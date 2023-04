Las polémicas palabras de Tamara Falcó y el "alma de los óvulos" por las que le llueven los zascas

En el intenso debate ético sobre el asunto de Ana Obregón y la gestación subrogada de su nieta con semen de su hijo fallecido parece que ya estamos todas después de que se haya pronunciado sobre ello Tamara Falcó. Lo ha hecho en la mesa de tertulia de El Hormiguero, en la que participa junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca. Sus declaraciones, no obstante, son anteriores a la última confesión de la presentadora y juzgan el negocio de los vientres de alquiler.

En concreto, el programa al que corresponden sus polémicas declaraciones se emitió el pasado 30 de marzo, pero ha sido ahora cuando se han viralizado en las redes sociales. "Lo que ha vivido Ana [con la muerte de su hijo] es espantoso. No soy madre y no me puedo imaginar el dolor que ha sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir", ha empezado diciendo Tamara, para añadir que "la puedo llegar a entender y, como bien habéis dicho todos, no la juzgo".

Dicho esto, la marquesa de Griñón ha planteado que "desde mi punto de vista moral hay un dilema. Normalmente, para hacer este tipo de tratamientos, tienes que fecundar varios óvulos. La Iglesia piensa que el alma, desde el momento de la concepción, está ahí". Continuó Tamara valorando que "muchas veces, lo que se hace con esos óvulos fecundados es descartarlos, congelarlos o darlos para experimentación. Y ahí sí que entra el dilema moral para mí".

La ultracatólica Tamara Falcó defiende que Ana Obregón compre un bebé en Estados Unidos, pero le preocupan las almas de los óvulos descartados. pic.twitter.com/a3wAxbH0lH — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 5, 2023

Con todo, matizó que "lo importante para una niña es que sea querida, y ha demostrado ser una madraza y con ella también lo será". Opinó además pensando en que "la mayoría de las mujeres que hace esto están en una situación muy precaria, ninguno de esta habitación lo haría. Entonces, pensado así, es distinto". La reflexión de Tamara Falcó tardó en popularizarse en las redes, pero este miércoles ha llegado a ser trending topic por los zascas que se está llevando:

Van al cielo de la biología, Tamara, quédate tranquila. pic.twitter.com/eU3kTHMx3b — Dios (@diostuitero) April 5, 2023

Típico, los “provida” más preocupados por las “almas” de los óvulos que por las mujeres pobres que tienen que alquilar su vientre para parir a los hijos/nietos de los ricos.



Por mucho dinero que tengan ni Tamara Falcó, ni Ana Obregón podrán comprar la humanidad que les falta. pic.twitter.com/vUldOvei2A — Perra Roja De Satán (@vmm7773) April 5, 2023

Tamara Falcó es una feminazi: piensa en las almas de los óvulos pero no en las de los espermatozoides que no llegan. Supongo que Tamara enterrará todos sus tampones y compresas usadas con una misa. pic.twitter.com/tdC4r3gSCb — Enrique García (@egballes) April 5, 2023

Llevo días sin dormir pensándolo pic.twitter.com/nU3Ciuky7L — Jesús Pérez (@DsDLaGuancha) April 5, 2023

Tamara Falcó le preocupan las almas de los óvulos. ¿También rezará por las almas de las lechugas de su ensalada? 🤔 — 爪尺.丂卄丨几Ҝ乇丨 (@MShinkei) April 5, 2023

A Tamara le preocupa cada cosa rara ... En plan, donde irán los óvulos de todas las menstruaciones de todas las mujeres del planeta?. Viento de norte, llévame ya — mercedes maria (@mercedesmaria5) April 5, 2023

Támara Falcó defiende la compra venta de seres humanos pero esta en contra del "aborto de óvulos".



Bueno, pues esta mujer es tertuliana en un programa de Prime Time. — En mi último libro (@ultimo_libro) April 5, 2023

Tamara Falcó hablando del alma de los óvulos me recuerda a cuando Mariló Montero hablaba del trasplante de almas en los órganos de un asesino — juanan montínez (@anyanez91) April 5, 2023

Tamara a lo importante. pic.twitter.com/86YuxaKz4d — Capitán Swing (@Capitan_Swing) April 5, 2023

Otro capítulo más del tema que ha eclipsado al resto esta Semana Santa.

Sigue los temas que te interesan