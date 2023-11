El 'ojo' indiscreto de Omar Montes al descubrir en directo el embarazo de Rosa Frasquet

Omar Montes se ha pasado el juego definitivamente. Además de haber desarrollado una habilidad pasmosa para trolear a la prensa cuando no le apetece contestar a determinadas preguntas personales cuando le ponen el micrófono en la calle, ahora se ha convertido en una suerte de meiga que es capaz hasta de adivinar cuando una mujer está embarazada. Un tino reservado normalmente a las abuelas que, como por arte de magia, son capaces de leerlo en la cara e incluso aventurarse a predecir el sexo del bebé por la forma de la barriga.

La adivinación de Montes se ha materializado este martes en Sevilla, cuando la periodista Rosa Frasquet lo estaba entrevistando con la Torre del Oro de fondo por su nominación a los Grammy Latinos como Mejor álbum flamenco por su Quejíos de un maleante. La presentadora y directora de Está Pasando, en el Canal 24 Horas de RTVE, lleva toda la semana como reportera en la ciudad hablando con los protagonistas de la gala que se celebra este jueves.

En un momento dado de la entrevista, Omar Santos se dirigió a ella: "Oye, por cierto, te veo especialmente guapa hoy, ¿pasa algo?", le preguntó, mientras la periodista se empezaba a reír asombrada. "¿Ah, sí? Luego te lo cuento, es un secretito", respondía ella, pero él no se anduvo con rodeos: "¿No me irás a contar que estás embarazada? Porque si es eso, te diré que ya lo sé y que te sienta fenomenal".

"Un momentazo"

La incredulidad de Frasquet, que intentaba defenderse entre risas con un "no, no lo sé" y pidiendo que subieran la música, no frenó a Montes, que seguía: "Tienes un brillo en los ojos y una cosa que da gusto, de verdad, estás guapísima". Finalmente, a la entrevistadora no le quedaba más remedio que darle las gracias, admitiendo que sí estaba esperando un bebé, y dándole un abrazo al artista. Ha sido ella misma la que ha compartido el "momentazo" en sus redes sociales:

El vídeo ha servido también para comunicar su embarazo a sus seguidores, que no han dudado en trasladarle los mejores deseos:

Frasquet, que acaba de cumplir 39 años, ha trabajado durante muchos años también como modelo y mantiene una relación con el actor Albert Roca.

