El 'zasca' de Pérez-Reverte al 'indepe' que dijo que el catalán era una lengua superior al español

Hacía ya algún tiempo que nuestro azote tuitero favorito, el escritor Arturo Pérez-Reverte, no propinaba una de sus clásicas estocadas dialécticas que dejan temblando a su interlocutor. Este jueves, sin embargo, no ha podido contenerse más y ha saltado, eso sí, siendo mucho menos directo que en otras ocasiones, pero siempre igual de certero para nuestro regocijo.

El despertar del escritor de su letargo estival ha sido culpa de Xavier Boada Vila, un tuitero que se presenta como escritor en su biografía de Twitter -plagada de lazos amarillos-, donde figura también que es catalán, que vive en Barcelona y que se considera un "español de tercera". El hombre ha publicado un hilo en el que desarrolla sus teorías sobre el catalán y el español, asegurando que el segundo es "un dialecto inventado".

Boada esgrime que el castellano "no tiene vocales neutras" y, por lo tanto, "creer que originó cualquier lengua sería absurdo a no ser que tampoco tuviera vocales neutras, aunque no existe ninguna lengua así": "El catalán y el galaico-portugués, como lenguas superiores, sí tienen vocales neutras como las demás lenguas de Europa", argumenta.

"Personas que no quieren evolucionar"

En su delirio tuitero-filológico, Boada llega a asegurar que el ruso "se parece fonéticamente" al catalán, que los castellanos "necesitan años para poder llegar a pronunciar correctamente catalán, francés, inglés o alemán" y que en Cataluña "aprender castellano es de personas que no quieren evolucionar porque aprendiendo catalán tienes las puertas mucho más abiertas para aprender otros idiomas".

Entretanto, llega a afirmar -al más puro estilo trol (porque, seamos francos, ojalá esto sea una broma y no hable en serio)-, que España no tiene cultura propia sino que se la roba a Andalucía, donde tienen un "castellano mucho más evolucionado". Pasen, vean y juzguen ustedes mismos su teoría:

Para un catalán el castellano es un dialecto dificil de pronunciar al no tener vocales neutras, pasa lo mismo para todos los países de Europa, siendo los españoles de habla castellana claramente incapacitados para pronunciar lenguas normales. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

El dialecto castellano hace de sus hablantes ineptos para aprender otras lenguas y al no tener vocales neutras, hace que su pronunciación sea ininteligible y a menudo son completamente incapaces de entender otra lengua. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

El catalán, como el galaico-portugués como lenguas superiores si tienen vocales neutras como las demás lenguas de Europa. Por eso creer que el castellano originó cualquier lengua sería absurdo a no ser que tampoco tuviera vocales neutras, aunque no existe ninguna lengua así. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

Un castellano normal necesita años para poder llegar a pronunciar correctamente catalán, francés, inglés o alemán. Ya que al ser lenguas superiores y no dialectos como el castellano, tienen todas ellas vocales neutras. Incluso el ruso foneticamente se parece mucho al catalán. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

Escuchar ruso sin entender nada, foneticamente y musicalmente suena como el catalán, en cambio el castellano al ser un dialecto no se parece foneticamente a ninguna lengua ya que no sigue ninguna evolución, no siendo más que la invención barata de una lengua. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

Escuchar inglés de alguien que solo habla castellano es tremendamente ridículo ya que pronuncia las palabras inglesas en castellano y para un nativo del Reino Unido, es completamente ininteligible. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

En cambio cuando un catalán habla inglés, al tener vocales neutras, al poco tiempo puede parecer incluso un inglés nativo, cosa que un castellano al hablar un dialecto inferior jamás podrá conseguir — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

Un castellano dificilmente podrá pronunciar jamás correctamente la palabra casa en inglés "house", en cambio un catalán acostumbrado a hablar una lengua superior como el catalán donde la palabra "casa" ya tiene vocales neutras, cuando pronuncie "house", le será mucho más fácil. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

