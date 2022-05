Los zascas a Garzón por su 'tapita' de jamón en la feria: "¿Se puede ser más hipócrita?"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha llevado una avalancha de críticas después de haber cometido un imperdonable pecado en la Feria de Abril: picar un poco de jamón ibérico. Como si fuese un católico saltándose la vigilia en Viernes Santo ante la Santa Inquisición, el político ha sido juzgado y condenado por los tuiteros, que han visto en su picoteo festivo la máxima expresión de la hipocresía teniendo en cuenta sus polémicas declaraciones sobre la carne.

Garzón ha estado este jueves en la feria acompañado de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el enésimo paseo de los políticos por el Real, pero en su caso la imagen no ha sido su outfit ni sus pasos de baile, sino el jamoncito y la cerveza que se ha metido entre pecho y espalda. ¿Por qué? Pues por la animadversión que, para sus críticos, ha demostrado en varias ocasiones contra la industria cárnica y que empezó en julio del año pasado.

Por aquellas fechas, Garzón publicó un vídeo en Twitter en el que asociaba el 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la ganadería, especialmente a las macrogranjas, matizando además que para obtener un kilo de carne de vaca se necesitaban 15.000 litros de agua. Los profesionales del sector no tardaron en echársele encima y el ministró añadía que "no pedimos que se deje de comer carne, sino que se coman 200 o 400 gramos por semana, que en España se come un kilo".

Un jamón "desaconsejado"

Argumentaba el titular de Consumo en base a las recomendaciones de la OMS, la FAO y la Comisión Europea, y también la Agenda 2030 de la que tanto echa mano el Ejecutivo; pero Pedro Sánchez, visto lo visto y lejos de alinearse con su ministro, dijo aquello de "donde se ponga un buen chuletón" y creyó zanjar la polémica. No obstante, meses antes de aquello, Garzón la había tomado ya con el jamón ibérico.

Fue a raíz de la implantación del Nutriscore, el semáforo nutricional tan criticado por los expertos en nutrición, que clasifica los alimentos por sus supuestos beneficios para la salud y, en una de sus muchas contradiciones, otorga una mala calificación a dos de los productos emblema de nuestro país: califica con una C al aceite de oliva y con una E al jamón, que pasarían a formar parte del grupo de alimentos de "consumo ocasional" y "desaconsejado", respectivamente.

Pero, a la vista está, al ministro no le parece que el jamón sea malo, tal y como se ve en la imagen que ha ayudado a difundir en Twitter el presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés:

El ministro comunista @agarzon come en privado jamón con sus amiguetes mientras en público arruina a nuestros ganaderos vendiendo su patria a los burócratas europeos.#Soberanía#MundoRural#HayQueEcharlos pic.twitter.com/J0BTDndkCr — Javier Cortés (@Javicortes_VOX) May 5, 2022

Teniendo en cuenta el contexto de la batalla de Garzón con lo cárnico en general y con el Nutriscore del jamón en particular, han sido miles los tuiteros que han cargado contra el ministro por no predicar con el ejemplo y haber sucumbido al placer de comerse unas lascas de ibérico a la sombra de una caseta sevillana. El exministro popular Juan Ignacio Zoido, que ya le había dedicado algún que otro zasca por el mismo tema, tampoco faltó a la cabeza de las críticas:

Defiende que el jamón sea considerado como perjudicial en el sistema Nutriscore y recomienda que los menús del día no tengan cerveza ni vino, sino agua… pero consejos vendo que para mí no tengo. Debe ser que la Feria está exenta de las normas que dicta el propio @agarzon. pic.twitter.com/zsSuTd0jre — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) May 6, 2022

Con la que está cayendo en este país, ¿se puede saber qué demonios hacen dos ministros del Gobierno, un jueves laborable cualquiera, en la caseta de UGT en la Feria de Abril de Sevilla? Cosas chulísimas como comer jamón mientras a los demás nos prohiben la carne. — María Jamardo (@MariaJamardoC) May 5, 2022

iPhone, alcohol y jamón. Las tres cosas que no deberíamos consumir, según el ministro. Ah, pero no los pagó él, no cuenta. pic.twitter.com/cPxsjDG8hf — Ricardo Galli 🚜🌻 (@gallir) May 5, 2022

Aquí tenemos a Alberto Garzón hinchandose a jamón y cerveza en la Feria de Sevilla, mientras él nos dice que nosotros no lo hagamos.



