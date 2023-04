La pifia de un padre que no sabe qué carrera estudia su hijo se hace viral: "Te veo de actor"

Entre lo rápido que cambian las profesiones y lo que les cuesta a algunos padres estar al tanto de los estudios de sus hijos, es comprensible que la siguiente historia se haya hecho viral con rapidez. Se trata de una conversación de WhatsApp entre padre e hijo sobre una de las notas más recientes del joven, que ha sido quien ha compartido la captura de pantalla para mostrársela al mundo y tomárselo con humor.

"Me va a dar algo", escribió Sergio en un tuit que han visto ya casi 200.000 personas. El fragmento de conversación empieza con el tuitero contando que "ayer hice una exposición y he sacado un 10", a lo que el padre le decía que "eres un fenómeno", dándole la enhorabuena. Hasta aquí todo parece normal, pero empieza a ponerse interesante cuando el progenitor pregunta: "¿Qué es lo que estabas haciendo al final?", dando a entender que no tiene ni idea de lo que estudia su hijo.

Sergio le respondía que está estudiando el grado de Traducción e Interpretación y Filología Hispánica, y el padre insistía en saber cuánto le quedaba: "Termino el año que viene", confirmaba el joven sin saber que la contestación de su padre le iba a dejar perplejo, "Qué bueno, me alegro mucho, que lo lleves bien. Te veo de actor entonces ya mismo", le espetó, confundiendo su formación con la escuela de interpretación de teatro o cine:

me va a dar algo 😭😭 pic.twitter.com/mcqy8J5Spd — sergio 🧢 gorrilla (@BABYBlRCH) March 30, 2023

Sergio, que se forma para ser traductor e intérprete, aclaró que lleva tiempo sin ver a su padre, pero aun así su progenitor ha recibido una lluvia de críticas por su aparente despreocupación. No obstante, también ha recibido el tuitero muchas felicitaciones por su nota e igualmente comentarios en los que queda claro que el suyo no es un caso aislado:

Yo estudio animacion i programacion en videojuegos y mi padre se piensa que hago dibujo solo porque para primero tuvimos que hacer unos bocetos, no te culpo hacen lo que pueden, espero que ahora que me meto en programacion no pienso que estoy todo el dia jugando en el pc... xD — Rubén (@rubenserranoDF) April 2, 2023

Mi hija le dijo a su abuela que había sacado un 6 en física y la respuesta fue algo así como: Bueno, hija, ya sabes que tu nunca has sido muy buena en gimnasia🤣🤣🤣. Enhorabuena por tu 10! — Ro (@RoGenuine) April 2, 2023

Yo hice pedagogía, trabajo de ello hace años y mi familia no tiene claro a qué me dedico. ¡Ánimo! Lo importante es que te apoyan en lo que sea eso que estás haciendo 😂 — 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣𝕚𝕒 ℂ. ℍ𝕕𝕖𝕫. 𝕊𝕠𝕔𝕒𝕤 (@vickysocas) April 1, 2023

Eso es parecido a cuando se dice que estudias documentación y te dicen que si haces documentales 😂 — Silvia (@silviamdrg1) April 2, 2023

Todo un ejemplo de la confusión de padres y abuelos.

