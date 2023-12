El último zasca de Arturo Pérez-Reverte a Yolanda Díaz tras resumir su año: "Nos habla como a niños"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha podido evitar sumarse a una de las tendencias más populares en redes sociales durante los últimos días del año. Se trata, nada más y nada menos, que de publicar un vídeo a modo de resumen con los mejores momentos del año. En su caso, la ministra de Trabajo y Economía Social ha utilizado su cuenta de 'X' (antes Twitter) para compartir un vídeo recopilatorio con sus seguidores en el que destaca cuáles han sido para ella los mejores momentos de este 2023, un "año intenso" en el que, tal y como ha destacado, parece que hayan pasado décadas.

"Hola, soy Yolanda Díaz y voy a hacer un pequeño resumen de este año 2023 que fue profundamente intenso", comienza diciendo la vicepresidenta segunda del Gobierno en el vídeo. La implantación de la primera prestación especial por desempleo para el sector cultural, Rosalía en la gala de los Latin Grammy de Sevilla, la subida del Salario Mínimo Inteprofesional o la victoria de la selección femenina de fútbol son algunos de los hitos que Yolanda Díaz ha destacado de este 2023.

Y aunque han sido muchos los que ha compartido su opinión con la líder de Sumar y han aplaudido el vídeo publicado por la gallega, ha habido otros que han atacado a la vicepresidenta segunda por el balance que ha hecho del año 2023. Uno de ellos ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien se ha mostrado en varias ocasiones contrario a algunas figuras del Gobierno.

"Qué año, tío".

Me chorrea la mermelada por las orejas.

Acaba uno prefiriendo el cinismo profesional del presidente del Gobierno. Pedro @sanchezcastejon nos toma por gilipollas (y con razón, porque nos tomó bien el pulso), pero al menos no nos habla como a niños de guardería. https://t.co/YIzAo83JDp — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 30, 2023

En esta ocasión, Arturo Pérez-Reverte ha utilizado su cuenta de 'X' (antes Twitter) para cargar contra Yolanda Díaz y su resumen del 2023 a través de un contundente 'zasca' que ha tenido una gran repercusión en la plataforma durante las últimas horas. "Qué año tío", ha comenzado diciendo el escritor, haciendo referencia al final del vídeo publicado por la líder de Sumar. Y es que la vicepresidenta segunda cierra su resumen con la frase: "Vaya año tío, madre mía, tío. Vaya año. Que seáis muy felices".

"Me chorrea la mermelada por las orejas", ha continuado diciendo Pérez-Reverte en su publicación, en la que no tarda en cargar contra la líder de Sumar asegurando que prefiere el cinismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Acaba uno prefiriendo el cinismo profesional del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez nos toma por gilipollas (y con razón, porque nos tomó bien el pulso), pero al menos no nos habla como a niños de guardería", ha concluido el escritor.

El mensaje ya ha conseguido superar los 3.000 retweets y los más de 12.000 'me gusta' y ha generado un aluvión de reacciones. Algunos usuarios se han mostrado a favor de la publicación del escritor, asegurando incluso que Yolanda Díaz es "hipócrita". "Se nota de lejos que busca el voto joven, qué sentido tiene dirigirse de esa forma a un público adulto", decía otro usuario haciendo referencia a las expresiones de la gallega.

Pero también los ha habido que se han mostrado contrarios a la postura del escritor. Y es que han sido varios los usuarios de 'X' que han criticado que Arturo Pérez-Reverte haga notar siempre "quiénes son los que no le caen bien".

No es la primera vez que el escritor lanza una crítica directa al Gobierno. La última sucedió hace poco más de un mes, cuando asistió como invitado a 'El Hormiguero'. Pablo Motos no dudó en preguntarle por "lo que está haciendo Pedro Sánchez con Puigdemont" y el escritor no dudó en mostrar su opinión.

"Yo estoy contra la amnistía para que no haya ningún tipo de duda", dijo por aquel entonces, llegando incluso a referirse al presidente del Gobierno como "un pistolero, un asesino, un tiipo que no repara en nada". "No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso”, añadía. “O ha leído muy pocos, pero tiene en la sangre en las venas tiene la Maquiavelo y a los teóricos de la política del Renacimiento", aseguró durante la entrevista.

Sigue los temas que te interesan