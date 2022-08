¿Cómo era la vida sin influencers? Las siete profesiones que no existían hace 10 años

Profesionales que no existían hace 10 años

Internet ha cambiado muchas cosas de nuestro día a día, entre ellas, el mundo laboral que se encuentra en cambio constante resultado de la era digital.Unos empleos se van debido a la sustitución del hombre por las máquinas mientras que otros llegan para quedarse.

Como si de la película Tiempos Modernos se tratase, las nuevas tecnologías se apoderan de nuestro mundo y ejercen tal influencia que son capaces de configurar nuevos puestos de trabajo.

Estas son las siete profesiones que hace diez años no concebíamos y que ahora, se apoderan de nuestro día y día y consideramos imprescindibles:

'Influencer'

La profesión que ha revolucionado la forma de consumir contenidos y que se ha convertido en una acción primordial en las estrategias de marketing de muchas empresas.

El crecimiento imparable desde hace años ha desarrollado una gran variedad de influencers de moda, entretenimiento, turismo o alimentación.

Vivir de subir vÍdeos a YouTube o publicar tuits o publicaciones en Facebook o Instagram ya es real y es que existen un gran número de personas que tras su perfil y el contenido que ofrecen sacan provecho de ello hasta el punto de concebirlo como trabajo.

Una profesión que adquiere el beneficio o los salarios a través del pagador que es la publicidad en donde las marcas ofrecen contratos a cambio de publicarlo en redes. Una mirada a lo ireal, pero que cada día cuenta con más adeptos y es que ¿quién no querría ser influencer?

¿Quién no querría vivir del contenido que sube? una pregunta que se plantea mucha gente, pero que requiere de trabajo más allá de lo que vemos en la imagen posteada o en la historia en el Caribe.

Sin duda, cada día las redes cobran más importancia en nuestras vidas, donde pasamos más de cinco horas diarias conectados: desde Facebook o Twitter, hasta servicios de mensajería como Whatsapp.

La importancia de las redes sociales, especialmente entre los millennials y las generaciones más jóvenes, ha ido en aumento en los últimos años y ya suponen una de las principales fuentes de información y espacios de ocio.

En este sentido, la progresiva introducción de las redes sociales en el sector empresarial ya es una realidad, y se enmarca dentro de sus estrategias de transformación digital. Recurrir a los influencers es una estrategia que ahora todo sector debe de tener en cuenta.

Los influencers calan en el público y, además, de forma muy amplia, ya que se puede ser uno de estos líderes online en todo tipo de sectores. En función de los seguidores, y el contenido que ofrezcas, las marcas se acercarán más a ti lo que conlleva mayores ingresos.

Incluso hay influencers que han tenido tanto éxito que ni siquiera necesitan el patrocinio de otras marcas porque han acabado lanzando la suya propia.

Experto en criptomonedas

Igual que las monedas y billetes se sustituyeron por las tarjetas de crédito, ahora la tecnología ha revolucionado el sistema con las monedas digitales.

El crecimiento del sector de las criptomonedas y tecnología blockchain ha venido escalando significativamente, similar al comportamiento de la adopción por estas tecnologías.

Este talento es muy buscado por empresas del exterior que también quieren contratar a expertos en criptos porque valoran y reconocen sus habilidades. Así que, al igual que las empresas locales, ofrecen salarios en criptomonedas o monedas estables como principal incentivo.

'Streamer'

Los jugadores de videojuegos deportivos o eSports pueden convertir su pasión en su profesión compitiendo a nivel internacional. Es un fenómeno que, aunque ya existía, va al alza y cada vez genera más dinero.

La creación de escuelas para formar a jugadores, el aumento de los anunciantes interesados en invertir en estos canales o el surgimiento de asociaciones sectoriales están sentando las bases para su profesionalización.

Además, la aparición de los servicios gratuitos de distribución de vídeo en directo a través de streaming ha supuesto un definitivo impulso para la industria.

Gracias a YouTube y al fenómeno de los youtubers, hubo una primera gran ola. La vieja y confiable Youtube siempre será una red con muchos seguidores y espectadores de este tipo de trabajadores.

Pero la aparición y popularización de los servicios de streaming gratuito (en particular de Twitch.tv), ha provocado un crecimiento exponencial de la audiencia de competiciones de videojuegos y, sobre todo, de jugadores profesionales que se ganan la vida transmitiéndose en vivo ellos mismos jugando videojuegos para cientos de miles de espectadores.

Sin lugar a duda, la plataforma que está revolucionando este sector es Twitch y con la que más dinero se gana, dónde es muy fácil hacerte un hueco y ganar seguidores.

'Rider'

El concepto delivery tiene su origen en los repartidores de periódicos o pizzas, pero todo cambió en el momento en que las empresas dejaron de contratar a empleados para repartir sus productos.

Con la llegada de apps como Glovo, Deliveroo o Uber Eats aparecieron los riders, repartidores subidos a una moto o una bicicleta que se encargan de repartir los pedidos de comida a domicilio para estas plataformas online.

Conductor VTC

La facilidad para convertirse en conductor de Uber o Cabify y los horarios flexibles que ofrece a sus trabajadores hace que se haya convertido en una alternativa para ganar un dinero extra.

El concepto de chofer asociado a una élite y a un servicio al que solo unos pocos podían optar es cosa del pasado, y es que las nuevas tecnologías han fomentado la inclusión de este servicio como algo normativo en nuestras vidas.

Piloto de drones

Cada vez son más los sectores que involucran a estos aviones en miniatura pilotados en remoto para mejorar sus servicios: salvamento, rescate, deporte, agricultura, eventos, producciones cinematográficas e incluso repartos a domicilio son algunas de sus aplicaciones.

Cualquiera puede optar a este negocio siempre y cuando se saque sus correspondientes titulaciones para poder pilotarlo.

Analista de big data

El big data es el conjunto de tecnologías que se utilizan para gestionar los grandes volúmenes de información que las empresas o instituciones pueden obtener a partir de múltiples fuentes.

Los analistas de estas bases de datos aplican sobre ellas sus conocimientos en programación, matemáticas y estadística para recopilar, extraer y procesar información relevante.

Con la llegada de los teléfonos inteligentes comenzó una oleada de creación de aplicaciones. Comenzamos a ver apps para prácticamente todas nuestras actividades diarias, desde mantenernos saludables hasta para estar informados con las últimas noticias.

Algunas no sobrevivieron el año, pues su desarrollo no era óptimo o no respondían a las necesidades de los usuarios ya que analizar los datos es clave para el triunfo de todo tipo de negocio.

