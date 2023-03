El zasca viral de una enfermera valenciana a la joven que se quejó de tener que hablar catalán

Begoña Suárez no calculó la repercusión que iba a tener su vídeo sobre el catalán cuando de grabó despotricando acerca de la exigencia de tener el C1 para poder presentarse a las oposiciones en Cataluña. La enfermera del Hospital Vall d'Hebron ha sido expedientada después de que sus palabras se hiciesen virales y fuesen criticadas incluso por miembros del Govern. Ahora, una sanitaria valenciana ha querido contestarle para explicar que sí es necesario dominar las lenguas cooficiales si vas a trabajar en las comunidades que tienen más de un idioma.

"C1 de catalán" ha sido tendencia durante todo este jueves, puesto que una de las frases de la enfermera gaditana es "se va a sacar el C1 de catalán mi madre". La joven, a la que le han salido enemigos en todo el país, ha pedido la baja por estrés, alegando que "hay gente muy local y puede venir a darme una paliza. He recibido multitud de amenazas" y confirmando que está recibiendo ayuda psicológica para poder gestionar lo que está sucediendo.

Mientras, entre las miles de reacciones que hemos podido contabilizar, una enfermera valenciana que lleva cuatro años trabajando en Holanda ha querido responder al polémico vídeo. "Me he criado en una comunidad autónoma con dos idiomas oficiales, el valenciano y el castellano, y he aprendido a hablar los dos", empieza diciendo también en un vídeo de TikTok, una red social en la que va contando su día a día casi 4.000 seguidores.

"Tienen todo el derecho"

"Si vamos a trabajar en un sitio donde lo más importante es poder comunicarte con tu paciente, como es el caso de la enfermería, necesitas saber los idiomas oficiales", ha defendido la joven, explicando que "hay muchísimas gente, sobre todo muchas personas mayores, que no saben comunicarse bien en castellano, pero sí en valenciano o catalán". Incluso, ha precisado, "hay quien pudiendo comunicarse en ambos idiomas, eligen hacerlo en uno de ellos porque se sienten más cómodos o porque se sienten más identificados".

"Y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo porque los dos son idiomas oficiales", ha dicho, comparando la situación con lo que vivió ella al mudarse a Países Bajos. "Si decides mudarte a un sitio diferente, ya sea a otra comunidad autónoma o a otro país, creo que eres tú quien tiene que hacer el esfuerzo para adaptarte. Si eso conlleva aprender un idioma, lo vas a tener que hacer. Cuando yo me vine a Holanda tuve que aprender el holandés. Si soy enfermera y quiero comunicarme con mis pacientes, soy yo la que tiene que hacer el esfuerzo para conseguirlo".

