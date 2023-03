Críticas a Feijóo por acusar a Sánchez de "despreciar la cultura china" al no ir a un acto por estar en China

El presidente del Partido Popular ha regresado al foco de la polémica por sus declaraciones criticando al Gobierno por "despreciar la cultura china" cuando, precisamente, el jefe del Ejecutivo se encuentra de visita en el país, reunido con el mandatario Xi Jinping. Alberto Núñez Feijóo se ha vuelto a meter él solito en un jardín comunicativo y son muchos los que empiezan a cuestionar, con mucha ironía, que realmente sean sus enemigos los que le ayuden con sus discursos.

El líder del PP ha viajado hasta Elche, donde visitó una fábrica de calzado, y ha aprovechado para censurar que Pedro Sánchez no estuviese en la exposición que se ha abierto en Alicante sobre los Guerreros de Xi'an. "Creo además que avanzar en acuerdos comerciales, en acuerdos culturales, en acuerdos turísticos, siempre es positivo", ha empezado diciendo en declaraciones a la prensa antes de matizar sus palabras.

"Sí me sorprende, en el ámbito cultural, que habiendo venido el ministro de Cultura chino a Alicante a presentar una exposición de los Guerreros de Xi'an, no haya venido ni el ministro de Cultura español ni las autoridades autonómicas, ni mucho menos el presidente del Gobierno", ha lamentado Feijóo, sentenciando que "supongo que ese desprecio a la cultura china no se lo tendrán en cuenta en China".

Mientras Sánchez comparece junto a Xi en China Feijóo acusa al presidente de despreciar la cultura china por no acudir a la inauguración en Alicante de la exposición de los guerreros de Xian 👇🏽 pic.twitter.com/ArixS0T21D — Mariela Rubio (@marielarubio) March 31, 2023

La periodista de Cadena SER, Mariela Rubio, ha sido quien ha compartido el vídeo en su perfil de Twitter, precisando que mientras Feijóo criticaba a Sánchez, éste estaba precisamente en China con el presidente del país asiático, un extremo que parece ignorar el popular. El presidente del Gobierno comparecía este viernes, de hecho, desde la Embajada de España en Pekín para hablar de este "viaje histórico" que pretende impulsar "nuestras relaciones bilaterales y reforzar la cooperación en diversos desafíos globales", entre ellos la guerra de Ucrania.

Aunque las declaraciones de Feijóo no parecen las más adecuadas, sí conviene apuntar que la exposición en Alicante se inauguró este pasado 28 de marzo y ese día tanto Sánchez como el ministro de Cultura, Miquel Iceta, estaban en España. De hecho, el primero asistió a la toma de posesión de los nuevos ministros y presidió el Consejo de Ministros posterior, sin que figurase ninguna previsión para esa tarde en la agenda de Moncloa. En el caso de Iceta, acudió a las 16:00 horas al pleno del Senado.

Con todo, las críticas al líder del PP se cuentan a cientos en la red social:

Yo creo que Nuñez Feijoo no procesa la información que recibe. Está bloqueado. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) March 31, 2023

Este hombre es un genio y sus asesores de prensa y equipo empiezo a pensar que son un poco trolls y quieren ver hasta donde pueden hacer que llegue con sus disparates. — Wee Mon (@Wee_mad_Calaf) March 31, 2023

No puede ser. Mariela dinos que es una broma. Un deepface una IA haciendo de las suyas... — Beatriz (@Beatriz_efe) March 31, 2023

No es sólo lo que dice sino cómo lo dice.

En serio, ¿este tipo tiene algún tipo de disfuncionalidad diagnosticada? Coño, que es muy fuerte que un tipo cuya misión el 80% del tiempo consiste en hablar, no sepa hacerlo. — Plácido (@criticospot) March 31, 2023

A lo mejor es que ya se había visto antes con el Ministro de Cultura Español. Digo yo. https://t.co/OCNRM96RwX — Alvaro Rodriguez (@Menrodriguez) March 31, 2023

... es Pierre Nodoyuna

😉 — Ignacio Liniers (@iiignaciooo) March 31, 2023

Lo dice un tipo que el otro día estuvo con una telepredicadora haciendo política mientras se celebraba la cumbre iberoamericana — Balawan (@barachetCR) March 31, 2023

Madre mía, el nivel está por los suelos — G (@fact_highway) March 31, 2023

Pedro Sánchez, despreciando la cultura china.https://t.co/2VmaizKeYr — Guillermo Pardo (@GuillermoPardo3) March 31, 2023

Los asesores de Feijoo están a sueldo de Ayuso — Tommy (@TVercetti7) March 31, 2023

No soy votante de su partido pero es muy fuerte lo mal que le llevan la comunicación y los temas. No lo entiendo 🤷! — Inma Gómez (@InmaGR85) March 31, 2023

Para muchos, el enésimo despiste de Feijóo.

