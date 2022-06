La viral metedura de pata de Omar Montes al querer entregar la tarjeta de ‘El Hormiguero’

El cantante Omar Montes estuvo ayer en El Hormiguero como invitado, con el objetivo de presentar por adelantado su nuevo tema, La llama del amor. En su tercera visita al programa en lo que va de curso (estuvo en septiembre y también en marzo) habló de temas como la Operación Deluxe y la mano negra que filtraba informaciones suyas a la prensa.

Al final de la entrevista, Pablo Motos quiso que fuese Omar el encargado de hacer la llamada de Openbank, que acumulaba ya 6.000 y que se entregaba a alguien a quien llama por teléfono. La dinámica habitual es que, al descolgar, se le pregunte al interlocutor “¿Sabe usted qué es lo que quiero”. Si la otra persona responde “La tarjeta de El Hormiguero”, ganará el premio.

Así, anoche respondió al teléfono una señora, y Omar Montes, en lugar de lanzar el órdago, le dijo a quien estaba al otro lado: “Ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar un regalito”. Para dar ánimos, añadió: “Podrá irse de vacaciones con su marido”.

[Omar Montes acusa a una 'mano negra' de meterle en la red de pasaportes Covid y amenaza con dar nombres]

Entonces se hizo el silencio durante unos segundos, hasta que la otra parte, extrañada, preguntó: “¿Con mi marido? Para hacer irme de vacaciones con él, primero lo tendré que sacar del cementerio”, respondió, colgando el teléfono justo después. Algo que dejó sin palabras tanto a Omar Montes como a Pablo Motos, y que se hizo viral en cuestión de minutos.

El presentador de El Hormiguero tomó entonces las riendas. “Es que también... No metas a gente de la familia, dirígete solo a la persona que coge el teléfono”, expresó Motos, a medio camino entre consejo y orden. “Si la llamamos otra vez nos va a mandar a la porra”, añadió.

Así, el programa intentó de nuevo contactar con el mismo número de teléfono, pero Omar no pudo pedir perdón por su metedura de pata, ya que saltó el contestador. Finalmente, no pudieron entregar la tarjeta y se acumularon 3.000 euros más, por lo que en la próxima ocasión, quien de la respuesta correcta se embolsará 9.000 euros.

“Tendré que sacar a mi marido del cementerio para irme de viaje con él”, @omarmontesSr no ha conseguido regalar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ #OmarMontesEH pic.twitter.com/5nMWjOVikt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2022

Una colección de momentos surrealistas

La llamada de Omar Montes se suma a otras que se han vivido de tinte surrealista en El Hormiguero mientras intentaban dar el premio. Por ejemplo, podemos recordar cómo a Nicky Jam le respondieron “vete a cagar” el pasado mes de marzo. A Luis Zahera, hace unas semanas, le respondieron que estaba molestando, y a Joaquín Reyes una espectadora le aseguró que no veía el programa porque no le gustaba y no quería tanto dinero. En el mejor de los casos, las llamadas responden con un “no” a la pregunta de “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”, o directamente, cuelgan.

