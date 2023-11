Los memes se ceban con la habitación de Noemí Galera en la academia de OT: "Es un zulo"

La nueva edición de Operación Triunfo arrancará oficialmente el próximo lunes 20 de noviembre a las 22:00 horas en exclusiva para Amazon Prime Video. El talent show de Gestmusic inicia la cuenta atrás de su OT 2023, que presentará Chenoa, una de las grandes novedades de la edición que ha cautivado los corazones de los fans, sobre todo de los que vieron cómo la cantante se hacía famosa en aquella primera academia. Ella será la encargada de conducir las galas, que durarán unos 90 minutos.

Después será Masi Rodríguez quien se encargará de la posgala, un formato de 45 minutos que se realizará desde el mismo plató y no en la academia, como se venía haciendo hasta ahora, pero sí seguirá teniendo el mismo ambiente distendido y contará con la presencia de los profesores. El OT al día estará capitaneado por Xuso Jones y se emitirá de martes a sábado en Prime Video a las 22:00 horas, dando un repaso a todo lo que vaya pasando a diario entre los concursantes, que en este caso son 18.

Todos ellos llegarán a la gala 0, pero solo 16 entrarán en la renovada academia, un lugar casi mítico que ahora es más amplio, con más luz natural y mucho más grande. El público decidirá quién se gana su plaza y las votaciones, desde España y Latinoamérica, se realizarán por la aplicación oficial del programa que se descarga gratuitamente. Otra de las novedades es que los seguidores contarán con un voto extra el día de las galas y, de esta forma, podrán votar en dos ocasiones.

"Noemí Talega"

Lo que no es nuevo es la persona que estará al frente de la academia como directora, que vuelve a ser Noemí Galera, la más veterana del equipo OT y a la que hemos visto recorriendo España una vez más al frente del multitudinario casting que se ha hecho. Ella es una de las que más vínculo logra con los triunfitos y también con el público, así que no es de extrañar que sus seguidores se hayan echado las manos a la cabeza al ver dónde duerme los lunes para no demorarse el llegar el martes al trabajo:

Aquí duerme Noemí Galera los lunes de gala de #OT2023 para llegar pronto a la academia el martes



¡Lo da todo por el programa! pic.twitter.com/Ej2d4NK5bb — #OT2023 (@OT24h) November 15, 2023

En la imagen que ha compartido la cuenta oficial de OT se ve una habitación con las paredes de hormigón al aire, unos paneles apilados, cartones y una triste papelera, además de unas literas y un par de taquillas al más puro estilo albergue. No obstante, los tuiteros han ido un paso más allá y no se han cortado ni un pelo al comparar el lugar con la cárcel, una "guarida" o un "zulo", dejando un reguero de memes y chistes que todavía continúan en la red social:

hacemos un crowfounding para una lata de pintura del leroy merlin y le pintamos la habitación? que parece Alcalá meco — c🦋 (@apendice0) November 15, 2023

Harry Potter dormía mejor bajo la escalera — alba (taylor's version) (@albariimbau) November 15, 2023

La guarida de Osama Bin Laden lucia mejor — ³³³•³³³ (@xluciddreaming) November 15, 2023

Noemí, si estás secuestrada guiña un ojo en el pase de micros. — Sabrina Cosas de Brutas ✨ (@adverbio_demodo) November 15, 2023

Noemí Talega — BERT (@JovenBerther) November 15, 2023

Pero ponedle una plantita o algo que dé alegría de vivir — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) November 15, 2023

Por lo menos han aclarado que tiene calefacción, así que nos quedamos más tranquilas.

