El criticado 'numerito' de Xavier García Albiol con una 'drag queen': "Vergüenza ajena"

Todavía queda mucho para las elecciones municipales de mayo, pero ya se va notando la precampaña electoral en los municipios de España. Los candidatos empiezan a salir de nuevo, a prodigarse con el pueblo aquí y allá en busca de un puñado de votos. Las obras se multiplican en las calles y no hay mensaje que se difunda en las redes que no sea en clave electoral. Sin embargo, como en el caso que nos ocupa, alguno no es del todo certero y, si no, que se lo digan a Xavier García Albiol.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Badalona, que fue destituido por moción de censura en noviembre de 2021, ha protagonizado uno de los vídeos virales de la semana al participar en el espectáculo de una drag queen ayudándole a subirse la ropa interior. La actuación, delante de un centenar de personas y en una de las residencias de mayores de la ciudad, tenía un cariz social y de ahí que Albiol estuviese presente y se prestase con tanta alegría a colaborar.

Pero no se limitó únicamente a eso, sino que contribuyó a la difusión del vídeo en un tono divertido e informal propio de este tipo de espectáculos. Ulises Ordúñez estaba enfundado en su personaje drag cuando se acercó a Albiol, que estaba sentado en primera fila, para pedirle que le ayudase a subirse unas bragas rojas que tenía bajadas a media pierna. Las risas de las señoras son impagables, pero también las del popular, que está a la altura del show colaborando sin reparos para no estropear la gracia.

"Subiendo ropa interior"

Después, a través de su cuenta de Twitter, decidió compartir el vídeo. Lo hizo consciente, quizás, de que alguien más podría haberlo grabado. Queriendo anticiparse a la difusión de un contenido descontextualizado, Albiol escribió divertido "quién me iba a decir a mí que acabaría subiendo ropa interior en un espectáculo delante de 100 personas". Ahora, dos días después, las imágenes van camino de las 60.000 reproducciones desde su perfil:

Quien me iba a decir a mi que acabaría subiendo ropa interior en un espectáculo delante de 100 personas 😅😅 #Badalona pic.twitter.com/pIJLFj2fLM — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 21, 2022

Algunos de sus seguidores han aplaudido su buen humor, así como otros se han sorprendido con lo que ha hecho, tanto para bien como para mal. Sin embargo, lo cierto es que han sido muchos los que critican su actitud y lo tildan de "cobarde":

Ridículo y poco serio, pero bueno ya nada me sorprende. — RDRG (@Th3quila) December 21, 2022

Menos mal que no hay niños.

Después de ver tantos vídeos de espectáculos trans en USA...

Me alegro muchísimo que sea algo divertido para, únicamente adultos 🙂 — Cova (@dunga_cova) December 22, 2022

El estado de la "derecha" española en un vídeo. — Númenor (@numenor_1) December 22, 2022

Chabacano absolutamente — Libre⭐ (@Libresoy_y_sere) December 22, 2022

No sé el contexto de la actuación, pero igualmente me da una profunda vergüenza ajena... — Tess (@undosytess) December 22, 2022

Hortera como poco — Banderus Martin (@jedimartingrau) December 22, 2022

El absoluto estado del Partido Progre. — Tiberio III (@TiberioIII) December 22, 2022

Desde luego, jamás imaginé que se prestaría. 😳 — 𝑷𝑨𝑻 🖤 (@Patto_74) December 21, 2022

Entiendo su difícil situación. Era eso o tener comentarios interminables en prensa.

Ha sido un cobarde. — Bartolo (@Bartolondrado) December 22, 2022

¿ En serio, Albiol ?

Ay.

Nunca rascaréis votos con esta humillación. — Perigordini (@perigordini) December 22, 2022

Sigue la deriva pepera — Cobra (@MisterCobretti) December 22, 2022

España no tiene arreglo. — Rodrigo 🇪🇸 🎄💫 (@Rodrovd) December 23, 2022

¡Lo que hay que arrastrarse para seguir la corriente y arañar un puñado de votos! — Carlos Paz (@CarlosPazC2021) December 22, 2022

Desde luego, habrá que seguir de cerca la campaña de Albiol porque promete.

Sigue los temas que te interesan