollada.