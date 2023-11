"¿Tu familia o tú sois de ETA?", la torpe pregunta de un profesor a un joven español en EEUU

Todos tenemos prejuicios y nos hemos guiado más de una vez por los típicos clichés sobre otros países, pero lo que le ha pasado a un joven español que está estudiando en Estados Unidos ha ido un paso más allá. Su profesor le ha preguntado si era un terrorista, primero de ETA y después relacionando la violencia organizada con el independentismo catalán. Él ha querido contar la historia en dos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok, donde le siguen algo más de 2.100 personas, explicando que después sus compañeros pensaban que iba por ahí apuñalando a gente.

El chico es catalán, se llama Pau y está estudiando allí Bachillerato. En sus primeros días, un profesor que sabía algo de la historia de España le preguntó delante de toda la clase si seguía existiendo ETA, a lo que el joven contestó que no, pero él quiso saber más y le planteó la cuestión de que si él o su familia pertenecían a la banda armada: "En ese momento pensé que me estaba vacilando y le dije que no, que era un grupo terrorista, pero me dijo que ya lo sabía. ¡Me preguntó si era terrorista en mi cara!", se queja.

Pau cometió después el error de introducir el conflicto en Cataluña en la ecuación y complicarlo todo un poco más, asegurando que "depende de que a qué parte vayas de España, solo por el hecho de ser catalán, como que te miran mal y, si aun encima eres indepe, te tratan como si fueras un terrorista" y ahondando en que su familia es independentista, algo que también le trasladó al profesor: "O sea, ¿tú familia es terrorista?", le insistió de nuevo el hombre, con el consecuente cabreo del joven catalán.

"Le dije que no tenía nada mejor que hacer que venir aquí a meter bombas a su país, a meter una bomba en el instituto y, obviamente, a adoctrinar a la clase, que acabarán el año bailando sardanas y rezando cada noche a Carles Puigdemont antes de ir a dormir", ha ironizado Pau. En un segundo vídeo, continuó la historia para explicar cómo llegó a labrarse la fama de que consumía drogas a diario y apuñalaba a diestro y siniestro, también por haber empleado el sarcasmo al contestar a las preguntas basadas en los prejuicios con los españoles que tenían sus compañeros:

Los vídeos de Pau llevan decenas de miles de reproducciones en la red social y muchos comentarios, algunos de ellos resaltando que el prejuicio a la inversa, el de los españoles con los estadounidenses, es que "pensamos que en Estados Unidos meter disparos a todo el mundo".

Sigue los temas que te interesan