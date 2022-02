El 'meme' "infantil" de Podemos que enfurece hasta a sus propios votantes

A los responsables de las redes sociales de Podemos a veces se les olvida que son uno de los dos partidos del Gobierno de España y los tuiteros, incluso los que les han dado su voto, no les perdonan esa actitud pueril que nadie alcanza a entender del todo. De hecho, no es la primera vez que alguna de sus bochornosas publicaciones llegan a las páginas de La Jungla, como ocurrió cuando lanzaron el bulo acusando a Vox de no felicitar a los olímpicos racializados que habían ganado una medalla.

En esta ocasión también han querido burlarse de sus oponentes políticos, especialmente en el contexto de las elecciones de Castilla y León que se celebran este fin de semana, y lo han hecho invocando el juego de moda en Twitter: el Wordle. Se trata de un divertimento basado en el cruce de palabras, creado por el programador Josh Wardle, cuyos jugadores comparten sus resultados en la red social con emiticonos de colores cifrados.

Al meme que han compartido desde Podemos lo han titulado "Los partidos en Wordle" y han incluido el logotipo de cada formación política junto a un dibujo confeccionado con los típicos cuadrados del juego, que en esta ocasión dibujan formas. En el caso del PP hay una flecha hacia atrás que vendría a simbolizar el retroceso, al PSOE le han puesto un símbolo de igual, a Vox una esvástica nazi, a Ciudadanos lo han dejado sin signo y ellos mismos se han puesto una flecha de avance:

Además de la confusión gráfica que ha surgido para algunos tuiteros, la inmensa mayoría se han dedicado a criticar la naturaleza del meme, que consideran poco serio para un partido político. De hecho, desde las Nuevas Generaciones del Partido Popular, han querido contestarles con bastante contundencia:

Cómo van a gobernar si tienen 5 años mentales. https://t.co/2wTicUZ7qX — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) February 8, 2022

No obstante, el tuit popular solo ha sido uno de los miles que se han pronunciado sobre el meme. De hecho, en Podemos han terminado por restringir las respuestas para que el grueso de las críticas solo se vean en los más de 2.200 citados:

y pensar que yo algún día me levanté y voté esto https://t.co/1HmH6vJlwN — Marina Camarero (@marinarcamarero) February 9, 2022

Muy divertido, pero un poquito de seriedad, que esperamos más de un partido en el gobierno. — 🌈 Soy Deivis 😷 (@david_deivis) February 8, 2022

¿Por qué no os dejáis de gilipolleces y derogáis todo lo que ibais a derogar...? https://t.co/0h1vn5Yrb8 — Alfonso Pérez 🇪🇸🇫🇷🔻 (@al_pe_71) February 9, 2022

No sé por qué coño me seguís pero aprovecho para decir que sois un circo, habéis tomado un camino de mierda para caerle bien a 4 paletos. Ojalá en España existiese una opción seria de izquierdas a la que votar y os humille a vosotros y al PSOE. — Rick (@dav_m8) February 8, 2022

aquí va el mío 😍

🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩no🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩puedo🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩pagar🟩🟩🟩🟩🟩la gasolina🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩ayuda🟩 https://t.co/J6VQXBZdTx — shire (@Diegoshire_) February 9, 2022

Cuando queráis hablamos del precio de la luz, del combustible. ¿O esto es solo para cuando gobierna la derecha? Dejad de hacer memes, el meme sois vosotros. — Ismael Wis (@IsmaWis) February 8, 2022

Por qué el partido que venía a cambiar la política tweetea como si fuese una cuenta dedicada a hacerse pasar por Rayo McQueen 😭😭 https://t.co/HiOuT6PBsm — FrasesCars (@cars_frases) February 9, 2022

Y limitan los comentarios. 😂

Se nota que son muy tolerantes a la crítica. https://t.co/NN8nD1HPJ5 — Lib ⚖ (@LibEtLex) February 8, 2022

Va os doy otro:

Gasolina 95

◼️◼️◼️🟩◼️◼️◼️◼️🟩🟩🟩◼️

◼️◼️🟩🟩◼️◼️◼️🟩◼️◼️◼️◼️

◼️🟩◼️🟩◼️◼️◼️🟩🟩🟩🟩◼️

◼️◼️◼️🟩◼️◼️◼️🟩◼️◼️◼️🟩

◼️◼️◼️🟩◼️◼️◼️🟩◼️◼️◼️🟩

◼️◼️◼️🟩◼️🟩◼️◼️🟩🟩🟩◼️ https://t.co/b2g1Qv3uVf — christian. (@chriistiianfdez) February 8, 2022

Sin embargo, lejos de recoger cable, salir al paso del ridículo y eliminar el tuit, en Podemos han seguido con su huida hacia delante:

Aprovechando que hay mucho indignado con el meme, dejamos esta imagen. Y hay que sumar la Ley de Vivienda que aprobamos el martes pasado, la reforma laboral y la negociación del SMI. Un saludo 🙂 pic.twitter.com/IC09nnA7EY — PODEMOS (@PODEMOS) February 8, 2022

En el Wordle, todos los días se elige una palabra de cinco letras que los jugadores intentan adivinar dentro de seis intentos. Las letras coincidientes se marcan en verde, las que están en la palabra escondida pero en una posición fallida lo hacen en amarillo y el gris nos avisa de que esa letra no está en la palabra que buscamos. Se convirtió en un fenómeno viral a finales de diciembre del pasado año, pero suponemos que al tuit de Podemos no le pasará lo mismo y nadie se acordará de él en unos días.

Sigue los temas que te interesan