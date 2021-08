Las 10 películas y series que las plataformas presentarán en los festivales de Venecia, Toronto y San Sebastián

El Festival de Cannes no está preparado aún para invitar a Netflix y el resto de plataformas a su programación en la sección oficial a concurso. Es el único de los grandes festivales que mantiene ese veto. Este mes de septiembre veremos producciones que se estrenarán en streaming competir por los premios más importantes de certámenes como Toronto, San Sebastián o Venecia.

En el pasado las citas canadiense e italiana se convirtieron en la casilla de salida de ganadoras del Oscar como Green Book, La forma del agua y Nomadland. Este año hay siete películas y tres series de streaming que aprovecharán el circuito de festivales para generar publicidad antes de su llegada a plataformas como Amazon Prime Video, Movistar+, HBO y Netflix.

Os contamos cuáles son, quiénes están involucrados y por qué hay que seguirlas de cerca.

Festival de Venecia (1 a 11 de septiembre)

'The Lost Daughter' (Netflix)

Olivia Colman protagoniza 'The Lost Daughter'. Netflix

Sección: Oficial a concurso

Dirección: Maggie Gyllenhaal

Reparto: Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen

De qué va: Leda es una profesora de literatura inglesa, divorciada hace mucho tiempo, dedicada a sus hijas y al trabajo. Cuando ellas se trasladan a vivir con el padre, en vez de vivir la nostalgia y la soledad que esperaba, Leda de repente se siente liberada y decide tomarse unas vacaciones en un pequeño pueblo de la costa. Pero los días de calma aparente se acaban cuando vemos a esta mujer de mediana edad y mucho criterio huyendo de la playa con una muñeca en brazos.

Por qué es interesante: The Lost Daughter supone su debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal tras firmar uno de los episodios de la miniserie pandémica Hecho en casa, estrenada por Netflix el pasado año. La película es una adaptación de una de las novelas de la misteriosa Elena Ferrante (la saga literaria La amiga estupenda ha sido adaptada recientemente a la televisión en HBO). Olivia Colman es una de las mejores actrices del planeta.

'The Power of the Dog' (Netflix)

Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons en 'The Power of the Dog'. Netflix

Sección: Oficial a concurso

Dirección: Jane Campion

Reparto: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine,

De qué va: Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank, son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante, genial y cruel, mientras George es impasible, quisquilloso y amable. Juntos son copropietarios del rancho más grande del valle de Montana. Es un lugar en el que los hombres siguen siendo hombres, la rápida modernización del siglo XX se mantiene y en el que la figura de Bronco Henry, el mayor cowboy que Phil ha conocido jamás, es venerado. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo. Phil, sorprendido y furioso, lleva a cabo una guerra sádica e implacable para destruirla por completo usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

Por qué es interesante: Todos los festivales han querido tener en su programación la primera película de Jane Campion en doce años. Palabras mayores para una cineasta que hizo historia con El piano. Netflix ha posicionado la adaptación de la novela de Thomas Savage como una de sus películas estrella para esta temporada de premios. Pronto sabremos por qué.

The Power of the Dog también estará en los festivales de Toronto, San Sebastián, Telluride y Nueva York.

'Fue la mano de Dios' (Netflix)

Sección: Oficial a concurso

Dirección: Paolo Sorrentino

Reparto: Toni Servillo, Lino Musella, Lubomir Misak, Alfonso Perugini

De qué va: En el primer acercamiento del cineasta italiano a la autoficción, hay lugar para alegres sorpresas —como la llegada del legendario futbolista Diego Maradona— y para una tragedia igual de imprevista. El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida.

Por qué es interesante: El director de La gran belleza con la primera incursión de su carrera en la autoficción, un género que ha conquistado recientemente a directores como Pedro Almodóvar, Steven Spielberg y Alfonso Cuarón. El primer trailer de Fue la mano de Dios es apabullante y el cineasta ya ha adelantado que será la primera vez que hable de la trágica muerte de sus padres en un extraño accidente cuando no era más que un joven que encontró en el cine su salvación.

