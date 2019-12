Los 'zascas' a Frank de la jungla tras mofarse de Greta Thunberg en un vídeo de YouTube

Criticar a Greta Thunberg está de moda, no hay duda. Cualquier tipo de argumento es válido para deslegitimar su activismo contra el cambio climático para aquellos que se olvidan de que solo se trata de una niña cuando toca insultarla, pero lo sacan a colación si se trata de criticar que no vaya al colegio. Uno de los últimos famosetes en pronunciarse sobre esta especie de gretafobia ha sido Frank Cuesta, siempre tan pendiente de que cualquier polémica le salpique para estar en la cresta de la ola.

El presentador publicó el pasado sábado 30 de noviembre un nuevo vídeo en su canal de YouTube. Se trata, según su título, de la tercera parte de "los cinco bichos más raros que he tocado". Hasta ahí todo podría ser perfectamente normal salvo que si es el tercer capítulo los animales ya son 15, no cinco; pero bueno, no seamos tiquismiquis. Total, que si le damos a play, nos encontraremos con que el primero de ellos es Greta Thunberg o, como la ha rebautizado Cuesta en un alarde de creatividad, Gretus Amargatus.

El propio Cuesta se disfrazó de la adolescente sueca para hacer una parodia bastante ridícula y exenta de gracia. Una peluca con trenzas, un vestido confeccionado con lo que parece un saco de basura y un hinchable a sus pies completan la vestimenta. Durante la escena, el "bicho raro" solo acierta a repetir el famoso "How you dare?" -"¿cómo os atrevéis?"- que la activista les espetó el pasado mes de septiembre a los líderes mundiales en su discurso ante la ONU.

Eliminado de Twitter

Cuesta no escatimó en piropos. Que si es un "animal" que se puede encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático y en "cualquier sitio donde se mueva pasta", pero nunca "recogiendo mierda ni limpiando ni investigando ni estudiando para poder ayudar". Que si va en botes cruzando el Atlántico pero con otros al lado "y un helicóptero para que no le pase nada".

El presentado de Wild Frank compartió las imágenes en su cuenta de Twitter pero la reacción de los tuiteros no se hizo esperar. Bien es cierto que muchos aplaudían sus palabras, pero una gran mayoría mostró su indignación por "ridiculizar" y "burlarse" de una menor. Las críticas llegaron a tal punto que Cuesta borró el tuit, así que solo podemos ver el vídeo directamente en YouTube:

"Eres un miserable, Frank"

Sin renunciar a seguir estirando el chicle para estar en la palestra de la red social un poco más, Cuesta publicó otro vídeo justificándose al día siguiente y tratando de explicar la "parodia" que había hecho de Greta. "No me estoy riendo de ella, sino de una situación que muchos no quieren ver", se defiende, añadiendo que "me han llamado miserable".

El presentador insiste en que "debería estar en el colegio" y, como persona con Asperger, "siguiendo un tratamiento". Eso sí, reconoció que había hecho "algo bueno" al empezar la huelga por el clima todos los viernes, pero siguió haciendo gala de un tacto exquisito señalando las "costumbres" que tiene la gente que padece ese trastorno del espectro autista:

"A unos les da por ir siempre al mismo sitio, a otros por cambiar muebles, a otros por el cambio climático... Se obsesionan", dice Frank al tiempo que critica a su familia por estar "enriqueciéndose" y sentencia: "No vive una vida normal, se están aprovechando de ella. Es una marioneta".

