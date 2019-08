La hilarante felicitación de unos abuelos a su nieta con los audios de WhatsApp

Los abuelos, esos seres maravillosos que se desviven por nosotros y harían cualquier cosa con tal de tenernos contentos y concedernos todos los deseos que estén en nuestra mano, incluso ponerse al día con los móviles y comunicarse como los jóvenes de hoy en día. Si ya a las madres les cuesta esto del WhatsApp, a ellos muchísimo más; sin embargo, no dejan de intentarlo.

Y, de vez en cuando, nos dejan situaciones dignas de la mejor de las comedias, como ha sucedido con los abuelos de Eva (@supersad_eva), una tuitera que acaba de estar de cumpleaños y a la que sus "abus" han intentado felicitar con un audio por la aplicación de mensajería instantánea. Su monólogo, encadenando intentos frustrados de entenderse con la tecnología, se ha hecho viral después de que la nieta lo compartiese en su cuenta de Twitter.

Así, se les escucha debatiendo si "soltar" o no soltar el botón, si "deslizar" o no para cancelarlo hasta que aciertan a decir "felicidades, Eva" y a reconocer que "no sabemos cómo lo estamos haciendo porque creemos que no lo estamos haciendo bien". El vídeo con los audios lleva más de 1.600.000 reproducciones:

Mis abuelos felicitandome sin saber usar whatsapp es lo mejor que me ha pasado por mi cumpleaños pic.twitter.com/Q5LmUObHue — la princesa de las hostias (@supersad_eva) August 19, 2019

Después, la tuitera, añadió que esa tarde los había ido a ver y aprovechó para explicarles cómo tenían que hacer, enseñándoles que, cuando grabas, el segundero va corriendo:

Les ví por la tarde y me vinieron a preguntar si lo habían hecho bien, les dije que sí y les puse mi audio, les hizo mucha ilusión escucharlo y ver que lo habían hecho bien, mi abuela solo dijo "menos mal joe yo le decía a tu abuelo que ya nos estábamos quedando seniles." JAJAJAJ — la princesa de las hostias (@supersad_eva) August 20, 2019

Y bueno se lo volví a explicar por si acaso con una demostración pic.twitter.com/yj7nhUoShE — la princesa de las hostias (@supersad_eva) August 20, 2019

Las reacciones a esta divertida y tierna historia se cuenta por cientos:

No me he podido reír más jajajaja son adorables😂

Por cierto felicidades❤ — Ceecilq🏳️‍🌈 (@ceecilq) August 19, 2019

Las yayas y yayos son los mejores❤

PD: ¡Que llamen a Merche para que se lo explique! — Miguel (@chico_popli) August 20, 2019

Como anécdota es muy dulce :) pero estamos creando un mundo muy injusto para quien no tiene facilidad de adaptación a la tecnología y es algo que sobretodo a los mayores les resulta muy frustrante. Lo del Whatsapp es solo un ejemplo, claro :) — еmiliø (@emilio14700) August 20, 2019

Dios que maravilla, lo mejor que voy a ver en mucho tiempo jajajaja

Muchas felicidades a todo esto 💞✨ — Look the fucking sky (@Ruki_Chan1) August 19, 2019

¡Q tiernos! 😢

Disfrútalos mientras les tengas q son un tesoro — ɾɠઽ_ƿƚ౮ძ ☮️ (@BlossomBrewster) August 19, 2019

Justo iba a poner lo mismo, se me han llenado de lagrimas los ojos pensando en que a mis abuelos les pasaría igual. Que bonitos disfrútalos mucho 😘 — Ḷäḋÿṅäÿäṛä (@Ladynayara) August 20, 2019

Eva caímos todos rendidos a sus pies aunque un poco tarde ¡Feliz cumpleaños! — Felipe Pérez Hernández (@gentle_21) August 21, 2019

No hay mejor regalo de cumple que tener unos abus tan auténticos. Feliz cumple! — azoteATM (@AtmAzote) August 20, 2019

Mi madre (que es abuela) tiene la manía de limpiar la pantalla del teléfono cuando termina de llamar, pero con la pantalla aún activada..., claro. Mi padre (abuelo, obviamente) dice que el otro día cree que debió llamar por lo menos a Houston... 😅😅. Estos yayos!!! 🥰🥰🥰 — Tap67 (@MissSais) August 20, 2019

Los abuelos son una de las cosas geniales de la vida 🙂 Muchas felicidades, por tu cumpleaños y por tenerlos a ellos. — MuerteLenta (@Eme_MM) August 20, 2019

Qué bonicos son los abuelos!😍 — Montse (@Montsees77) August 20, 2019

Y es que, seamos, francos, quien todavía puede disfrutar de sus abuelos es un completo afortunado. Usen WhatsApp o no.

