El alegato de la "feminista radical" Irantzu Varela para no aplaudir a la Policía

Encarando nuestra cuarta semana de confinamiento, cuando la desidia se apodera de nosotros por momentos, solamente hay una cosa que todavía no nos da pereza: cumplir con nuestra cita diaria para el aplauso de las ocho en la ventana o el balcón. Un homenaje que empezó siendo exclusivo al personal sanitario y que, con el paso de los días, ha acabado por convertirse en un reconocimiento global para todos los sectores que siguen al pie del cañón sosteniendo el país durante esta crisis.

Por supuesto, también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército, que están desempeñando tareas muy duras a lo largo y ancho del territorio. Sin embargo, esto de aplaudirle a la Policía y a los militares no ha acabado de gustarle a la feminista radical Irantzu Varela, conocida por sus polémicas intervenciones en los medios y las redes sociales y candidata de EH Bildu al Senado por Vizcaya en las elecciones generales de 2015 y 2016.

Su reflexión la ha compartido en El Tornillo, la sección que capitanea en el programa de Juan Carlos Monedero que se emite en Público, En La Frontera. Varela se graba un vídeo desde el balcón en el que da consejos "para seguir haciendo el bien y respetar los derechos humanos, luchando contra todas las formas de opresión y seguir siendo feminista en el Apocalipsis", señala la colaboradora.

"Ya les pagamos por ello"

Continúa Varela reclamando que no se le aplauda "a la Policía ni al Ejército" por un motivo realmente descabellado: "Si les ves haciendo el bien, que no se te olvide que es su trabajo, que les pagamos por ello. Así que ya les pagamos, no hace falta que les aplaudas", observa. Parece cuanto menos llamativo su análisis cuando a los sanitarios también se les está pagando y nadie ha puesto en tela de juicio que no merezcan, además, el aplauso diario.

Pero no contenta con esto, la colaboradora siguió su discurso asegurando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército se están aprovechando del estado de alarma "para pasarse un poquito por alto los derechos humanos, para considerar que se puede aplicar la brutalidad, la desproporcionalidad" y para "ejercer la violencia":

Hacer el bien durante el apocalipsis no debería ser tan difícil, pero claro... Hay de todo.



Atentos a #ElTornillo de @IrantzuVarela de esta semana. https://t.co/ksafF9i4ft pic.twitter.com/SyzSYkiiX4 — En La Frontera (@enlafronteratv) April 3, 2020

Buena parte de Twitter no tardó en censurar sus palabras, siendo quizás estas dos respuestas de los cantantes José Manuel Soto y David Summers unas de las más aplaudidas:

Irantzu Varela, de Podemos, colaboradora de La Tuerca, o La Puerca, como era? pic.twitter.com/nXuhwQ4ut5 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 5, 2020

Yo aplaudo a quien me sale de los cojones. No te jode... — David Summers (@DavidSummersHG) April 5, 2020

Pero no han sido las únicas, ni mucho menos:

A las FCS y FAS no las aplaudáis. A ella @IrantzuVarela sí, por favor. ¿Qué haríamos sin ella en estos momentos tan difíciles? https://t.co/UgVegbe3bc — Un policía cualquiera --------------------------- (@policia_ODAC) April 5, 2020

Por cierto, espero que cuando vayas sola y borracha a casa y no te sientas segura por ir por una calle oscura, que nos ha pasado a todos, no tengas intención de llamar a esas fuerzas del orden. Abrazo — flogoprofen🇪🇸 (@flogoprofen1) April 5, 2020

🗣Creo que la @guardiacivil @interiorgob @jusapol @ProtegeryServir debería plantear una denuncia a esta mujer por injurias a los Cuerpos de Seguridad del Estado, diciendo que ‘atentáis contra los DDHH, y ejercéis violencia aprovechando esta situación’ Graves acusaciones 😡 https://t.co/4A673XWvWU — Mercedes Ventura (@mventuracs) April 5, 2020

Esta subnormal es antisistema, pero en cuanto alguien le amenace irá corriendo a la policía a denunciar, por que antes que antisistema es una mamarracha que no se ubica y así le va. Parásita que vives de subvenciones de los ayuntamientos para dar tus porquerías de charlas — 🖤 Agus 🇪🇦🏳️‍🌈 (@Atucasaallorar) April 5, 2020

No se como describir a esta “personaje” por que eso es, una “personaje”



OJALÁ EN LA VIDA TENGAS QUE NECESITAR A LA @UMEgob POR QUE ESTOY SEGURO QUE LO HARÁN CON TODO EL GUSTO DEL MUNDO, CON TODO Y LO EXTREMISTAS QUE ERES... #VayaTela #VergüenzaAjena https://t.co/JqdLLDsofL — MI OPINIÓN 🇪🇸 (@_mi_opinion_es) April 5, 2020

@policia @guardiacivil @UMEgob Esta señora, radical feminista cómo se presenta ella misma en su perfil, invita encarecidamente a sus esbirros a no aplaudir a las FCSE porqué cobran por hacer su trabajo. Pues yo la desoigo y les doy las gracias por su empeño 👏👏👏💪💪 — Santiago APARICIO (@saapher) April 5, 2020

A/A @IrantzuVarela: Aplaudiremos a nuestras FCSE y FFAA tanto como nos salga de los cojones/ovarios. Que te quede claro. Y si le dan dos hostias a algún tontolaba que además de saltarse la cuarentena poniendo en riesgo su vida y la de los demás, se pone farruco, bien dadas están https://t.co/sTZ3CLHlNL — Estoejemysi 🇪🇸 💚 💚💚 (@estoejemysi) April 5, 2020

A ver si le explicáis a este "iluminada" que el contrato de un policía no contempla el tener que morir por un contagio, como tampoco contempla el tener que exponer a su familia sistemáticamente cada vez que debe salir a cumplir con su labor, que se le ha olvidado. — turu (@turu2501) April 5, 2020

Silencio! @IrantzuVarela nos dice a quién aplaudir y a quién no. Pues mira, intolerante de mierda: en estos momentos de crisis, aplaudo hasta al que conduce el autobús y a quien saca al perro con mascarilla. Tú dedícate a estar en tu casa y no aplaudas a nadie, que no hace falta. https://t.co/ESgSIhntW2 — Roberto 𝑪 (@robertokortes) April 5, 2020

Lo piensa esto en serio? Por suerte,

no necesitamos su aplauso para hacer nuestro trabajo.

Si nos necesita allí estaremos, de eso no tenga la menor duda. 😉 — DiarioZeta (@XXXIICnp) April 5, 2020

Eso sí, al menos para Soto ella ha tenido contestación:

La cosa es que barajé “La Puerka” como nombre para #ElTornillo. Y una amiga me dijo “te vas a encasillar”. Iñuxentes...

(Catálogo de insultos y amenazas de cada día debajo, por si tenéis estómago. Yo no, pero me los como cada día) https://t.co/Nv7fM5q6ec — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) April 6, 2020

Recordemos que por el momento ya han fallecido varios policías, guardias civiles y militares a causa del virus.

[Más información: Los 8 vecindarios españoles que más triunfan en la cuarentena]