El vídeo de Pablo Iglesias en 2016 que contradice su discurso sobre la disciplina de voto

Pablo Iglesias se ha asestado a sí mismo lo que en términos coloquiales tuiteros se denomina autozasca. La hemerotaca ha vuelto a jugarle una mala pasada al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, que ha estado este lunes en el Ágora de Hora 25, en Cadena SER, junto a la socialista Carmen Calvo y al popular José Manuel García-Margallo. En el espacio que conduce Aimar Bretos se ha hablado, como era de esperar, del revuelo en torno a la aprobación del decreto de la reforma laboral.

Hablando de los dos diputados de UPN que se saltaron el mandado del partido y votaron en contra, Iglesias explicaba que "en términos legales, claro que no se les puede quitar el escaño", valorando que "a mí me parece un escándalo" y censurando lo que habían hecho. "A pesar de que a la gente le parece muchas veces estupendo que alguien diga: 'No, mira, un diputado, su dignidad'. Pero, ¿qué dignidad?", ha preguntado en su intervención.

"Utiliza la palabra conciencia y queda muy bien", apostillaba Calvo, mientras Iglesias retomaba el discurso: "Ni conciencia ni leches. La gente vota a los partidos. Si usted quiere hacer con su voto lo que quiera hacer en conciencia, entonces no se meta en un partido. Si usted se mete en un partido, en la lista de un partido, y gracias a que usted va en la lista de un partido sale elegido diputado, usted hace lo que le diga el partido. Y, si no, móntese usted su partido personal y haga lo que le dé la gana".

Donde dije, digo

"Me parece impresentable que alguien que se ha presentado por la lista de un partido diga: 'No, yo ya no respondo a la disciplina del partido, yo respondo solamente a mi pueblo'. Es impresentable", ha concluido Iglesias en una intervención con la que ha dejado patente un cambio radical de opinión. Así lo ha demostrado en Twitter el vídeo que ha rescatado Pedro Otamendi casi seis años después, en los días previos de la última investidura de Rajoy.

Unas imágenes de La Sexta que se enmarcan en el contexto de las dudas de algunos diputados socialistas que no querían abstenerse para dejar gobernar al PP. De hecho, 15 de ellos se saltaron la disciplina de voto ignorando la decisión el Comité Federal del PSOE y votaron que no. Recordemos que Pedro Sánchez había llegado incluso a entregar su acta de diputado para no tener que abstenerse. Sin embargo, en aquel momento Iglesias tenía un discurso muy distinto:

Pablo Iglesias sobre el voto de Sergio Sayas y de Carlos García Adanero a la reforma laboral:



“Me parece impresentable”



Pablo Iglesias sobre la ruptura de la disciplina de voto en el PSOE a la investidura de Rajoy:



“Habla bien de la dignidad de los que no quieren arrodillarse" pic.twitter.com/zrWaeK2QKs — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) February 8, 2022

Para el Iglesias de octubre de 2016, lo de saltarse la disciplina de partido era entonces "una demostración de dignidad. Y creo que eso, aunque habla de un partido en descomposición, habla bien de la dignidad de algunos socialistas que no están dispuestos a humillarse". No hubo nadie en aquel Consejo Ciudadano que le dijese entonces lo de "¿qué dignidad?" que ahora ha esgrimido él mismo en la radio.