El castellano es un dialecto que musicalmente solo tiene siete notas, siendo la música muy monótona, en cambio el catalán como las demás lenguas europeas tiene notas sostenidas que hace del idioma musicalmente más parecido a los demás. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

En Cataluña aprender castellano es de personas que no quieren evolucionar, ya que el catalán al ser lengua quién lo aprenda tiene las puertas mucho más abiertas para aprender otros idiomas. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

En España todos somos iguales, la diferencia está entre los que hablamos una lengua superior como el gallego, el catalán o el euskera y los que hablan un dialecto inferior como el castellano. Estos últimos tienen grandes dificultades para aprender otras lenguas. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

Un castellano acostumbrado a ese dialecto inferior cuando escucha catalán al ser una lengua superior tiene grandes dificultades para entenderlo, foneticamente es completamente distinto y mucho más parecido a cualquier lengua europea que a su dialecto. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 28, 2019

La prepotencia de los que hablan el dialecto castellano es tal que hasta incluso te llegan a decir que son el origen de una lengua con vocales neutras, cuando todo el mundo sabe que el catalán no solo es más antiguo sino que encima foneticamente no tiene nada que ver. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 29, 2019

Siendo mucho más probable que el catalán venga antes del ruso que del castellano. Es por eso que el castellano tiene todos los tics de un dialecto o una lengua menor, solo por el hecho de no tener vocales neutras. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 29, 2019

El castellano como dialecto inventado es simple, todas las lenguas que rodean ese dialecto son mucho más complicadas, con tildes, vocales neutras, consonantes con diferentes pronunciaciones, todo ello demostrando que el catalán es una lengua y por tanto superior. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 29, 2019

Otro ejemplo de que el castellano es un dialecto es su cultura, NO EXISTE, no hay cultura castellana, los toros, las sevillanas y el cante jondo son andaluces. Andalucía si que tiene una idiosincrasia fuerte, un castellano mucho más evolucionado y una cultura dominante. — XaviBoadaVila||*|| (@xaviboadavila) August 29, 2019

El experto

Pues bien, muchas personas se hicieron eco de la teoría de Boada, pero quizás la respuesta más popular de ellas haya sido la de Pérez-Reverte. Al escritor esta vez no le ha hecho falta insultar y solamente ha empleado diez palabras para lanzar el torpedo a la línea de flotación:

Ya era hora de que lo dijera alguien con autoridad.https://t.co/Ovl6XSAOBE — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 28, 2019

Una vez más, sus seguidores le han dado la razón:

No es cierto...



Un “tonto del culo” está mucho más evolucionado que un tonto, sin embargo es más largo de escribir... — Juan Carlos Isla (@jcislaj) August 29, 2019

Soy catalán. Pido perdón por tanto majadero. — Roger Molins (@Rohirrim76) August 29, 2019

Madre del amor hermoso la gente que hay por el mundo sin medicación. Otro “erudito”del Process...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/qeZp9UK8ne — Doctor Cum Fraude (@PabloWayne6) August 28, 2019

Los andaluces vivimos en el 2492 entonces — silencio (@KTFallen_) August 28, 2019

No haga caso, don Arturo. Este tipo sólo entiende de fotografía. pic.twitter.com/SpncSTBliJ — Javier. 🍷 (@JavierOres) August 29, 2019

Eso sí, algunos han señalado que podría tratarse de una parodia (y, visto el nivel de delirio, nos sumamos a esos deseos comentarios):

Sr. Reverte, creo que es una cuenta parodia aunque es difícil distinguirlas ya, hay mucho iluminado en Cataluña. — Prometheus (@Prometheus_0_0) August 28, 2019

Yo quiero creer que esa cuenta es fake, si no el mundo se va a la 💩 y con nosotros dentro — morenadepote🙋🏼‍♀️ (@morenadepote) August 28, 2019

