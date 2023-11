"Le busco un hogar": la cómica petición de una aragonesa con un marido alérgico a los perros

Aunque los refugios de animales y las protectoras se cuidan mucho de que sus animales vayan a parar a hogares idóneos en los que no volverán a pasarlo mal y encontrarán el cariño de los humanos, a veces surgen ciertos imprevistos. En este caso, el problema de la protagonista es que su marido es alérgico a los perros y desconocía esta información cuando decidió adoptar a Mika, un precioso cachorro que se ha hecho tan viral como su dueña.

Ella es la zaragozana Ana Isabel Yuste, más conocida como MIssabel o @anais.yusfer en TikTok, donde tiene más de 904.000 seguidores. Aterrizó en la red social en febrero de 2021 casi por casualidad, para seguir a su hija, y ahora es una de las tiktokers más famosas de Aragón, compatibilizando la creación de contenido cómico con su trabajo como cajera en un supermercado. En esta ocasión, ha relatado el problema que le ha surgido al comprobar que su marido, al que regaló un perro, es alérgico.

"Esta es Mika, una preciosidad de perra, cruce de Pastor Alemán", empieza diciendo en el vídeo, mientras acaricia a la cachorra, que no para de juguetear. "Tiene dos meses, está vacunada y desparasitada", continúa, explicando que la había adoptado "como regalo sorpresa para mi marido y resulta que es alérgico a los perros, entonces por ese motivo le estoy buscando un hogar". Una vez relatada la situación, Ana Isabel empieza a enumerar sus cualidades para encontrarle una nueva familia:

"Tiene 52 años, es cariñoso, sabe cocinar, se porta muy bien...", asegura, refiriéndose, por supuesto a su marido y rompiendo a reír junto a sus amigas, que la estaban viendo venir. El vídeo va camino de las 400.000 reproducciones y también se ha hecho viral en X, provocando una carcajada generalizada y comentarios como estos: "Que sepa cocinar es un plus", "lo adopto si cubres los gastos de envío a mi país", "ya he compartido, esperamos que encuentre un buen hogar", "un marido completo, ojalá un nuevo hogar para él" y "yo a Mika la adopto, al marido no".

