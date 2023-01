El celebrado zasca a Rita Maestre de un periodista chino por felicitar el Año Nuevo "a las chinas"

La candidata a la Alcaldía por Más Madrid, Rita Maestre, ha empezado oficialmente la carrera hacia las urnas presentando una campaña que no dejará a nadie indiferente. Cogiendo prestada una expresión tan nuestra como "lo va a hacer Rita", la formación de izquierdas ha empezado a desgranar su programa en soportes publicitarios del transporte público madrileño. Las redes ya están reaccionando en positivo, pero hace tan solo unos días fue un zasca a la política el que tuvo repercusión por el Año Nuevo chino.

El barrio de Usera, en Madrid, es uno de los que cuenta con más ciudadanos de origen chino de toda España y la celebración de su Año Nuevo ha teñido de rojo sus calles en un multitudinario desfile. Este pasado domingo 22 de enero arrancaba el año 4721 de su calendario, bajo el signo del Conejo esta vez, un animal que representa paz y prosperidad. Los festejos se prolongarán durante unos 15 días, pero las felicitaciones se han concentrado en estos días.

Maestre ha sido una de las políticas que ha querido usar sus redes sociales para lanzar un mensaje de felicitación que, en su caso, ha empleado el lenguaje inclusivo o esa, al menos, era su pretensión. "Feliz Año Nuevo chino a todos y todas las vecinas chinas que han hecho de Madrid su casa", ha escrito, añadiendo que desea que "este año del Conejo venga cargado de alegría, progreso y celebración de la diversidad":

En caracteres chinos, Maestre ha añadido "¡soy de aquí, soy de Madrid!", y ha acompañado el tuit con una felicitación del nuevo año hecha desde Más Madrid. Seguramente, cuando compartió el mensaje no se esperaba que también tendría que abrir el paraguas por la lluvia de zascas que estaba a punto de caerle, con mención especial al de este periodista chino afincado en España: "En chino no decimos 'a todos y todas las vecinas chinas', no nos importa en absoluto llamarnos 'todos los chinos'", le ha afeado.

No obstante, no ha sido el único, puesto que muchos otros se han mofado del lenguaje que ha empleado Maestre:

Toda una oda al lenguaje.

