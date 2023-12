¿Sabes qué te falta en el amor? Descúbrelo contestando qué ves en este nuevo test viral

Los test de personalidad y acertijos visuales son una de las tendencias con más tirón en las redes sociales en España. Publicaciones que se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado al suponer un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días por si os los habíais perdido: '¿Cuáles son tus defectos y tus virtudes? Descúbrelo con este nuevo test de personalidad viral' y 'Nuevo test visual: el cielo que elijas desvelará cuál es el punto débil de tu personalidad'.

Hoy os proponemos que observéis la ilustración detenidamente y digáis qué es lo primero que habéis visto. No se trata esta vez de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de mirar esta escena, un tanto surrealista (todo hay que decirlo), y destacar algo por encima del resto de elementos. Te desvelaremos qué es lo que te falta en el amor. Debemos fijarnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y tomarnos nuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tenemos que decirte sobre tu personalidad.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más a fondo.

Imagen del test

¿Qué es lo primero que ves en la imagen?

Resultados del test

Una vez que sepas qué es lo primero que has visto en la ilustración, puedes leer los resultados:

Has visto un rostro

Si lo que has visto es un rostro que cubre toda la imagen es que han en ti un deseo desesperado por encontrar compañía y quizás sea esto lo que te esté impidiendo dar pasos. Recuerda que en el amor no se trata de hacer una búsqueda frenética, sino de relajarse y permitir que las cosas fluyan para evitar que concentres en personas que no son adecuadas para ti.

Has visto una hechicera

Si lo que has visto primero es a una hechicera es que tienes una creencia firme en el poder de las coincidencias y necesitas tener una conexión espiritual y muy profunda en tus relaciones. Tienes el deseo de encontrar una pareja que no solo esté contigo físicamente, a tu lado, sino que también ilumine tu ser y enriquezca tu vida en otros muchos niveles.

Has visto un hombre con un abrigo

Si lo que has visto es un hombre con abrigo a la derecha de la imagen es que tienes una falta de comprensión y paciencia en tu enfoque hacia el amor. Tienes una tendencia a huir cuando las cosas no son perfectas para ti, algo que quizás indique una tristeza subyacente que hay que abordar. Acepta tus imperfecciones y las de los demás para construir relaciones sanas.

Has visto dos hombres al fondo

Si lo que has visto son dos hombres al fondo, con una especie de sombrero mexicano, es que tienes tendencia a la desconfianza y dudas de que alguien pueda amarte sinceramente, algo que podría indicar problemas de autoestima. Debes trabajar la confianza en ti mismo porque eso te abrirá la percepción del amor y las puertas a relaciones sinceras y duraderas.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