¿Se puede ser más hipócrita? pic.twitter.com/gtb9DPjpHJ — Sheldon (@numer344) May 5, 2022

¿Acaso el ministro de verduras de temporada no puede poner fino a jamón cuando le pide a los demás que no lo coman?



Es que los fachas no entienden nada. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 6, 2022

Garzón hinchándose a Jamón ibérico en la feria de Sevilla, pero recordad, vosotros NO tenéis que comer carne, vosotros comed tofu, gusanos, y grillos, que hay que salvar el planeta.

Es por vuestro bien.👇 pic.twitter.com/wz6IdKafUD — Raclo (@Raclo20) May 5, 2022

Te quieren prohibir la cerveza en los bares; pero ahí tienen la jarra.



Critican el capitalismo; pero ahí tiene el iPhone.



Nos dicen que no hay que comer carne y que los ganaderos son malísimos; pero ahí está comiendo jamón.



Son la mayor estafa. pic.twitter.com/blsz4ajrNj — Pepa R. de Millán 🇪🇸 (@Pepa_Millan) May 5, 2022

57M€ en un Ministerio de Consumo que criminaliza el consumo de carne y fomenta el consumo de gusanos mientras su Ministro se hincha a jamón en la #FeriadeSevilla.



Ellos interviniendo tus decisiones de consumo, mientras viven la vida de lujo que a ti te prohiben.#COMUNISMO pic.twitter.com/AaT4XFS0On — Mireia Borrás (@_mireiaborras) May 5, 2022

Este es el que criticó la carne española que casi arruina la ganadería española y se hincha de jamón del bueno a dos manos y encima gratis. pic.twitter.com/EvY47WBV4c — Jesús Terrazas 🇪🇸 (@jesusterrazas65) May 6, 2022

El problema para un comunista no es comer jamón ibérico o beber cerveza, es que lo hagas TÚ, que eres un simple un simple currante al servicio del régimen pic.twitter.com/huv4ViFFDk — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) May 6, 2022

Consejos vendo que para mí no tengo. Esa parece ser la máxima por la que se rige Alberto Garzón, que cada mes se dedica a decirles a los españoles qué frutas y verduras deben comer mientras él consume lo que le viene en gana. ¿Lo último? Jamón y cerveza en la Feria de Abril pic.twitter.com/QjFeoFjcyC — Jonny Montana (@JonnyMontana12) May 6, 2022

Aquí vemos a Alberto Garzon sacrificándose comiendo Jamon para poder comprobar su calidad y decirnos si podemos comerla nosotros.

Los Fachas esto no lo entienden. pic.twitter.com/cWMFxgs39N — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸🇺🇦 (@anadeaustria_) May 6, 2022

No obstante, Garzón no ha rectificado ninguno de estos temas, sino que este mismo año volvía a la carga dejando testimonio de sus argumentos en el diario británico The Guardian y propiciando que en España se liase una vez más. Dijo el ministro que "no es el absoluto sostenible" el modelo de las macrogranjas cárnicas y que "exportan carne de mala calidad".

Sin embargo, como ocurre siempre en un espacio tan polarizado como Twitter, también el ministro de Consumo ha tenido sus defensores. Así, han sido muchos otros los que se han mofado de las críticas a Garzón por comer jamón y hasta le ha salido un inesperado defensor:

Me parece muy bien q @agarzon coma jamón y beba cerveza, también tiene derecho el hombre… pic.twitter.com/iFjb2fYhnv — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 5, 2022

José Manuel Soto tan sarcástico como siempre.

Sigue los temas que te interesan