'Secretos de un matrimonio' (HBO)

'Secretos de un matrimonio' | Teaser | HBO

Sección: Oficial - Fuera de concurso

Dirección: Hagai Levi

Reparto: Jessica Chastain, Oscar Isaac

De qué va: Mira es una ejecutiva que trabaja en el campo de las nuevas tecnologías y que hace alarde de sus ambiciones y su confianza en sí misma. Sin embargo, no termina de sentirse satisfecha con su matrimonio. Por otro lado está Jonathan, un profesor de filosofía más complaciente que hará todo lo posible para mantener intacta su relación. Ambos se darán cuenta de que su historia de amor se va a pique y de que no podrán hacer nada para evitarlo.

Por qué es interesante: Secretos de un matrimonio es una de las obras más sugerentes de la obra de un genio como Ingmar Bergman, además de una de las primeras miniseries de prestigio de la televisión. Décadas después, el creador de dos referentes como The Affair y En terapia actualizará un relato clásico con dos estrellas de primer nivel: Jessica Chastain y Oscar Isaac.

Festival de Toronto (9 a 18 de septiembre)

'The Guilty' (Netflix)

Jake Gyllenhaal en 'Culpable' Netflix

Sección: Special Presentations

Dirección: Antoine Fuqua

Reparto: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da'Vine Joy Randolph, David Castaneda, Christina Vidal, Paul Dano, Ethan Hawke, Adrian Martinez, Bill Burr

De qué va: En el transcurso de una mañana en un centro de llamadas del 911 el operador Joe Bayler intenta salvar de un grave peligro a la persona que llama, pero pronto descubre que nada es lo que parece y enfrentarse a la verdad es la única salida.

Por qué es interesante: No había necesidad alguna de hacer un remake de The Guilty, un ejemplar thriller danés que no necesitaba salir de una central de emergencias para poner la piel de gallina al espectador. Al menos, Culpable ofrecerá a Jake Gyllenhaal una nueva oportunidad de lucimiento y a Antoine Fuqua (Training Day) de recordarnos que es uno de los directores que mejor se mueve en el suspense en el Hollywood reciente.

'El estornino' (Netflix)

Melissa McCarthy y Chris O'Dowd en 'The Starling'. Netflix

Sección: Special Presentations

Dirección: Theodore Melfi

Reparto: Melissa McCarthy, Chris O'Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant, Daveed Diggs

De qué va: Después de que un matrimonio pase por adversidades, Jack lidia con el dolor mientras Lilly permanece en el mundo real, lidiando con su propia culpabilidad y una lucha interna incapacitante al vivir con un oscuro secreto. Por si los problemas de Lilly no fueran suficientes, un estornino que ha anidado en su patio comienza a acosarla y a atacarla. Este estornino representa los problemas de Lilly y ella se obsesiona de manera absurda con matarlo. Finalmente, Lilly encuentra consejo en Larry, un peculiar psicólogo convertido en veterinario con su propio pasado problemático.

Por qué es interesante: Como han dejado claro películas como ¿Podrás perdonarme algún día?, Melissa McCarthy es una actriz mucho más versátil de lo que muchos quisieron ver durante años. Theodore Melfi demostró su buena mano para mezclar comedia y drama en películas como St. Vincent y, sobre todo, Figuras ocultas.

'Le bal des folles' (Amazon Prime Video)

Sección: Gala Presentations

Dirección: Mélanie Laurent

Reparto: Mélanie Laurent, Benjamin Voisin, Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Gregoire Bonnet, Lauréna Thellier, Vincent Nemeth, Cédric Kahn

De qué va: París. 1885. Eugénie, una mujer joven y apasionada descubre que tiene el poder especial de oír a los muertos. Cuando su familia descubre su secreto, la llevan al hospital Pitié Salpétrière, una clínica neurológica ubicada en París dirigida por el famoso profesor y pionero de la neurología Dr. Charcot, en la que se internan mujeres diagnosticadas de histeria, "locura", egomanía, epilepsia y otros tipos de enfermedades mentales. Su destino se entrelaza con el de Geneviève, una enfermera del hospital a quién la vida se le está pasando de largo. Su encuentro cambiará el futuro de ambas mientras se preparan para el "Bal des folles" que organiza anualmente el doctor Charcot en el hospital.

