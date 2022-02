El zasca de Ana Pastor al ministro Garzón por su cambio de discurso sobre el precio de la luz

La periodista Ana Pastor ha puesto contra las cuerdas al ministro de Consumo, Alberto Garzón, recordándole algunos de los tuits que escribió antes de estar en el Gobierno criticando la gestión de Rajoy y Sánchez en aspectos como la subida de la luz o la reforma laboral. Teniendo en cuenta que el incremento de la factura era por aquel entonces mucho menor que ahora, se trata de comentarios que han envejecido muy mal y de los que ya hemos hablado en La Jungla en otras ocasiones.

Garzón ha estado este miércoles en el programa El objetivo, en La Sexta, para dar un repaso a la actualidad política de la mano de Pastor, que no tardó en lanzar sus primeros dardos: "No sé si le ha dado tiempo a pensar en que, cuando uno está fuera del Gobierno, tiene un discurso mucho más fácil que cuando entra en el Gobierno y se da cuenta de que las cosas no cambian", observaba la periodista.

Acto seguido ponía un ejemplo, recordándole al ahora ministro que "en 2015 criticó a Sánchez porque no hablaba de la indemnización por despido, que es algo que no han metido ahora en la reforma laboral". Garzón argumentaba, a cambio, que "la diferencia son los contextos" y afirmaba que "cuando hacemos política, decimos qué tipo de sociedad queremos y está reflejado en nuestros programas electorales", pero a la hora de ponerlo en marcha "depende del contexto internacional, el nacional, un clima, una correlación de fuerzas...".

Se parapetó Alberto Garzón recordando que "nosotros somos un Gobierno de coalición, tenemos 37 escaños y me gustaría tener 200, que con 200 seguro que hago cosas más interesantes que con 37". Sin embargo, Ana Pastor volvía a incidir más adelante en esa hemeroteca tuitera que ya le había jugado una mala pasada al ministro, en esta ocasión con aquel mensaje de 2017 sobre la subida del precio de la luz.

"Los matices en el Gobierno"

"Cuando subió un 10% dijo que ningún gobierno decente debería tolerarlo. Ahora hay gente a la que le ha subido bastante más. ¿Eso significa que el Gobierno no es decente o que no es tan fácil cuando uno está dentro?", preguntó Pastor, a lo que respondió Garzón: "Se trata de que un gobierno decente tiene que actuar de manera importante y contundente para bajar el precio de la luz. Es un bien básico de primera necesidad y, por lo tanto, es una cuestión de emergencia nacional. Esta es la razón por la que en el Gobierno de coalición, haciendo frente a numerosas adversidades, hemos tomado medidas suficientes para ir rebajando ese precio".

Pastor, famosa por su forma de volver a preguntar cuando una respuesta no le convence, insistió en que "la gente sigue pagando mucha más luz, a pesar de la promesa" al tiempo que el ministro intentaba salir del embrollo matizando que "depende de la tarifa, porque el modelo es distinto"; sin embargo, la periodista le interrumpió para destacar que "los matices llegan cuando uno está en el Gobierno, cuando está en la oposición... Estos matices en su tuit no estaban". El vídeo del momento se ha hecho viral y uno de los culpables ha sido el responsable de Comunicación Online del PP, Ismael Sirio López Martín, que lo celebraba así:

La cara como el hormigón pic.twitter.com/pQVqDYnaTl — Ismael Sirio López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) February 10, 2022

"Porque era un tuit... Era continuo y es lo que seguimos diciendo. Un gobierno tiene que hacer todo lo posible para bajar el precio de la luz, pero es en el 2015, 2017 o 2022. Será así, en mi opinión, si quiere proteger a las familias más vulnerables porque de eso se trata", concluía Garzón. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido evitar la lluvia de críticas que le han regalado los tuiteros con comentarios como estos:

Es un sinvergüenza y tiene la caradura al nivel de Pedro Sánchez, que ya es decir.@mejoreszasca — Girauters (@Girauters) February 10, 2022

¿Cómo es posible que este tipo sea ministro? ¿A quién engaña? — Ropera Y Vizcaína 🇪🇦. (@collechugacol) February 10, 2022

Lo del rostro con aleación de mithril, vibranium y adamantium es contagioso y el foco está en Moncloa. — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) February 10, 2022

Hasta en la sexta le dan zascas por todos lados jajaja — Jaime Sofío (@Sofiode) February 10, 2022

Bajar la luz según Garzón… pic.twitter.com/eAHb4nlRSO — José Julián🖤  (@nucleante) February 10, 2022

La hemeroteca tuitera tampoco perdona.

Sigue los temas que te interesan