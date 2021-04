El zasca de una reportera de Telemadrid a una negacionista: "Estuve tres días en el hospital"

La entrevista que Jordi Évole le ha hecho a Miguel Bosé sigue dando de qué hablar, sobre todo por su segunda entrega, donde el cantante no se corta a la hora de admitir que es negacionista y que hay una conspiración mundial en torno a la pandemia, además de decir otras muchas delirantes declaraciones basadas en ninguna evidencia científica. Sin embargo, no todo el mundo escucha sus sandeces del mismo modo; de hecho, hay quien le apoya.

Es el caso de esta mujer que han entrevistado en la calle para el programa Juntos de Telemadrid y que ha dicho que el coronavirus "es una farsa" a la periodista Aránzazu Santos en la madrileña Puerta del Sol. "¿Qué te parecen sus últimas declaraciones", le pregunta. "Pues muy bien, muy bien dicho", respondía la joven, defendiendo que a los familiares de las personas fallecidas "les han podido engañar porque no se han hecho autopsias ni nada".

Santos le pregunta en qué se basa para decir que la pandemia no existe y la entrevistada, que no lleva mascarilla siquiera, no duda: "Hay muchas incongruencias. Hay una cosa que es el sentido común: todos los años ha habido gripe y ¿se ha parado la vida por eso? ¿A que no?". Ante tal afirmación, la periodista no se calla: "Yo lo he pasado", le espeta, diciendo además que "estuve tres días en el hospital, con 29 años. Le puedo asegurar que existe".

"No se respira"

La joven se quedó un poco paralizada tras el zasca, pero pronto volvió a la carga aseverando que "a usted le tienen que especificar cuál porque si no, no vale". Además, por si fuera poco, la negacionista justifica su decisión de no llevar mascarilla porque "nosotros necesitamos respirar oxígeno". La reportera le recordó que con la mascarilla también se respira oxígeno porque, de lo contrario, estaríamos todos muertos, pero la chica sentenciaba: "No, no, no se respira oxígeno":

La delirante charla con la mujer no finalizó sin hablar de la vacuna: "Yo sé lo que trae y lo sé porque me he informado". "¿Dónde?", indagaba Santos: "Donde tengo que informarme porque todos los medios oficiales hoy en día mienten. Sé que vais a cortar este programa y esto que estoy diciendo no lo vais a poner por conveniencia". La reportera le daba su palabra y, obviamente, ha cumplido con creces hasta haberla hecho viral.