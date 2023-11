Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se separan un año y medio después de su boda

Chenoa (48 años) y Miguel Sánchez Encinas (55) han puesto fin a su relación un año y medio después de que se dieran el "sí, quiero". La presentadora y el médico pasaron por el altar el 17 de junio de 2022 en la finca de Comassema, en la sierra de Tramuntana, Mallorca.

Ha sido el programa Fiesta el espacio que, este 11 de noviembre, ha dado la noticia de su separación. La pareja no había dado pistas sobre su distanciamiento. De hecho, en sus últimas apariciones se habían mostrado felices y nada parecía indicar su ruptura.

Miguel es jefe de servicio del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y responsable de Urología en el Hospital Ruber Internacional de Paseo de la Habana de Madrid y se mantiene alejado del foco mediático, siendo así su vida de lo más discreta.

[Chenoa, radiante y feliz, junto a su marido, Miguel Sánchez Encinas, el día de su cumpleaños]

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en un acto público, en Sevilla, el pasado mes de julio. Gtres

Según la revista ¡HOLA!, se trata de una separación amistosa y el matrimonio llevaba un tiempo viviendo en distintos techos. La cantante, dice el medio, se encuentra bien anímicamente, ya que todo ocurrió hace varias semanas.

Ahora, el problema es el tsunami mediático al que se enfrenta debido a que el próximo 20 de noviembre tendrá lugar la nueva edición de Operación Triunfo, presentado por la misma Chenoa, al que acudirá la prensa. Su última aparición conjunta ante los medios fue el 1 de julio de este año, en el 60 cumpleaños de Jose Luis Lopez El Turronero en Sevilla.

Su historia

La pareja comenzó a salir en 2019, y el 24 de junio de este mismo año Chenoa y Miguel desvelaban que se casaban. Una noticia que confirmaba en exclusiva para EL ESPAÑOL. Fue durante la cena de gala y subasta benéfica celebrada en el Teatro Real de Madrid para recaudar fondos para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP).

Fue también EL ESPAÑOL el que publicó en exclusiva, el 26 de marzo de 2019, que Chenoa había encontrado el amor junto al doctor. La intérprete de Soy humana y el urólogo asistieron juntos al Teatro Nuevo Apolo de Madrid y disfrutaron de la última función de Looking for Europe, del filósofo francés Bernard-Henri Lévy, donde no quisieron ocultar su relación.

Chenoa y Miguel, en junio de 2019. Gtres

[Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se dan el 'sí, quiero' en una íntima y emotiva ceremonia en Mallorca]

Tres años después, se convirtieron en marido y mujer. Rostros conocidos como Natalia Rodríguez (40), Alejandro Parreño (45), Geno Machado (41), Ángel Llácer (49) y Carlos Latre (44) fueron algunos de los invitados a la ceremonia.

Ella lucía un vestido del diseñador Hannibal Laguna, caracterizado por "sus reminiscencias cinematográficas" y "están enmarcados en las sublimes siluetas de las divas de los años 30", señaló dicha revista por aquel entonces. Era de manga larga, con espalda abierta y contaba con un escote en uve.

