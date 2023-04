El aplaudido chiste de Martínez-Almeida sobre Belarra y su ataque a la prensa: "Me too"

El alcalde de Madrid se ha especializado en los chistes tuiteros y podría perfectamente hacer carrera de ello si no logra revalidad la Alcaldía a juzgar por los aplausos que se ha ido ganando con su último chascarrillo. Esta vez, José Luis Martínez-Almeida se ha mofado de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en su queja hacia los medios de comunicación que no la sacan favorecida en las fotos.

En concreto, Belarra ha estado en RNE hablando después del paso adelante de Yolanda Díaz sin contar con Podemos. Ella, como secretaria general de la formación morada, ha criticado que los medios de comunicación "afines al PSOE" le dejen ver a Díaz que puede "tirar sola" en las elecciones generales con su plataforma Sumar y que no le hacen falta, algo que ha rechazado de pleno: "No estoy de acuerdo con eso", ha sentenciado.

Además, ha confesado que ser la cabeza visible de Podemos le está suponiendo unos "ataques muy duros" por parte de una prensa que defiende "intereses espurios" contra la formación morada: "A Irene [Montero] y a Pablo [Iglesias] bastante más, porque se les ha implicado incluso en acoso fascista durante meses en la puerta de su casa", ha matizado, añadiendo que les suele decir a sus compañeros que "nunca salgo guapa en las fotos":

Una coña de Almeida

Esta consideración de la ministra Belarra es la que ha resaltado EL ESPAÑOL en su titular sobre las declaraciones de la líder de Podemos. Un encabezamiento del que ha hecho una captura el alcalde Almeida para lanzar su chiste, añadiendo únicamente un "me too" ―yo también, a mí también― a ese "nunca me sacan guapa en las fotos":

Almeida ha recibido algunas críticas por emplear el término "me too" cuando se trata de un movimiento feminista de denuncia colectiva de abusos que ha destapado muchos casos en todo el mundo, pero también porque la forma correcta que tendría que haber empleado para que chascarrillo funcionase sería la de "me neither" ―yo tampoco, a mí tampoco. Con todo, han sido muchos los que se han reído y le han aplaudido el chiste:

Si deja de ser alcalde, tendrá carrera en el humor seguro.

