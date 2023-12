Leticia Sabater interpreta el mítico baile de Aitana en 'Mi Amor' y las redes no dan crédito al resultado

Que Leticia Sabater se ha convertido con el paso de los años en uno de los personajes que más memes y comentarios genera en las redes sociales es toda una realidad. Hace apenas unas semanas, la cantante sacaba a la luz su último hit. Y es que si hay una tradición completamente arraigada en España es la de esperar con ansias el contenido de los villancicos con los que, cada año, Leticia Sabater ameniza la Navidad a los españoles. En esta ocasión ha sido Esta Navidad me comeré un polvorón, una versión muy peculiar de la mítica Last Christmas de Wham!

La cantante no ha dejado a un lado su marca y ha seguido con su esencia al más puro estilo Leticia Sabater. En esta ocasión, el villancico narra la historia de un Papá Noel enfadado por la subida de precios que ordena a la propia Leticia que sea ella la encargada de repartir los regalos. Eso sí, entre copos de nieve y con muy poca ropa.

Pero si los españoles creían que este iba a ser el último espectáculo del año de la cantante estaban muy equivocados. Y es que Leticia Sabater se ha propuesto pasar los últimos meses del año recorriendo los pueblos de España y llevando sus versiones de las canciones más populares del momento a todos los rincones de la geografía nacional. Ya lo demostró con Nochentera de Vicco y, ahora, la cantante ha dado un más allá y se ha lanzado a recrear el mítico baile de Aitana en la canción Mi Amor.

leticia sabater haciendo la coreo de mi amor de aitana es todo lo que necesitaba pic.twitter.com/kNC7ufBOgm — monsieur blaya dj (@BlayaGaspar) December 30, 2023

Vestida de colegiala e intentando asemejarse al máximo a la triunfita, Leticia Sabater ha ofrecido un concierto en Paterna (Valencia), donde ha versionado varias canciones actuales. Una de ellas ha sido Mi Amor, de Aitana. Una canción en la que la catalana canta con el artista Rels B y que ha sido objeto de muchas críticas por parte de un sector de la sociedad que ha visto con malos ojos los bailes de Aitana en sus conciertos.

Pero ahora ha sido la propia Leticia Sabater quien ha querido recrear el baile y ha protagonizado una actuación que no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales. Tirándose por el suelo y moviendo las caderas, la cantante ha demostrado una vez más que es la reina de las verbenas de los pueblos.

Los comentarios del vídeo, que no ha tardado en viralizarse en redes sociales, han sido muy variados. "Leticia Sabater haciendo la coreo de 'Mi Amor' de Aitana es todo lo que necesitaba", decía una usuaria. "Nadie mejor que Leticia Sabater para cerrar el año", decía otro. "Y cantando en directo, ella puede con todo", "icónica" o "Aitana eres hueso" han sido otros de los comentarios que han podido leerse a través de 'X' (antes Twitter).

Una nueva declaración de intenciones con la que Leticia Sabater vuelve a tenderle la mano a Aitana. Y es que, tras las críticas a la catalana por sus bailes, Leticia Sabater fue una de las mujeres que salió a defender a Aitana a capa y espada. "Todo mi apoyo a Aitana. Una tía muy valiente que está recibiendo unas críticas lamentables que no merece. ¿Pornografía? ¿Estamos locos? Cariño, te entiendo tan tan bien", aseguró en redes sociales.

"Yo misma he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con 'Mr. Policeman'. Pero es la evolución natural, una artista debe saber cuándo cambiar y crecer pasa ser fiel a una misma. Lo hice yo, lo han hecho Britney, Miley y ahora tú, Aitana. Que no se nos olvide: los padres son los responsables de lo que deben ver sus hijos, no tú. Un consejo, que de esto sé mucho, que te la suden los haters", sentenció por aquel entonces.

Sigue los temas que te interesan