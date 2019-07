FamousSpanishWarBot: la guerra tuitera entre famosos huele a 'estafa'

M. C.

En los últimos meses hemos vivido una nueva guerra mundial y outra guerra civil en el universo de Twitter. Batallas diarias seguidas por millones de personas en las que solo podía quedar uno, el país o la comunidad autónoma que salía airosa de la contienda.

WorldWarBot2020 y GuerraCivilWarBot son dos cuentas seguidas por miles de personas y dirigidas por un bot o, lo que es lo mismo, un programa informático concebido para que haga una tarea concreta de forma automática. Así, en estos casos, el programa seleccionaba de forma aleatoria quién invadía a quién por el método de repetición de patrones y publicaba cada novedad en la red social.

Tras el éxito cosechado por ambas iniciativas, el pasado 23 de junio desembarcaba en Twitter una nueva cuenta bot: Famous Spanish War Bot. Con una lista de 314 personajes “de la farándula y el folclore español”, sus creadores anunciaban que “un algoritmo aleatorio” los iría enfrentando a un duelo a muerte uno a uno cada hora de 12:00 a 23:00 horas.

Esta cuenta enfrenta a 314 personajes famosos de la farándula y el folklore español con un algoritmo aleatorio que enfrentará a dos personajes en un duelo a muerte cada hora de 12:00 a 23:00 cada día. Finalmente, solo quedará uno. Empieza a las 21:00. Esta es la primera lista: pic.twitter.com/GKOn8LPDNV — FAMOUS SPANISH WAR BOT (@spanishwarbot) June 23, 2019

Un mes después de su lanzamiento y con más de 190.000 seguidores, el bot dio por ganadores a Andy y Lucas después de asesinar a Felipe VI:

Cuarta semana de Diciembre. Año 2025.

Andy y Lucas ha asesinado a Felipe VI.



Andy y Lucas ha conquistado el faranduleo español.#FamousSpanishWarBot pic.twitter.com/X591ZoeLGM — FAMOUS SPANISH WAR BOT (@spanishwarbot) July 24, 2019

Sin embargo, muchos ponen en tela de juicio que haya sido un algoritmo el que decidiese el resultado y se inclinan a pensar que, más bien, la mano de sus creadores está detrás de todo el asunto.

Fallos, faltas de ortografía y personajes nuevos

Los bots siguen siempre los mismos parámetros y no cometen fallos mientras que, durante el desarrollo de esta peculiar guerra entre famosos, se han detectado varios, tal y como recoge El Confidencial. El medio llega a enumerar 20 “incongruencias claras” en los mensajes supuestamente automáticos.

Así, por ejemplo, cometen varias faltas de ortografía y erratas en los nombres de los famosos que no siempre se repiten. Si el nombre estuviera mal escrito de inicio en el listado, entenderíamos que se habría introducido de forma errónea en la base de datos y siempre se reproduciría con se mismo error; pero en este caso ocurre que lo escriben de un modo en el texto inicial y de otro en los tuits.

Además, llegan a incluir a un personaje que en un principio no estaba en la lista. Y, por si fuera poco, hemos caído en la cuenta de que su Twitter está creado en 2018, con lo que no se abría abierto para la ocasión y estarían aprovechando un perfil creado con anterioridad. Aseguran desde El Confidencial que se han intentado poner en contacto con los responsables sin recibir respuesta.

El experimento definitivo

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, hay un tuitero que se ha remangado para hacer un seguimiento al supuesto algoritmo de la guerra del faranduleo. Se trata de Picanumeros, un experto en estadística y datos que ha emulado el juego con sus propios bots y los patrones del original.

Picanúmeros sostiene que un bot no arrojaría tales resultados y, por lo tanto, la mano humana estaría detrás tomando decisiones o existe otra variable de la que no han informado sus creadores. Su teoría no es aleatoria, ha estado comparando los resultados de su bot con el original y ambos resultados eran bastante dispares.

Si este algoritmo es tal y como nos lo cuentan:

1) Todos los famosos tienen la misma probabilidad de ganar: 1/314 (0.32%)

2) El número de "combates" que va a librar cada famoso se aproxima bien a una distribución de Poisson de media 313/157 - 1, y sustrayéndole una unidad. https://t.co/KJUDzTSNgf — Picanúmeros (@Picanumeros) June 24, 2019

2) (cont.) Es decir, sea X el número de combates librados por un famoso, X = 1 + Y, con Y ~ Poisson(313/157 - 1).

La demostración os la puedo poner por aquí si queréis, aunque no es muy complicada.

Bajo estas premisas, el 37% combatirá una vez. El 73.8% una o dos veces. — Picanúmeros (@Picanumeros) June 24, 2019

3) En 10.000 simulaciones, el nº medio de combates que ha librado el famosillo ganador ha sido de 6,33 aunque con una distr. un poco asimétrica a la derecha (mediana = 6).

4) Este algoritmo es mil veces más simple que el de la guerra y por eso he podido hacer estas cuentas :') pic.twitter.com/0Aeznr3JHw — Picanúmeros (@Picanumeros) June 24, 2019

*sustrayéndole no, SUMÁNDOLE. Perdón. El mínimo está en 1 (lógicamente). — Picanúmeros (@Picanumeros) June 24, 2019

Actualizo la tabla y el gráfico del nº medio de combates entre aquell@s que han disputado alguno. Lola Índigo, Rosalía y, con esta victoria, Florentino se cuelan entre el grupo de supervivientes con 4 combates. La media de combates sigue debajo de lo normal, aunque va centrándose pic.twitter.com/PwGAoyVVy4 — Picanúmeros (@Picanumeros) July 11, 2019

Tuits programados y escritos desde iPhone

Decíamos anteriormente que los bots pueden programarse para publicar mensajes en las redes sociales a horas concretas o cuando haya novedades, con lo que el mecanismo de publicación tendría que estar automatizado y no es así: alguien ha escrito, al menos, algunos de los tuits.

¿Cómo lo sabemos? Pues por algo tan simple como la letra pequeña que acompaña a los mensajes y aporta información sobre su publicación. Algunos de ellos habían sido publicados por una herramienta muy común de programación de tuits, el TweetDeck, y otros escritos directamente desde un teléfono móvil.

No es un bot, si pone twitter for iPhone — Jero10Pro (@Jero10Pro) June 24, 2019

No es un bot, si pone twitter for iPhone — Jero10Pro (@Jero10Pro) June 24, 2019

Es puto tweetdeck esto no es un bot JAJAJAJAJAJA https://t.co/4dIjSBnWPV — Amiga y vecina Eli. (@AnySato_) June 30, 2019

Que esto sigue siendo tweetdeck no es un bot no entiendo porque la gente le hace gracia algo amañado https://t.co/iLQYFvHYF1 — Moroso de cabras (@risotaguacamole) July 24, 2019

De confirmarse lo que parece evidente, estaría bien que los responsables de la cuenta explicasen de qué ha ido realmente todo esto y fuesen honestos, sobre todo, porque planean una segunda edición y les han pillado.

[Más información: Este simulador predice que España conquistará el mundo y tiene en vilo a Twitter]