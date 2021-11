Primeras imágenes de 'Pam y Tommy', la serie sobre Pamela Anderson y Tommy Lee que veremos en Disney+

Era cuestión de tiempo que la saturación de nostalgia de los años 80 dejara paso finalmente a la revisitación de los años 90. Pam y Tommy recuperará una de las relaciones más polémicas y mediáticas de los últimos años del siglo XX. La actriz Pamela Anderson y el roquero Tommy Lee pasaron poco más de tres años casados después de pasar por el altar 96 horas después de conocerse. Ese explosivo periodo, escándalo sexual mediante, es ahora el centro de una serie de Hulu que protagonizarán Lily James (la Cenicienta en acción de Disney) y Sebastian Stan (el Soldado de Invierno del Universo Cinematográfico de Marvel). En España Pam y Tommy se verá en Disney+.

Robert Siegel (El luchador) y D.V. DeVincentis (ganador del Emmy por el aclamado episodio Marcia, Marcia, Marcia, de la primera temporada de American Crime Story) han escrito el proyecto juntos y comparten las labores de showrunner. Detrás de las cámaras está Craig Gillespie, un interesante cineasta que tiene pendiente el estreno de Cruella y que ya demostró su buena mano con la comedia negra en Yo, Tonya. El director estrenó el pasado junio Physical, una comedia ochentera de Apple TV+ en la que Rose Byrne interpretará a la futura dueña de un imperio del aeróbic. El hiperactivo Gillespie ha rodado los diez episodios que forman la primera temporada.

Sebastian Stan y Lily James comparten proyecto por primera vez. Hulu

El actor Seth Rogen y su socio Evan Goldberg desarrollaron este proyecto que no cuenta con el apoyo de los protagonistas reales de la historia, Pamela Anderson y Tommy Lee. Rogen y Goldberg, que aquí firmarán como productores ejecutivos, trabajaron juntos anteriormente en Supersalidos, Juerga hasta el fin y La fiesta de las salchichas, entre otras. Rogen se reservará además un papel clave en la historia: Rand Gauthier, el hombre que robó y vendió la cinta que casera que mostraba a Anderson y Lee manteniendo relaciones sexuales durante su luna de miel.

El rodaje de Pam & Tommy arrancó en Los Ángeles el pasado 5 de abril. Los últimos actores en incorporarse al proyecto han sido dos secundarios de lujo: Nick Offerman (Parks & Recreation) y Taylor Schilling (Orange is the new black). Offerman será el tío Miltie, un legendario empresario del porno que ayuda a Rand a distribuir el video sexual. Schilling será Erica, mujer de Rand y estrella del porno en sus propios términos.

Seth Rogen, detrás de las cámaras. Hulu

Hace meses, Hulu causaba sensación en internet al publicar las primeras imágenes de Lily James y Sebastian Stan en un proyecto que dará mucho que hablar cuando se estrene. Los actores recurrieron a dos citas de Anderson y Lee en sus respectivos perfiles de Instagram para presentar a los personajes que interpretarán en este peculiar biopic. “Es genial ser rubia. Con pocas expectativas es muy fácil sorprender a la gente", fue la escogida para presentar a la nueva Pamela Anderson. En el caso de su exmarido, la frase elegida fue “No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar”.

La actriz no se ha pronunciado aún sobre las primeras imágenes de Pam & Tommy. Anderson anunció en enero de este año que abandonaba sus perfiles en Instagram, Twitter y Facebook para centrarse en sí misma y en su amor por la naturaleza y la lectura. Durante una visita al programa Watch What Happens Live en 2015, Anderson explicó que nunca había visto la famosa cinta. “No gané ni un dólar. Era propiedad robada. Llegamos a un acuerdo legal para detener el embrollo que se montó. Estaba en mi séptimo mes de embarazo de Dylan”, explicó la actriz al presentador Andy Cohen. “Pensaba que estaba afectando el embarazo con el estrés y dije: ‘No voy a ir más a los tribunales. Me niego a que me sigan tomando declaración abogados excéntricos y extraños. No quiero hablar más de mi vagina o de mi sexo en público. Se acabó”.

'Pam and Tommy' se verá en Estados Unidos en Disney+.

