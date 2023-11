Natural, disfrutona y muy emocionada: la reaparición de Chenoa en 'OT 2023' tras su separación, desde dentro

El día de ayer fue muy especial para Chenoa. Todas las miradas estaban puestas en la flamante nueva presentadora de Operación Triunfo -cuya edición empieza este lunes en Amazon Prime Video, después de que el pasado fin de semana trascendiera la noticia de su inesperada separación con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, año y medio después de contraer matrimonio.

La expectación era máxima y la convocatoria fue totalmente multitudinaria, pues la plataforma había acreditado a más de un centenar de personas (periodistas, creadores de contenido...) al Parc Audiovisual de Catalunya en Terrasa, donde se encuentra el plató y la academia de OT. Además, a la información de la separación se le unió por todo el lío que se había formado los días previos por el estreno del documental de David Bisbal.

Pero Chenoa resolvió la situación de la mejor forma posible, con una profesionalidad innata, natural y muy cercana con la prensa que nos desplazamos hasta allí para dar cobertura a su nuevo trabajo. Porque aunque era difícil exponerse a los medios tras lo ocurrido, la miembro del jurado de Tu cara me suena sabía/quería que tenía que saborear esta nueva aventura televisiva desde el primer minuto. "Alguien que está por aquí me dio un consejo muy chulo: disfruta. Así que voy a estar constantemente intentando disfrutar y vivir el presente", aseguró durante la rueda de prensa de OT 2023.

[Prime Video revela todo lo que debes saber antes del estreno de 'OT 2023': jurado, profesores, horarios]

La artista volvía a ese lugar donde hace 22 años fue la protagonista, junto a otros 15 concursantes, de ese fenómeno que traspasó la pantalla y que marcó a toda una generación. Por aquel entonces, los espectadores conocieron a Laura bajo el nombre artístico de Chenoa, una joven argentina de 26 años que se ganó el cariño del público, y que ahora es uno de los rostros de la televisión con más tablas.

Y así lo demostró en esta primera prueba de fuego, en la que se vio a una Chenoa disfrutona, muy natural, espontánea y con ganas de devolver el "amor" al formato que la catapultó. "Me siento muy agradecida por estar aquí con vosotros y empezar OT. Ha pasado toda una vida para mí, me resulta muy emocionante", dijo confesando sus "nervios". "Me cuesta hasta hablar, se me hace un nudo en la garganta. Presentarlo es muy emocionante".

Chenoa presentará la nueva edición de 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video.

Chenoa jugaba en casa, y en todo momento se transmitió esa buena sintonía que tiene con Gestmusic, compañía que produce Tu cara me suena. "Tengo un criterio que está elegido con dirección y conjuntamente conmigo. Lo que pretendo sobre todo, sinceramente, es no posturear mucho. No me sale, no me va. No es algo que pudiera mantener en el tiempo y Tinet [Rubira] lo sabe", aseguró.

"Yo no soy una presentadora al uso sino que encima tengo mucha empatía con lo que están sintiendo los concursantes. No voy a poder evitar en ningún momento estar totalmente emocionada por lo que estoy viviendo. Espero que eso sea bonito, para mí sí lo es". Chenoa será la encargada de pilotar las galas principales del exitoso talent show que, por primera vez, tendrán una duración de 90 minutos. "Me ponía nerviosísima cuando me preguntaban que cómo había ido a la semana. Menos mal que esos momentos ya no estarán", bromeó tirando de nostalgia con Manu Guix.

"Me cuesta hasta hablar, se me hace un nudo en la garganta. Presentar 'OT' es muy emocionante"

Chenoa continuó con su buen talante después, en las diferentes entrevistas que el equipo de comunicación de Amazon había agenciado a los diversos medios. La presentadora nuevamente dio lo mejor de sí misma respondiendo a todas las preguntas que se le planteaban, demostrando nuevamente ese cariño que tiene a Operación Triunfo. De hecho, su situación personal no impidió que se mostrara cariñosa con los periodistas entre entrevista y entrevista en una intensísima jornada de trabajo.

Hay que decir que la presentación de OT no se convirtiera en un espectáculo con Chenoa, el programa había decidido protegerla avisando previamente a los medios de comunicación que no estarían permitidas "las preguntas personales a los miembros del equipo. Por favor, esto es muy importante que lo tengáis todos en cuenta". La solicitud era genérica, pero obviamente hacia referencia expresa a Chenoa.

🔊 ¡Alexa, enciende las luces del plató! ✨

🔴▶️ Sigue en directo la PRESENTACIÓN OFICIAL de #OT2023 aquí 👉🏻 https://t.co/aQmepQ49ZE 💙 pic.twitter.com/egzXRqEW5y — Operación Triunfo (@OT_Oficial) November 15, 2023

"Es que no es la rueda de prensa de Chenoa, es la de OT", comentaba una persona de la agencia de comunicación que lleva el formato de Prime Video. Lo cierto es que la presentadora mostró su mejor versión en uno de sus momentos más difíciles a nivel personal. Tan noticiable como cuando un personaje público muestra una actitud negativa. Porque no hay mejor promoción que mostrarse tal y como eres, algo que en el caso de Chenoa ha hecho que todo el mundo sienta un especial cariño hacia ella.

Sigue los temas que te interesan