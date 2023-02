El drama de una madre vegana: "devastada" por tener que disfrazar de pescadora a su hija

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

El pensamiento más recurrente cuando una ve el vídeo de la madre vegana "devastada" es que se trata de un , de una parodia del veganismo que ha hecho alguna tiktoker. Sin embargo, el surrealista cabreo de Rocío es tan real como la vida misma. Esta creadora de contenido sobre el estilo de vida vegano y el feminismo ha puesto el grito en el cielo cuando se enteró de que su hija debía ir disfrazada de pescadora para el Carnaval del colegio.

"No me gusta grabar vídeos así, pero es que estoy absolutamente devastada, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo", comenzaba diciendo Rocío en un vídeo que acumula millones de reproducciones en las redes sociales. El original es de TikTok, pero pronto ha saltado a otros foros, donde la madre está siendo muy criticada por su postura. "Estoy hasta las narices de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una mierda adoctrinamos nosotras", continúa su discurso con vehemencia.

"La clase de Navia, de 8 años, ha decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ahí, de pescadores", expone la tiktoker, relatando que le había dicho a la profesora que su hija "evidentemente no iba a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos". Asegura la madre que la docente le ha advertido de que "vamos a tener un problema si no va porque, claro, todas tenemos principios morales y éticos, pero hay una normativa en la clase".

Tras relatar la conversación, Rocío ha avanzado que "ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE, cómo no puede discriminar a nadie, precisamente, por tus creencias religiosas, morales o éticas, y otra vez a liarla en el cole y estoy harta. Estoy harta de que se nos ningunee, y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca", ha finalizado:

Las palabras de la madre vegana han corrido como la pólvora y una de las réplicas más aplaudida ha sido la de Arturo Pérez-Reverte, que ha tirado de ironía para referirse al asunto:

Es normal que esta madre se confiese "devastada". Duele tanta violencia contra la ética y la moral de su hija vegana de 8 años, a la que en el cole pretenden disfrazar de pescadora en carnaval. Aunque peor sería que la disfrazaran de pastora. Intolerable.https://t.co/CJ9xPiGqqy — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 9, 2023

No obstante, como decíamos, no ha sido el único:

Esta señora está DEVASTADA porque siendo ella vegana tiene que soportar que manden a la clase de su hija de ocho años que se disfracen de pescadores. “Atenta contra los principios éticos y morales de su hija de 8 años”

SOLO VEO MUERTE Y DESTRUCCIÓN, AMIGOS pic.twitter.com/XZ7QPL8IAK — Lucía (@Lucia11_2) February 8, 2023

A mi hijo hace un año le hicieron hacer de vampiro. Desde entonces desayunando, almorzando y cenando sangre 🩸. No es que no esté buena, pero comer siempre lo mismo, resulta cansino. — Jordi Mompel (@JordiMompel) February 9, 2023

Los profes por 1500 euros al mes aguantando a 30 niños por clase pegando gritos, comiéndose los mocos y encima tienen que aguantar a la madre vegana. pic.twitter.com/IyFp4yfeIo — Cascaruja (@cascarujabl) February 8, 2023

Una madre que está como las maracas de Machín diciendo en la tele que no quiere vestir a su hija de pescadora en carnaval del cole por ser vegana. Nos vamos a la mierda con tanto gilipuertas — Javier Lojo (@JaviergLojo) February 9, 2023

Celebro que esta madre Vegana sea tan afortunada y que su preocupación más importante en la vida sea esa.

Que suerte la suya ,debia mirar màs allá de su ombligo a ver si se daba cuenta de su fortuna pic.twitter.com/MLIGfeRIWZ — NoeliaBcn🌹 #FUCKVOX (@NoeliaBcn1) February 9, 2023

Lo de imponer ideales en el cole lo usáis cuando os conviene. Con la madre que es vegana os parece bien que la niña no vaya de disfraz de pescadora pero si en casa educan en la familia tradicional pues claro en el cole debe haber una alternativa a eso. Estáis como una cabra — wisconsin 🪩🥊 (@lostwisconsin) February 9, 2023

¿Tú le has preguntado a tu hija si quiere ir a divertirse un rato con sus amigas sin la plasta de su madre metiéndole hierbajos todo el día? ¿Ha elegido ella ser vegana, sabes las consecuencias que conlleva a la larga esa alimentación en un niño?

Imbécil. pic.twitter.com/lwa7gcTwG4 — nomecallo (@nomecal62281836) February 9, 2023

En un país donde, desde el día de hoy, los perros de caza han quedado excluidos de la Ley de Bienestar Animal, una madre “vegana” aparece en todos los medios diciendo que va a quemar el colegio de su hija por un disfraz, que no deja de ser algo opcional y que se puede remodelar. — Gloria Green (@Gloriavg) February 9, 2023

El gran problema en 2023 es que vistan a los niños de pescadores. Deberían pasarse una semanita viviendo en Sudán para ver los problemas reales. pic.twitter.com/lVWSbJLGvR — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 9, 2023

Acabo de ver a una señora madre de una niña de 8 años q está "devastada" porque su hija tiene q ir al cole disfrazada de pescadora y como ella (mami) ha decidido q su hija sea vegana, ese disfraz atenta contra los principios morales y éticos d su niña de 8 años. Poco nos pasa. — DonUno (@Sr_Don_Uno) February 9, 2023

De hecho, ante tal avalancha de críticas, la tiktoker ha compartido un nuevo vídeo en el que se dirige a las personas con "carencias y una vida mediocre, llena de frustraciones y miedos" que les apetece "soltar su bilis detrás de una pantalla", en referencia a los que le han dejado "comentarios de mierda" por "defender a mi hija":

Cree Rocío que "la gente a la cara no te dice ni mu".

