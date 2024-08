La pareja "poliamorosa no jerárquica" más famosa de internet anuncia su ruptura

Sin duda una de las parejas más famosas de Internet este verano, Pablo y RoRo aparte, es la que forman Olga y Sergio, la pareja "poliamorosa no jerárquica" que ha dado a conocer a España las bondades de apostar por una relación abierta. O por lo menos, formaban, y es que Sergio ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo anunciando la ruptura entre ambos.

Con un impactante "Olga y yo hemos roto", Sergio ha decidido anunciar el triste desenlace de la pareja, además de aclarar que su decisión de mantener un vínculo de "poliamor no jerárquico" en el que ambos conocían y mantenían relaciones con otras personas no ha afectado en absoluto al triste desenlace de su romance.

"En primer lugar, quiero aclarar que nuestra relación ya estaba mal antes de que conociéramos a Águila, y ella no ha tenido nada que ver con los motivos de nuestra ruptura. De hecho, Olga me animó a que yo conociera a Águila ya que ella quería quedarse soltera, lo que pasa es que por miedo e inseguridades no se atrevía a dar el paso a dejarme", aclaraba Sergio, puntualizando que la inclusión de Águila en la pareja no ha sido determinante para la ruptura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olga & Sergio | No monogamia • Poliamor (@esencia_salvaje85)

"Cuando éramos pareja, teníamos una serie de pactos y acuerdos que fueron respetados siempre y en todo momento tanto por mi parte como por parte de Olga. Aquí no hay víctimas ni culpables ni buenos ni malos. Ni team Olga ni team Sergio. No es una guerra", declaraba Sergio, un mensaje directo para todos aquellos que han querido tomar parte en esta situación.

"Simplemente tenemos formas distintas de concebir el amor. Yo soy una persona muy apasionada e intensa, y necesito que mi pareja me demuestre ese mismo afecto que yo doy. Olga, por su parte, es una chica mucho más calmada y tranquila, y necesita mucho espacio y libertad", justificaba.

De este modo, Sergio ha tratado de reafirmar su firme compromiso con las relaciones abiertas, y lanza un mensaje a todos aquellos escépticos con la idea del poliamor que ven precisamente en este modelo de relación el causante principal de la ruptura.

"Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con la no monogamia o con el poliamor. Igual que en las relaciones monógamas la gente corta porque hay problemas de compatibilidad, en las relaciones no monógamas pasa exactamente lo mismo", aclaraba el joven.