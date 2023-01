Las críticas de la izquierda a la "traición" de Errejón y Baldoví por defender al dueño de Mercadona

Íñigo Errejón y Joan Baldoví han pasado a ser considerados unos "traidores" por la izquierda tuitera. El líder de Más País y el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados se han situado en el centro de la diana de las críticas del entorno de Podemos después de afear las palabras de la ministra Ione Belarra sobre el dueño de Mercadona, Juan Roig, al que ha calificado como un "capitalista despiado" con motivo de la subida de precios de los alimentos.

En concreto, la secretaria general de Unidas Podemos se ha pronunciado en esos términos el pasado sábado durante un acto de su partido en Zaragoza. Allí, la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pedido que se intervengan los precios de los alimentos básicos, aseverando que "es indecente que las grandes empresas de la distribución, que los supermercados como Mercadona o Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania".

"Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado, tenemos que decirlo claro y hay que frenarles los pies", ha continuado diciendo Belarra en su discurso, que ha sido acogido de forma dispar entre el resto de las formaciones políticas. Preguntados por ello, tanto Errejón como Baldoví han sido críticos con estas palabras. En el caso del valenciano, ha apuntado que no es "buena política" atacar a empresarios concretos, abogando en cambio por controlar precios y subir el salario mínimo para ayudar a las familias.

"Traidores"

Sostiene que la "mejor manera de luchar" contra la subida de precios no es "señalar a unos y otros con nombres y apellidos". Errejón, por su parte, cree que no se tiene que "insultar", sino "separar críticas políticas de las personales". Señala que "unos pocos se forran a costa del empobrecimiento de las mayorías" y, por lo tanto, insta al Gobierno a adoptar medidas, pero reiterando que se puede hacer "perfectamente" sin insultos. Las declaraciones de ambos no han tardado en ser usadas en su contra:

Entendéis ahora por qué Baldoví, Errejón y demás madalenas son bien tratadas en Florentino Ferreras? Pues porque cuando ordena atacar a Podemos cumplen y acatan, de paso te meten a Rufián pa disimular.

Aquí defienden a Juan Roig de Mercadona al decir que es insultado.... pic.twitter.com/LMuWmtUS9g — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) January 24, 2023

Por un lado, fundadores y dirigentes de Podemos, como Pablo Iglesias, Pablo Echenique y Juan Carlos Monedero, han criticado abiertamente lo que consideran una defensa de Juan Roig por parte de Errejón y Baldoví:

Si eres de Podemos tienes que criticar sin "atacar". Pero sólo si eres de Podemos...😛



-¿Has hablado de capitalismo despiadado? Ione, por Dios santo, deja ya de insultar y sonríe un poco más

-Pero si tú llamaste terrorífico a Sánchez Galán

-Sí, pero yo no soy de Podemos 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/3PFmc8HWRJ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 25, 2023

Hay partidos, como @PODEMOS con @ionebelarra al frente, que se atreven a decir la verdad sobre la falta de escrúpulos de ciertos millonarios muy poderosos que se aprovechan de la gente y a llamar a Juan Roig "capitalista despiadado" y hay otros a los que les tiemblan las piernas. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 24, 2023

No quiero entender las declaraciones de @ierrejon y @joanbaldovi defendiendo al multimillonario Joan Roig. Mercadona está a la cabeza en subida de precios. El 12%. Intentar ocupar el espacio del @PSOE es una vieja obsesión que conduce a la insignificancia. Nadie escoge la copia. pic.twitter.com/JCW9vZBolL — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 25, 2023

En esta misma línea se han pronunciado no pocos tuiteros de izquierda, convirtiendo los nombres de ambos políticos en trending topic:

Juan Roig ya dijo en marzo q tomaría medidas "molestas e impopulares" para ganar aún más dinero. Dicho y hecho: los precios han subido +30%



Cuando veo en la tele d Ferreras a Errejón y Baldoví defender al magnate y atacar a @PODEMOS sé que estoy en el lado correcto #YoConPodemos pic.twitter.com/Ii2hX1uayq — Víctor Egío (@EgioVictor) January 24, 2023

Dicen Baldoví y Errejón que no se puede decir que Juan Roig se está haciendo de oro aunque los precios estén desbocados. Yolanda Díaz también se desmarca de las declaraciones de Ione. Qué sinvergüenzas. Gracias a @ionebelarra por llamar a las cosas por su nombre. #YoConPodemos — Juliod💜 (@sdpt2) January 24, 2023

Crítica sin atacar? Baldoví y Errejón, o el "sí pero no". Espero no tengamos que arrepentirnos de esta templanza permisiva con el neoliberalismo pic.twitter.com/2oXAsiJatL — Damián J. C. (@DamianJCuesta) January 24, 2023

ABC, el mundo, la razón, baldovi (el profesional), errejon (el traidor) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 etc. Todos unidos con el mismo fin. No se sabe cuál es, peeeero todo apunta a la pasta, supervivencia personal y demás argumentos. Madre mía que esperpento de comprados. @PODEMOS no se vende. — JUAN (@juangarcia602) January 24, 2023

Como en su día Carrillo o Llamazares, Errejón o Baldoví (y todo lo q anda pululando a su alrededor) representan la peor tradición de la izquierda española. Gente aficionada a la cháchara y a la holganza y q jamás ha incomodado ni va a incomodar siquiera mínimamente a ningún poder — Javier Lezaola (@JavierLezaola) January 24, 2023

Una cosa es ser de izquierdas y otra cosa es meterse con los millonarios, porque ellos también tienen sentimientos.

Baldoví y Errejón — Yoio (@jsdelafuente) January 25, 2023

Errejón, Baldoví, si las empresas capitalistas tuvieran piedad, no serían capitalistas, sino hermanitas de la caridad. Y, si vosotros fuerais socialistas, defenderíais a las familias necesitadas y no a los dueños del cotarro. — ignaciosuso (@ignaciosuso) January 25, 2023

¿Desde cuando decir que Mercadona y Juan Roig (financiador de la caja B del PP) practican un “capitalismo despiadado” es atacar o insultar? 🤔



Errejón, Baldoví, Más País y Compromís son unas de las mayores farsas de la izquierda en España. 👎🏼#MercadonaTeRoba #ErrejónTraidor pic.twitter.com/oyrJv2PEzY — John Keating 🏴‍☠️ (@Mr_JohnKeating) January 25, 2023

Gracias errejon y baldovi,tengo más claro que estoy con podemos y no no con magdalenas. Lo próximo será otorgarle una medalla a roig como a la señora Ana botella. — Antonio Vargas Moreno (@Antonio85005091) January 24, 2023

Capitalismo: sistema económico* basado en la propiedad privada de los bienes de producción y la producción y creación de bienes o servicios con fines mercantiles.



* y piadoso (versión de Baldoví y Errejón). — ignaciosuso (@ignaciosuso) January 25, 2023

Iñigo Errejón y Baldoví critican que Ione Belarra llamase a #Carrefour y Juan Roig de #Mercadona: CAPITALISTAS DESPIADADOS. 😳

Basta ya del mantra de que solo los empresarios generan riqueza, son LOS TRABAJADOR@S.

¡IMPUESTO YA! pic.twitter.com/qbkoHEgvgo — JOSÉ CÁMARA ✍️ 💜🔻✊ (@EscritorJCamara) January 24, 2023

Errejón y Baldoví criticando a Podemos. Nada nuevo Cara al Sol. — HEISENBERG🔻🏴‍☠️ (@CascadoPablo) January 24, 2023

Tensión en el ambiente de las formaciones (al menos hasta ahora) a la izquierda del PSOE.

