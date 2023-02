El abrazo viral entre Zelenski y una periodista en plena rueda de prensa: "No sé si me lo permite"

Lo normal es que los periodistas se dediquen a preguntar en las ruedas de prensa, pero desde este miércoles también estará más normalizado lo de pedir abrazos a los políticos que están compareciendo, para asombro de todos. La escena se ha registrado en Londres y el protagonista involuntario ha sido el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que ha bajado del atril para fundirse en un abrazo con una periodista que se lo había pedido en ucraniano.

Zelenski está en la capital de Reino Unido, hasta donde llegó en un viaje sorpresa que ha supuesto la tercera salida del país del líder ucraniano desde que comenzó la invasión rusa. Ha empezado la jornada reuniéndose con el primer ministro, Rishi Sunak, en Downing Street, para continuar dando un discurso en el Parlamento de Londres y ser recibido después por el rey Carlos III. La visita está sirviendo para agradecer el apoyo de los británicos en el conflicto.

No obstante, Zelenski también ha pedido aviones de combate y que Europa no deje de estar al lado de Ucrania proporcionando armamento para conseguir "expulsar a los soldados rusos y que los ciudadanos recuperen su vida". Precisamente, esta última frase la ha pronunciado en la rueda de prensa donde una periodista se ha saltado el protocolo del turno de preguntas para decir que le gustaría "darle un abrazo al presidente, no sé si me lo permite":

Una periodista dice que le gustaría dar un abrazo a Zelenski



Zelenski baja y abraza a la periodista



El presidente ucraniano visita en el día de hoy Reino Unido#Canal24Horas

📺 https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/am6CDFoWtm — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 8, 2023

Zelenski, lejos de negarse, no ha dudado en bajar de su atril con una sonrisa y darle un cariñoso abrazo a la periodista, mientras Sunak reía y aplaudía en momento, que ya se ha hecho viral en las redes. Entre las reacciones, como siempre, están las que aplauden el gesto y también las que lo afean, considerando que la imparcialidad que se le presupone a la prensa está en entredicho.

