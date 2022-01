La desastrosa traducción de unas patatas bravas en un restaurante de Nueva York

No será esta la última vez que traigamos a las páginas de La Jungla una traducción macarrónica ni tampoco es la primera. En nuestro recuerdo aquellos pimientos de Padrón que, en la propia localidad gallega, venden como peppers of electoral roll —haciendo referencia al censo electoral como un sinónimo del padrón de habitantes—, o también aquel gazpacho with guarnición que se pudo leer en la carta de un restaurante de Cáceres.

En esta ocasión, la pifia nos llega desde Nueva York y ha sido la corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos, la periodista Almudena Ariza, la que ha logrado que se hiciese viral en las redes sociales. La carta de un local de hostelería parece estar pegada a la pared y aparece en ella una fotografía de lo que sería una de las tapas estrella de la cocina española: unas suculentas patatas bravas.

El problema es que, en vez de optar por una traducción al inglés destacando lo picante de las patatas, el restaurante las ha rebautizado como "angry potato", es decir, como si fueran "patatas enfadadas". La periodista ha compartido la imagen, que ha generado miles de reacciones y comentarios en la red social:

Empezado por el divulgador Pedro Torrijos y siguiendo por decenas de personas anónimas, han sido muchos los que se han burlado del error de traducción y han puesto en valor la figura de los intérpretes y traductores, muy necesarios también en la era del traductor de Google aunque algunos no se den cuenta:

Ahora quiero pintarles unas caras enfadadas a esas patatas. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) January 17, 2022

Por favor, unas angry potatoes y unas chicken tears, gracias. https://t.co/gzN3uN6vxS pic.twitter.com/6eDbPHinRZ — La ChoriSan (@ChoriEnJPG) January 18, 2022

Pues lo de "Patata Cabreada" me gusta 😂😂😂 https://t.co/qzn3PtH3is — Nacho ( Rollinpizza 🎮🕹👾:3 ) (@igncanovas) January 17, 2022

Si estan angry, no te las pidas. 🤣 — Jose Pina Magallón (@MagallonPina) January 18, 2022

-¿Y por qué estudias traducción?

-Bueno pues... https://t.co/9gu98rbwgI — Natalia Ceju2 (@nataliacdguez) January 18, 2022

No obstante, la fotografía que ha compartido Ariza ya se había compartido con anterioridad en Twitter, de modo que no parece sacada por la propia periodista; pero tampoco es obra de la tuitera que la había publicado antes, como ella misma ha querido dejar claro.

