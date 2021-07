La denuncia de China Cochina sobre los chistes racistas con el 'nombre' de atletas asiáticos

Ya que estamos:



Él es 林超攀 Lin Chaopan, campeón del mundo.



Ella es 吴敏霞 Wu Minxia, la putísima reina del salto-trampolín, medalla de oro en 4 JJOO consecutivos.



Tu humor no me hace gracia pero por lo menos ahora ya sabes quiénes son de verdad.



Show some fucking respect. pic.twitter.com/i1aDYoGHXI