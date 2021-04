Ángela, la anciana de 79 años que ha enmarcado las jeringuillas con las que fue vacunada

Ahora que el ritmo de vacunación en España sigue aumentando y muchas personas han recibido ya la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, podríamos caer en el error de dejar de valorar lo suficiente este hito científico imprescindible para que nuestras vidas vuelvan a ser más parecidas a las que teníamos antes. Aquella emoción al ver cómo pinchaban a Araceli, la que fue la primera vacunada de nuestro país, todavía sigue muy presente.

Si no, que se lo pregunten a la protagonista de nuestra siguiente historia. Se llama Ángela, tiene 79 años y su creación artística se ha hecho viral gracias a una fotografía que ha compartido en Twitter su sobrino, el periodista Álvaro Sánchez. La mujer recibía el pasado 1 de abril la primera dosis de la vacuna de Pfizer y el día 22 la segunda, y tuvo claro desde el principio que lo que estaba viviendo era algo histórico.

Así que decidió celebrarlo de un modo muy especial: enmarcando las dos jeringuillas. Ángela, como explicaría más tarde, pidió a los sanitarios que se las diesen después de pincharla, y ella se encargó de comprar un marco y meterlas dentro, junto con la fecha correspondiente. Álvaro, cuando vio aquello, se dio cuenta de que el mundo merecía conocer la obra de arte de su tía y no tardó en subirla a la red social:

Escúchame: mi tía ha enmarcado las jeringuillas de la vacuna. Con eso te lo digo todo. De @pfizer_spain. pic.twitter.com/wT61fSa32d — Álvaro Sánchez León (@asanleo) April 24, 2021

Más de 12.000 me gustas y miles de retuits y comentarios han avalado la creación de Ángela, que la propia autora ha explicado pormenorizadamente en el programa ¡Buenos días, Javi y Mar! de Cadena 100, donde le han hecho una entrevista. "Me gusta enmarcar cosas que pertenecen a momentos históricos que he vivido y este era uno de ellos", ha confesado la famosa autora:

Hoy mi tía ha debutado en la radio a sus 79 para charlar con @JaviNieves y a @MarAmate sobre la historia de sus vacunas sobre lienzo: “Procuro enmarcar o guardar todas las cosas históricas que me pasan”. Un #YoMeVacuno en 3D en @JaviYMar en @CADENA100. ¡Olé ahí mi tía viral! 💃 pic.twitter.com/BYBjzuF7mB — Álvaro Sánchez León (@asanleo) April 26, 2021

El cuadro de jeringuillas ha suscitado reacciones muy variadas, desde aquellos que se preguntan cómo ha conseguido Ángela que se las hayan dado a los que prefieren tomárselo con humor:

Ángela ha explicado que los dos sanitarios que la pincharon accedieron a dárselas sin mayor problema.