Por qué es interesante: Quinta película como directora de la actriz de Principiantes, Malditos bastardos y Oxígeno, Mélanie Laurent. Después de pequeñas joyas como Respira, será interesante ver qué hace la francesa con esta adaptación para Amazon de la popular novela de Victoria Mas.

Festival de San Sebastián (17 a 25 de septiembre)

'La fortuna' (Movistar+)

Teaser de 'La fortuna' | Movistar+

Sección: Oficial - Fuera de concurso

Dirección: Alejandro Amenábar

Reparto: Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, T'Nia Miller, Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo, Pedro Casablanc

De qué va: Álex Ventura es un joven e inexperto diplomático que se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Álex emprenderá la aventura de su vida junto a una funcionaria y un abogado, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree.

Por qué es interesante: La fortuna es la primera serie de Alejandro Amenábar, una de las grandes estrellas del cine español desde su debut con Tésis. Movistar+ le ha reservado el hueco que el año se ganó en el Festival con Antidisturbios, sabiendo que la prensa lo esperará con los brazos abiertos y un alto nivel de exigencia. La adaptación del cómic El tesoro del cisne negro, de Paco Roca, será una producción atípica (con actores internacionales y un presupuesto millonario) que debería conquistar a los seguidores de las historias de aventuras.

'Distancia de rescate' (Netflix)

María Valverde en 'Distancia de rescate'.

Sección: Oficial a concurso

Dirección: Claudia Llosa

Reparto: María Valverde, Dolores Fonzi, Guillermo Pfening, Germán Palacios, Emilio Vodanovich, Marcelo Michinaux, Guillermina Sorribes Liott

De qué va: Una mujer joven llamada Amanda yace en dolor, mientras un joven adolescente llamado David la cuestiona con urgencia, obligándola a desentrañar la verdad de lo que le sucedió. Ella no es su madre ni él su hijo. Juntos revelarán una perturbadora y evocadora historia sobre almas rotas, un terror invisible al acecho y los frágiles hilos que unen a padres e hijos.

Por qué es interesante: El Festival de San Sebastián ha incluido en su lucha por la Concha de Oro a la sugerente película de Claudia Llosa, una prometedora cineasta que ganó el Oso de Oro de Berlín y fue finalista al Oscar con La teta asustada. Después de no estar a la altura de las expectativas con su anterior película (No llores, vuela), la adaptación de la novela de Samanta Schweblin es una buena oportunidad para que la cineasta latinoamericana nos recuerde por qué se convirtió en una de las directoras más prometedoras de su generación.

'Colin en blanco y negro'

'Colin en blanco y negro'. Netflix

Sección: Primetime

Dirección: Ava Duvernay

Reparto: Jaden Michael, Nick Offerman y Mary-Louise Parker

De qué va: Historia sobre el paso a la vida adulta de Colin Kaepernick, una futura estrella de la NFL y activista político para quien la raza, la clase y la cultura supusieron obstáculos enormes por ser un niño negro adoptado por una familia de blancos.

Por qué es interesante: Ava DuVernay y Colin Kaepernick han creado de forma conjunta una miniserie sobre una fascinante figura que pasó de ser una estrella de la liga más importante de fútbol americano a un activista por los Derechos Humanos contra la Segregación racial después de convertirse en un símbolo al hincar la rodilla durante el himno de Estados Unidos para protestar contra la violencia de la policía frente a la población afroamericana. Los espectadores se convierten en testigos de diversos acontecimientos históricos y actuales reproducidos con todo lujo de detalles en esta serie narrada por el propio Colin Kaepernick.

