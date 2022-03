La pifia de Alberto Garzón hablando del cambio climático por la que le llueven las críticas

La intención de Alberto Garzón no era mala, pero un fallo en la ejecución de su tuit ha provocado que el ministro de Consumo haya tenido que abrir el paraguas para soportar la lluvia de críticas que está recibiendo en Twitter. El mensaje lo publicaba este pasado lunes, citando un artículo del medio británico The Guardian en el que hablaban de que las olas de calor registradas en ambos polos de la Tierra estaban alarmando a los científicos.

En concreto, el artículo habla de unas "sorprendentes" olas de calor que, según los investigadores, no tienen precedentes en la zona y podían indicar un "colapso climático más rápido y radical". Así, recogían que las temperaturas de la Antártida habían alcanzado niveles de récord durante el fin de semana elevándose 4ºC por encima de lo normal en algunos lugares. También en el Ártico se registraron 3ºC más, llegando a temperaturas más propias de otras épocas del año.

En ambos casos no se cumple la tendencia habitual, puesto que a estas alturas la Antártida debería estar enfriándose después de su verano y el Ártico cogiendo temperatura lentamente después de su invierno a medida que se alargan los días. "Que ambos polos muestren tal calentamiento a la vez no tiene precedentes", explican en el texto de The Guardian que ha compartido con sus seguidores el ministro Garzón.

Un baile de números y grados

Sobre la preocupante noticia, Garzón quiso añadir que "son señales inequívocas del cambio climático y la radical descarbonización de las economías no puede demorarse más" y resumió el contenido del artículo asegurando que "durante este fin de semana se han registrado 30ºC más de lo normal en el Ártico y 40ºC más de lo normal en el Antártico" y, como salta a la vista, sumando por error un cero a la cifra del artículo:

Durante este fin de semana se han registrado 30ºC más de lo normal en el Ártico, y 40ºC más de lo normal en el Antártico.



Estas son señales inequívocas del cambio climático, y una radical descarbonización de las economías no puede demorarse más.https://t.co/tBoBeGu1mZ — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) March 21, 2022

Está claro que Garzón no se lo pensó mucho a la hora de tuitear, puesto que nadie se imagina los polos por encima de los 40 grados aunque sí es verdad que el Círculo Polar Ártico llegó a registrar 38 grados en junio de 2020, la temperatura más alta de la que se tiene constancia en los polos. Sin embargo, en el caso del ministro lo suyo ha sido una equivocación de manual y así se lo han echado en cara cientos de tuiteros que se han percatado:

Sr Ministro, ha confundido ud el ⁰ de grados centígrados con un cero. No son 30 y 40, son 3⁰C y 4⁰C. Por favor se lo pido, que, como miembro del gobierno, ud representa a los españoles, no haga mas el ridículo y no nos ponga en ridículo como país. — nisinino (@nisinino13) March 21, 2022

Señor Garzon, cuando pone 3OC o 4OC o 5OC,

NO es un 0 (cero), es el símbolo de grado pic.twitter.com/4CVMZO43vS — Carlos beator (@carlos_beator) March 21, 2022

Señor Ministro : confundir grados y cero es fácil cuando la grafía es confusa. No contrastar las noticias no es de recibo … que alguien de su gabinete lo haga y si está muy ocupado que contraten a alguien externo. — Chuslolo 💗 (@doctorchuslolo) March 22, 2022

Si hubieran subido 30 y 40 grados los peces estarían friendo huevos en el capó de los coches.



(Es que ni media neurona en los fanáticos de la religión climática). — Begoña Martín (@mabelsa2000) March 22, 2022

Y pensar que se supone que eres de los listos de IU,madre mía como serán los que no vemos. — 100% ESPAÑA (@100_espana) March 22, 2022

40°C más ? Este chiquillo sabrá lo que dice ? — J.C.Pavera (@JPavera) March 21, 2022

Google translate no debe funcionar bien. Esas temperaturas no las tienen ni en Egipto ahora en el desierto. Revise, que a lo mejor son 3ºC y 4ºC y no la barbaridad que pone. Lea otra vez su tweet y verá el sin sentido que ha escrito ! — ❌⚫️Maria Jose Fernandez (@mjfernandez78) March 22, 2022

Alberto, no son 30 y 40°C, son 3 y 4°C.

Sólo tienes que fijarte en que no aparece el símbolo del grado, que lo confundes con un 0.

Si fueran 30 y 40 grados, no quedaría hielo directamente. — CataMariDeTodosLosSantos (@Catiuskasole) March 22, 2022

40C podían ser dos cosas:

- 40 Culombios (mal)

- 4° Centígrados (bien)



Nuestro ministro elige 40° centígrados — Rober 🍀 (@roundpants_bob) March 22, 2022

Pues para hacer 40 grados más hace un frío de cohones pic.twitter.com/TzQviyG8Q6 — Trotamundos63 (@trotamundos63) March 21, 2022

De los grados al "proponido"

Pero la pifia de Garzón no ha sido el único asunto con miga derivado del tuit del ministro, puesto que Carla Toscano, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, se ha querido sumar a las críticas pero ha terminado ella misma en la diana. Sin darse cuenta del error garrafal de los grados, ha dado argumentos negacionistas del cambio climático y ha emplazado al titular de Consumo a dedicarse "a los pedos de las vacas" antes de preguntarle si había "proponido" algo sobre eso:

Alberto:

1° El clima es cíclico.

2° Se llama ola de calor; la temperatura media global casi no aumentó en los últimos 20 años.

3° La Antártida tiene 1.250 veces más hielo que el Ártico y está ganando hielo.

4° Tú dedícate a los pedos de las vacas, ¿has proponido algo sobre eso? https://t.co/8F0E7SuipI — Carla Toscano (@eledhmel) March 21, 2022

La funesta conjugación del participio por parte de Toscano ha convertido "proponido" en trending topic por mofas y comentarios como estos:

Carla Toscano, diputada de VOX, diciendo "proponido".



El español está en peligro! Rápido! Sacad la Cantoseñal! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 22, 2022

Carla Toscano -diputada ultraderechista de VOX- a Alberto Garzón: "Tú dedícate a los pedos de las vacas, ¿has proponido algo sobre eso"?



Probablemente, Toni Cantó y Arturo Pérez Reverte le condenarán al exilio somalí. — Jose Solano (@Chancams) March 22, 2022

Visto lo visto, Garzón y Toscano, aun siendo la extraña pareja, tienen más cosas en común de las que imaginábamos.

