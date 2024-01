Frank Cuesta incendia las redes tras cargar contra un famoso 'streamer': "No vale ni la mierda que caga"

Si hay algo que define y caracteriza a la actividad de Frank Cuesta en redes sociales es la polémica que genera. Y es que no es la primera vez que el herpetólogo y presentador de televisión la lía en 'X' (antes Twitter), o en su propio canal de YouTube. Hace poco más de dos meses, Frank de la Jungla se convirtió en objeto de críticas por un vídeo en el que aparecía luciendo una peluca y un tutú para criticar el lenguaje exclusivo. "Nos están imponiendo un montón de cosas y yo me pregunto ¿eso es libertad? Nos están cortando la libertad", dijo por aquel entonces.

Pero no era la primera vez que generaba debate en redes sociales. Y es que si hay algo por lo que ha destacado el herpetólogo en los últimos años es por los rifirrafes que ha tenido con algunas personalidades conocidas (sobre todo con figuras políticas). En esta ocasión no ha sido diferente. Y es que, en las últimas horas, Frank Cuesta se ha visto envuelto en una nueva 'trifulca' tras la publicación de un tweet defendiendo a TheGrefg en respuesta a un comentario del 'streamer' Felipez360.

El origen del rifirrafe ha sido —nada más y nada menos— que una publicación del 'streamer' Felipez360, uno de los más reconocidos en nuestro país y que más tiempo lleva dedicándose a las redes sociales, donde comenzó subiendo gameplays. El 'streamer' ha utilizado su cuenta de 'X' para criticar duramente a TheGrefg —que actualmente vive en Andorra— analizando los días que había pasado este año en España y Andorra, respectivamente.

A la izquierda, Frank Cuesta. A la derecha, el 'streamer' Felipez360.

"Grefg ha pasado, con un pequeño margen de error, 190 días en Andorra, es decir, el mínimo estipulado para ser considerado residente allí (183) más una semana de colchón. He dado múltiples veces mi opinión acerca de tributar en Andorra, pero esto ya es un acto de descaro absoluto", decía el 'streamer'.

Ante sus palabras, el presentador de televisión Frank Cuesta no ha podido quedarse callado y no ha dudado en contestar con dureza al 'streamer'. "Es decir, que nos documentas que The Grefg cumple con la legalidad, vive feliz, puede seguir visitando a su familia y amigos, no tiene que dar la mitad de su dinero a los políticos ladrones y puede ahorrar para el futuro... aparte de darle trabajo a otros. No te conozco, pero en vez de preocuparte del trabajo de otros y de su vida... Preocúpate de lo tuyo mejor", ha publicado Frank en 'X'.

No te conozco, pero dices que tu mierda se transformo en mi como forma humana. Si fuera asi, no serias alguien que pudo ser y no fue. Alguien que se mira al espejo y sabe que fue, es y siempre sera feo con aspecto desagradable. Alguien que sin que otra persona le ataque, le… https://t.co/hvsXrAmenQ pic.twitter.com/Pt48bx6ctu — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 1, 2024

Unas palabras que no han sentado nada bien al 'streamer', quien no ha dudado en cargar de nuevo contra el herpetólogo. Eso sí, en esta ocasión tirando de humor. "Joder me estaba costando cagar hoy, por mucha fuerza que hiciera no salía nada, y ahora lo entiendo, mi mierda había tomado forma humana y estaba escribiendo desde la cuenta de este señor. Pido perdón por el daño causado por tremendísimo montón de mierda", ha comentado.

La contestación ha servido para que el presentador de televisión elevara el tono del rifirrafe y acabara refiriéndose al 'streamer' como "alguien que no vale ni la mierda que caga".

"No te conozco, pero dices que tu mierda se transformó en mi como forma humana. Si fuera así, no serias alguien que pudo ser y no fue. Alguien que se mira al espejo y sabe que fue, es y siempre será feo con aspecto desagradable. Alguien que sin que otra persona le ataque, le intenta atacar. Alguien que vive encerrado en su mierda porque no es quien le hubiese gustado ser. En definitiva, y hablando de mierda... alguien que no vale ni la mierda que caga", ha respondido.

El mensaje de Frank Cuesta ha generado mucha polémica en 'X'. Y es que han sido casi cinco millones de usuarios los que han sido testigo del cruce de acusaciones entre los 'streamers'. En pocas horas, la contundente respuesta del herpetólogo ha superado los 13.000 'me gusta' y ha recibido un gran número de comentarios.

"Frank tienes como 50 años, deja de comportarte como un quinceañero en Twitter", "pues esa mierda le interesa a más gente que tú" o "te vas a hacer mucho daño" han sido algunas de las respuestas que ha recibido el presentador de televisión por sus comentarios.

