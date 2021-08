'A la caza del amor', una serie de época fresca, moderna y entretenida, es el plan perfecto para este verano

Las series británicas de época tienen un encanto especial. No en vano, BBC tiene décadas de experiencia adaptando sus clásicos literarios, y ese saber hacer ya lo damos por descontado, pero la realización de A la caza del amor (The Pursuit of Love), la miniserie que llega hoy a Movistar+, le aporta un aire moderno y de sofisticación que hará las delicias de quienes echan de menos títulos como The Great, Dickinson o los romances y cotilleos de Los Bridgerton.

Emily Mortimer, la actriz que conocemos por títulos como The Newsroom o La librería, también como creadora y protagonista de esa pequeña joya llamada Doll & Em (que desde aquí reclamamos para el catálogo de streaming en alguna plataforma), se estrena con paso firme y seguro en la dirección de esta miniserie y, visto el resultado, solo podemos esperar que continúe explorando este camino.

Linda y Fanny, la relación más importante de 'A la caza del amor'. Movistar+

Desde la primera escena hasta la última, Mortimer capta con una mirada contemporánea y enérgica las luminosas viñetas de esta historia de amistad y romance en período de entreguerras. Nos hace sentir nostalgia por lo no vivido y disfrutar con el grácil sentido del humor con el que Nancy Mitford, la autora de la obra en la que se basa, satiriza la frivolidad de la aristocracia de la época y los movimientos políticos que se fraguaban en las décadas previas a la segunda guerra mundial.

En el centro de la historia están las jóvenes Linda y Fanny, primas y mejores amigas; dos mujeres que crecieron compartiendo veranos y navidades en Alconleigh, la enorme casa de campo de los Radlett, la familia de la primera. Linda es inquieta, impulsiva y enamoradiza; siempre a la búsqueda del que espera sea su gran amor. Fanny, por su parte, a quien sus padres adoptivos le dieron la oportunidad de una educación, tiene una visión más convencional y realista del amor, del que no espera grandes emociones, sino la seguridad de lo estable. Y, a pesar de sus diferencias, ambas son unas inconformistas dispuestas a desafiar las convenciones de la época.

En tres episodios somos testigos de sus vidas desde los años 20 hasta mediados de los 40, plagadas de nuevas experiencias, amores y algunos desencuentros entre ellas. Porque la suya es una relación complicada, desigual e intensa, como la de Lila y Lenù en La amiga estupenda, pero sin las miserias y la violencia intrínseca de la obra de Elena Ferrante. Y con Fanny siempre como faro al que vuelve Linda para encontrar apoyo y un nuevo perdón por su ausencia.

Andrew Scott en 'A la caza del amor'.

Lily James y Emily Beecham están fantásticas en los papeles protagonistas, y junto a ellas brilla un elenco de actores entre los que destacan Dominic West (The Wire, The Affair), como el colérico tío Matthew; Andrew Scott (Fleabag), el hedonista Lord Merlin; y la propia Emily Mortimer, que se reserva el papel de la madre ausente de Fanny. Este cartel de nombres por sí solo es suficiente reclamo para acercarnos a esta miniserie, pero, afortunadamente para nosotros, solo es uno de los ingredientes de una receta en la que todo funciona en perfecta armonía. A la caza del amor es una cita ideal para este verano.

'A la caza del amor' se estrena el lunes 2 de agosto, a las 22:00h, en Movistar+.

También te puede interesar...

• Movistar+: Los estrenos de series y películas que llegan a la plataforma el mes de agosto de 2021

• Los creadores de 'La Unidad' preparan para Movistar+ una serie sobre el crimen internacional en Marbella

• 'La fortuna' se verá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

Sigue los temas que te interesan