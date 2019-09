Mercadona: el absurdo boicot 'indepe' por vender productos a 1,55 euros

Hola! Soy trabajador de la FCBMegastore y me gustaría aclarar que la camiseta no vale 155 euros, su versión más cara si. Hay 3 modelos: uno de 85, otro de 115 y la más cara, que llevan los jugadores 155. He visto esta manipulación en más de un lugar así qe me he visto obligado 😂