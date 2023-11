El alarmante efecto del móvil en la relación de padres e hijos que ha retratado un vídeo viral

Uno de los dilemas que más quebraderos de cabeza supone para las familias tiene que ver con la edad a la que es recomendable que un menor tenga un teléfono móvil. De hecho, en las últimas semanas ha ido ganando seguidores la propuesta que habla de prohibirlos hasta los 16 años, un extremo al que están queriendo replicar los psicólogos pidiendo que se trabajen otras cuestiones antes de la prohibición. De hecho, quizás todo este debate sería un poco más sencillo si los adultos hiciésemos examen de conciencia.

¿Hasta qué punto le interesarían los móviles a los niños si no nos viesen continuamente con el teléfono en la mano? ¿Querrían tener uno propio si no le hubiésemos enchufado el nuestro desde su más tierna infancia para entretenerlo y que no molestase? Teniendo claro que somos los adultos el espejo en el que se miran y que los pequeños aprenden lo que nos ven hacer, más allá de lo que les decimos, el vídeo que se ha hecho viral en los últimos días supone toda una bofetada de realidad que está llamando a la reflexión.

El autor es Jacob Angulo, padre de dos niños pequeños y creador de contenido, que dedica sus vídeos en Instagram y TikTok en trasladar algunas situaciones que se dan en la relación de padres e hijos. Aboga por pasar tiempo de calidad con ellos y reivindica que cada momento de atención que se les brinda es importante en la formación del adulto del futuro. En el vídeo viral, se muestra en una pantalla partida lo que sucede cuando él tiene el móvil en sus manos y cuando no lo tiene, viéndose perfectamente cómo fluye la interacción cuando el teléfono no entra en la ecuación:

Aunque el vídeo original que se ha subido a las redes de Jacob a finales de octubre, el tuitero Ceciarmy lo ha compartido este miércoles, alcanzando en pocas horas a más de un millón de cuentas y logrando comentarios que aplauden la moraleja:

El móvil va a acabar con nosotros — Tinho (@manuutinh0) November 15, 2023

El móvil nos aleja… — LaSonrisaDelFútbol (@el16deaimar) November 15, 2023

Que importante me parece el no utilizar el móvil con niños delante e incluso darles el móvil desde una edad tan temprana. Aquí se ve realmente reflejado como será en un futuro muy próximo. — Paula Durán (@_paaulaadv) November 15, 2023

Nada es mejor que compartir con el nene 🫶🏻 — Andrés (@asbsdn) November 15, 2023

Papis y mamis que la vida pasa volando que crecen en un abrir y cerrar de ojos jueguen con sus hij@s es el recuerdo con el que vivirán toda su vida el recuerdo de la infancia es algo precioso hacer que sea la mejor . — zahira💜✈️🫶🏻 (@suerteseryo) November 15, 2023

Un hijo saca una sonrisa, no se necesitan dispositivos electrónicos para entretenerse teniendolos — Manuel (@manalvar) November 15, 2023

El daño que está haciendo a los más pequeños la tecnología... — Alvaro Martín (@Alvaritomrtn) November 15, 2023

Es totalmente cierto. — Alfredo Saavedra (@AlfredoS_8) November 15, 2023

Ufffff, esto me ha hecho reflexionar mucho. — Yo soy el que graba. (@Albertin0sborne) November 15, 2023

¿Papá puedes dejar de mirar el móvil? pic.twitter.com/tZmmtSKahy — Tu pana de confianza (@TupanaRM) November 15, 2023

Sin duda, una reflexión necesaria en nuestros días.

